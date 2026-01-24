На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в её глубинку и её суть.17 комментариев
Речь Зеленского на Давосе сравнили с «днем сурка»
Die Weltwoche: Речь Зеленского в Давосе производят впечатление «дня сурка»
Выступление Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе оставляет ощущение, будто оказался в «дне сурка», так как из года в год повторяется одно и то же, сообщает журнал Die Weltwoche.
Журнал Die Weltwoche отметил, что выступления Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе производят впечатление «дня сурка», поскольку из года в год он повторяет одни и те же требования, передает ТАСС.
«Его речи не меняются уже четыре года. Он требует, просит, вымогает – и разъяряется, когда не получает того, что хочет», – пишет журнал.
Авторы публикации считают, что украинский лидер стал политиком, «которого уже не хочется слушать, чьи однообразные выступления надоели» аудитории форума. В материале также отмечено, что постоянные просьбы и эмоциональные заявления Зеленского вызывают у слушателей раздражение.
Ранее Владимир Зеленский выступил с резкой речью на Всемирном экономическом форуме, обвинив европейские страны в неспособности противостоять России.
Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал Зеленского человеком, который уже четвертый год не может или не хочет закончить конфликт.
Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни упрекнул Зеленского в неблагодарности.