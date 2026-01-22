Мужчина объяснил, как сорвал табличку Политковской в Москве

Tекст: Алексей Дегтярёв

Разбивший мемориальную табличку на доме Политковской, не признал свою вину и заявил, что сделал это случайно, передает РИА «Новости» со ссылкой на документы суда.

Отмечается, что он имеет высшее образование по религиоведению. В момент совершения нарушения он проходил мимо и увидел завядшие цветы у мемориальной доски.

Согласно его объяснениям, из-за религиозного воспитания, он решил убрать мусор и выбросить цветы, не прикасаясь к самой табличке. В этот момент доска якобы упала и разбилась сама, а он, не зная, куда обращаться, поскольку собственник не был указан, просто продолжил свой путь.

Тверской суд Москвы назначил ему штраф в 1 тыс. рублей. Суд учел объяснения мужчины, но все же признал его ответственным за повреждение мемориальной доски.

Ранее сообщалось, что мемориальную табличку журналистке Анне Политковской, установленную после разрушения основной доски, вновь сорвали. После этого на ее место поместили новый временный мемориал.