В Крыму завершился второй модуль программы «Герои Крыма»
Второй модуль региональной программы «Герои Крыма» для участников и ветеранов спецоперации завершился в Академии творческих индустрий «Меганом».
К образовательной программе присоединились 22 участника СВО, которые изучили вопросы экономического суверенитета, государственной политики, бюджетной и налоговой систем, а также направления для саморазвития и построения карьеры, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
С участниками работали представители власти республики и преподаватели Крымского федерального университета имени Вернадского. «Очень важно, когда ты получаешь какие-то знания, иметь возможность «пощупать» область их применения. Уникальность этой программы в том, что она дает возможность не только слышать, видеть, запоминать, но еще и использовать полученные знания», – подчеркнул заместитель председателя Совета министров Крыма Альберт Куршутов.
В рамках модуля особое внимание уделили проектной деятельности в инвестиционной и социальной сферах, а также работе некоммерческих организаций. По словам проректора КФУ Натальи Кармазиной, участники учились превращать идеи в реальные проекты, определяя шаги их реализации.
В завершение модуля команды представили проекты по автономному освещению пешеходных переходов, поддержке участников СВО, социальной адаптации и патриотическому воспитанию молодежи. Один из участников, Илья Казаков, отметил, что программа дала фундаментальные знания о работе госаппарата, а опыт наставников оказался очень полезным для будущей карьеры в госсекторе.
Обучение проходит по четырем образовательным модулям, включая академические блоки, мастерские, встречи с наставниками, выезды, спортивные и культурные мероприятия. После завершения программы участники получат диплом о профессиональной переподготовке в сфере государственного и муниципального управления.