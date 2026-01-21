Кремль заявил об ожидании предложений США, ЕС и Киева по Украине

Песков сообщил об ожидании Россией позиций США, ЕС и Киева по Украине

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, Россия по-прежнему ожидает от США, Евросоюза и Киева разъяснений и предложений по поводу возможного урегулирования ситуации на Украине, передает ТАСС.

Он также отметил, что Москва рассчитывает своевременно получить все соответствующие данные.

Говоря о перспективах новых контактов между президентом России Владимиром Путиным и американскими представителями, Песков заверил, что СМИ будут проинформированы, если и когда такие переговоры состоятся.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что только США из всех западных стран предложили план урегулирования украинского кризиса с учетом устранения его первопричин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что для достижения устойчивого мира на Украине необходима согласованная работа сторон.