Российский рынок акций вырос на старте торгов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский рынок акций показывает рост на старте утренних торгов, увеличившись на 0,4%. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи, передает РИА «Новости». К 7.01 по московскому времени индекс Мосбиржи с дополнительным кодом iMOEX2 поднялся на 0,4% по сравнению с предыдущим закрытием и составил 2781,75 пункта.

Утренняя торговая сессия на Московской бирже длится с 6.50 до 9.50 по московскому времени. Основные торги проходят с 9.50 до 18.50, именно в этот период формируется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).

В течение всего торгового дня – с 7.00 до 23.50 – рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом iMOEX2. В основную сессию он совпадает с основным индексом, но позволяет инвесторам отслеживать динамику рынка на протяжении почти всего дня.