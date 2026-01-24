Die Weltwoche: Речь Зеленского в Давосе производят впечатление «дня сурка»

Tекст: Вера Басилая

Журнал Die Weltwoche отметил, что выступления Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе производят впечатление «дня сурка», поскольку из года в год он повторяет одни и те же требования, передает ТАСС.

«Его речи не меняются уже четыре года. Он требует, просит, вымогает – и разъяряется, когда не получает того, что хочет», – пишет журнал.

Авторы публикации считают, что украинский лидер стал политиком, «которого уже не хочется слушать, чьи однообразные выступления надоели» аудитории форума. В материале также отмечено, что постоянные просьбы и эмоциональные заявления Зеленского вызывают у слушателей раздражение.

Ранее Владимир Зеленский выступил с резкой речью на Всемирном экономическом форуме, обвинив европейские страны в неспособности противостоять России.

Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал Зеленского человеком, который уже четвертый год не может или не хочет закончить конфликт.

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни упрекнул Зеленского в неблагодарности.







