    Попытка сэкономить на газе поставила Европу в уязвимое положение
    Германский политолог предсказал раскол Европы из-за «Совета мира»
    Приставы начали арест имущества Чубайса на 11,9 млрд рублей
    Канада приготовилась к партизанской войне в случае вторжения США
    Bloomberg: Европа может согласиться отдать Гренландию
    Трамп ответил на угрозу Европы применить «торговую базуку»
    Макрон решил увеличить военный контингент Франции в Гренландии в 14 раз
    Названа причина отмены подписания плана по Украине на 800 млрд долларов
    Жога избавил Екатеринбург от статуса «либеральной столицы России»
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Европа никогда не пойдет против США

    Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Зеленский зачищает политическую поляну на Украине

    На фоне энергетического кризиса и провалов ВСУ на фронте политические позиции Зеленского слабеют. В такой ситуации репрессии – один из способов удержать власть. Но есть ли для этого у офиса Зеленского силовой и правоохранительный ресурс?

    Илья Ухов Илья Ухов Национальную гордость осетин оскорбили пьянством

    Важно защитить уникальное национальное разнообразие, не дать прорасти семенам нетерпимости, уничтожающей традиционный уклад на Северном Кавказе.

    21 января 2026, 13:23

    Кремль заявил об ожидании предложений США, ЕС и Киева по Украине

    Песков сообщил об ожидании Россией позиций США, ЕС и Киева по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Москва рассчитывает получить полную информацию о результатах обсуждений украинского урегулирования между США, Евросоюзом и Киевом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия по-прежнему ожидает от США, Евросоюза и Киева разъяснений и предложений по поводу возможного урегулирования ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Он также отметил, что Москва рассчитывает своевременно получить все соответствующие данные.

    Говоря о перспективах новых контактов между президентом России Владимиром Путиным и американскими представителями, Песков заверил, что СМИ будут проинформированы, если и когда такие переговоры состоятся.

    Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что только США из всех западных стран предложили план урегулирования украинского кризиса с учетом устранения его первопричин.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что для достижения устойчивого мира на Украине необходима согласованная работа сторон.

    21 января 2026, 08:43
    Подписание плана по Украине в Давосе отложили из-за разногласий ЕС и США

    FT: Подписание плана по Украине в Давосе отложили из-за разногласий ЕС и США

    Подписание плана по Украине в Давосе отложили из-за разногласий ЕС и США
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Запланированное объявление на Всемирном экономическом форуме в Давосе о заключении плана по восстановлению Украины на сумму 800 млрд долларов было отложено из-за споров между США и Европой, сообщает газета Financial Times.

    По данным Financial Times, запланированное объявление о заключении плана по восстановлению Украины на сумму 800 млрд долларов было отложено, передает РИА «Новости».

    В публикации говорится, что соглашение должны были подписать Украина, страны Европы и США на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    Издание приводит слова неназванных чиновников, которые сообщили, что отмена планов произошла из-за глубоких разногласий между европейскими столицами и Вашингтоном. Основные споры касаются ситуации вокруг Гренландии и идеи создания «Совета мира» по Газе, предложенной президентом США Дональдом Трампом.

    Один из источников отметил: «Никакого подписания на данный момент». Другой добавил, что европейские столицы не могут игнорировать действия Трампа по Гренландии, одновременно обсуждая сотрудничество по украинскому вопросу.

    Украинский источник сообщил, что подписание плана процветания между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Давосе отменено.

    Владимир Зеленский отказался ехать на Всемирный экономический форум в Швейцарии.

    Издание Politico писало, что Дональд Трамп не захотел встречаться с Зеленским в Давосе.

    Украинская делегация вынуждена бороться за внимание на форуме.

    20 января 2026, 16:24
    Глава МВФ призвала украинцев рычать по утрам
    Глава МВФ призвала украинцев рычать по утрам
    @ Ng Han Guan/AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МВФ Кристалина Георгиева дала совет украинцам для обретения уверенности, призвав их каждый день по утрам издавать рык, словно львы.

    Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева выступила с необычным советом для граждан Украины, передает «Радио Sputnik» в Telegram-канале.

    Обращаясь к украинцам, Георгиева заявила: «Вы должны верить в себя, как лев. Поэтому вставайте по утрам и рычите – р-р-р! Уверенность имеет значение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кристалина Георгиева 15 января прибыла в Киев для встречи с Владимиром Зеленским.

    20 января 2026, 18:15
    Украинцы нашли защитника в Польше

    В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    20 января 2026, 14:46
    Axios: Подписание плана восстановления Украины между Трампом и Зеленским отменено

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ожидавшееся подписание плана процветания между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе отменено, сообщил украинский источник.

    Неназванный украинский чиновник заявил Axios, что подписание плана между Трампом и Зеленским отменено, передает ТАСС.

    Уточняется, что стороны должны были договориться о сделке по послевоенному восстановлению Украины.

    Американский чиновник, комментируя ситуацию изданию, отметил, что конкретная дата подписания документа не была назначена. По его словам, план еще требует доработки и согласования ряда деталей.

    Ранее британская пресса писала, что власти США и Украины обсуждают возможность подписания соглашения на сумму 800 млрд долларов, предусматривающего гарантии безопасности для Киева.

    Ранее СМИ сообщали, что Трамп не планирует встречаться в Давосе с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    20 января 2026, 17:19
    Каллас: Евросоюз не собирается «начинать драку» с США из-за Гренландии
    Каллас: Евросоюз не собирается «начинать драку» с США из-за Гренландии
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство ЕС подчеркнуло, что не намерено вступать в противостояние с США из-за Гренландии, однако готово защищать свои интересы.

    Евросоюз не собирается «начинать драку» с США из-за ситуации вокруг Гренландии. Такое заявление сделала глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас на слушаниях по Гренландии и трансатлантическим отношениям в Европарламенте в Страсбурге, передает ТАСС.

    Каллас подчеркнула: «ЕС не намерен начинать драку, но будет защищать свои позиции. У Европы есть набор инструментов для защиты своих интересов». Она также выразила мнение, что прямое давление не приведет к изменению статуса Гренландии, а лишь негативно скажется на экономическом положении как США, так и Европы.

    Каллас добавила, что ситуация вокруг Гренландии стала для ЕС новым кризисом, с которым ранее союз не сталкивался. Она считает, что вопросы безопасности региона можно решать через структуру НАТО.РИА «Новости». 

    Также Каллас в ходе выступления упомянула, что с таянием арктических льдов существует риск усиления присутствия России и Китая в регионе. Она напомнила, что Россия уже долгие годы вкладывает средства в военную инфраструктуру на Крайнем Севере, но не привела подробной связи этих действий с нынешним кризисом в Арктике.

    В свою очередь президент Финляндии Александр Стубб заявил, что совместный поход в сауну с президентом США Дональдом Трампом мог бы способствовать урегулированию ситуации вокруг Гренландии.

    Ранее Трамп сообщил о введении тарифов на товары европейских стран, если не получится договориться о покупке Гренландии.

    А министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии показывает кризис внутри западного общества.

    21 января 2026, 12:21
    Дмитриев прокомментировал заявление премьера Бельгии о вассалах ЕС

    Глава РФПИ Дмитриев прокомментировал заявление премьера Бельгии о вассалах ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал в соцсети слова бельгийского премьера о роли Евросоюза по отношению к США, отметив сложность выбора.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отреагировал на слова премьер-министра Бельгии Барта де Вевера о положении Евросоюза. Об этом сообщает РИА «Новости».

    Дмитриев в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) написал: «Трудный выбор вассалов».

    Премьер-министр Бельгии ранее заявил, что быть счастливым вассалом – одно, а несчастным рабом – несколько другое. Так он охарактеризовал зависимость Евросоюза от США.

    Ранее руководство Евросоюза заявило, что не собирается вступать в противостояние с США из-за Гренландии. Евросоюз подчеркнул готовность защищать свои интересы в регионе.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии показывает нарастание кризиса внутри западного общества.

    21 января 2026, 10:21
    Трамп ответил на угрозу Европы применить «торговую базуку»

    Трамп ответил Европе, что «торговая базука» срикошетит обратно

    Трамп ответил на угрозу Европы применить «торговую базуку»
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Любые новые торговые меры со стороны Евросоюза против США срикошетят обратно, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент Дональд Трамп прокомментировал угрозы Евросоюза применить так называемую торговую базуку против США, передает РИА «Новости».

    В интервью каналу NewsNation он отметил, что европейцы уже прибегают к подобным мерам, однако, по его мнению, не до конца осознают последствия таких шагов.

    «При этом они уже применяют «торговые базуки», и это срикошетит обратно», – отметил Трамп.

    Он подчеркнул, что любые ограничительные действия Брюсселя против Вашингтона вернутся к европейским странам рикошетом. Президент выразил уверенность, что подобная политика приведет к негативным последствиям для самой Европы.

    Глава Белого дома в субботу сообщил о введении с февраля пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Нидерландов и Финляндии, которая с июня увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Штатами.

    Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник заявил, что Евросоюз обладает «очень мощными» торговыми инструментами для ответа на новые американские пошлины.

    Макрон отдельно отметил наличие у ЕС «инструмента против принуждения», известного как «торговая базука».

    20 января 2026, 19:02
    Фон дер Ляйен анонсировала историческую сделку ЕС с Индией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз и Индия готовы заключить крупнейшее соглашение о свободной торговле, об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Как передает RT, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в Давосе, где анонсировала возможное подписание беспрецедентного торгового соглашения с Индией. Видеозапись ее выступления опубликовал Clash Report.

    Фон дер Ляйен отметила: «Мы приближаемся к историческому торговому соглашению, некоторые называют его «матерью всех сделок». Охват потребителей в рамках будущей сделки может стать беспрецедентным для мировой торговли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз и МЕРКОСУР заключили торговое соглашение, создающее зону свободной торговли. Соглашение расширяет доступ европейских компаний к рынкам стран Южной Америки. Эксперты считают, что ЕС добился важной геополитической победы.

    21 января 2026, 08:22
    Bloomberg: Европа может согласиться отдать Гренландию в попытке угодить США
    Bloomberg: Европа может согласиться отдать Гренландию в попытке угодить США
    @ Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии Соединенным Штатам на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном и роста давления, сообщает Bloomberg.

    Агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника, участвующего во Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщило о риске, что Европа может согласиться отдать Гренландию США в попытке угодить Вашингтону. Собеседник агентства отметил, что многие европейцы считают завершенным послевоенный мировой порядок, а возможный захват территорий президентом США Дональдом Трампом может радикально изменить политическую ситуацию в мире, передает ТАСС.

    По оценке источника, европейские лидеры могут согласиться на уступку Гренландии в очередной попытке умиротворить Белый дом.

    Bloomberg пишет, что европейские чиновники были шокированы быстрым переходом США от дружественного взаимодействия к враждебному и потерей поддержки. Некоторые представители ЕС признали, что не понимают, как реагировать на постоянно меняющиеся угрозы и требования со стороны Вашингтона, которые, по их словам, лишены логики.

    В публикации отмечается, что возобновление требований президента США к Дании о передаче крупнейшего в мире острова совпало с новыми угрозами тарифов и попыткой Вашингтона создать альтернативный ООН глобальный форум по безопасности. Это происходит на фоне уязвимости европейского сообщества, экономических трудностей и утраты уверенности в американских гарантиях безопасности.

    Bloomberg подчеркивает, что Евросоюз, и без того расколотый конфликтом на Украине, сталкивается с ощущением потери контроля и нарастанием враждебности в отношениях с Белым домом.

    Власти Гренландии планируют создать специальную группу для подготовки населения к возможным военным и экономическим потрясениям на фоне угроз США.

    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал Европу проявить силу в ситуации с Гренландией и прекратить льстить Дональду Трампу.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не хочет противостоять США из-за Гренландии, но будет защищать свои интересы.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация с Гренландией показывает кризис внутри западного общества.

    20 января 2026, 19:56
    Верховная рада осталась без света, тепла и воды

    В здании Верховной рады пропали свет, отопление и водоснабжение

    Верховная рада осталась без света, тепла и воды
    @ Andreas Stroh/imago-images/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В украинском парламенте одновременно прекратили работу системы электроснабжения, отопления и водоснабжения, что подтвердили сразу два депутата.

    Электричество отключили в здании Верховной рады. Депутат Ярослав Железняк из партии «Голос» в своем Telegram-канале сообщил, что к уже отсутствующим теплу и воде теперь добавилось и отсутствие света. Он подчеркнул, что ситуация осложнилась именно после исчезновения электроснабжения, пишет ТАСС.

    Ранее о проблемах с отоплением и водоснабжением в парламенте сообщил депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев. По его словам, здание уже некоторое время находилось без тепла и воды, прежде чем произошел перебой с электричеством.

    Напомним, в ночь на 20 января в Киеве произошла серия взрывов. Сейчас там наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением. Несколько тысяч многоэтажных домов остались без отопления.

    Движение поездов киевского метрополитена изменили из-за проблем с электроснабжением. В городе возник транспортный коллапс. Цены на такси выросли, а на остановках общественного транспорта образовались длинные очереди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Виталий Кличко уже дважды призывал жителей уехать из Киева.

    21 января 2026, 06:05
    Немецкие СМИ обвинили фон дер Ляйен в упадке Европы
    Немецкие СМИ обвинили фон дер Ляйен в упадке Европы
    @ Lian Yi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Долгие годы Европа оставалась для всего мира образцом достатка, эффективности, успеха, инноваций, но под эгидой Евросоюза всё это постепенно сошло на нет, оставив только заявления главы ЕК, балансирующие между нарушением закона, стандартизацией и иллюзиями, пишет немецкая Berliner Zeitung.

    «ЕС на самом деле должен занимать сильную позицию в своем конфликте с Дональдом Трампом. На протяжении десятилетий Европа была образцом для всего мира: свобода, рыночная экономика, мир, креативность, инновации – вот отличительные черты, которые делали такие страны, как Германия, Италия и скандинавские государства, привлекательными и успешными. Но под эгидой ЕС сильные стороны Европы атрофировались», – отмечает Berliner Zeitung (BZ) в материале с риторическим вопросом в заголовке «Кто сможет взять Трампа под контроль – ЕС или КНР?»

    Газета считает, что Евросоюз с каждым шагом своего руководства отрекается и предаёт свои идеалы, оттого и столь непрезентабельный результат. Американский лидер строит свой мир и порядок, а ЕС колеблется между его сторонниками и противниками вроде Китая.

    «Ответы, которые ЕС намерен дать в рамках новой системы, колеблются между нарушением закона, стандартизацией и иллюзиями», – говорится в материале.

    На форуме в Давосе глава ЕК заявила о необходимости «построить новую форму европейской независимости».

    «Это звучит не столько как естественное стремление европейцев к независимости и свободе, сколько как аргумент Ангелы Меркель об «отсутствии альтернатив» как предпосылки для демонтажа свободы, прозрачности и демократии», – отмечает газета.

    В четверг президент США планирует учредить в Давосе свой «Совет мира», который BZ прямо называет альтернативой ООН. Устав предусматривает, что каждая страна-участница должна заплатить 1 млрд долларов членских взносов за постоянное место. Китай, Россия и Германия входят в число приглашенных. Письмо в Брюссель пока не отправлено.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европа задумалась о разводе с Америкой после угроз последней тарифами из-за критики захвата Гренландии. Фон дер Ляйен  анонсировала историческую сделку ЕС с Индией. ЕС и МЕРКОСУР заключили  торговое соглашение о создании зоны свободной торговли. Оно расширяет доступ европейских компаний к рынкам стран Южной Америки.

    20 января 2026, 15:59
    Страны G7 перевели Киеву 35 млрд евро из нового кредита

    Tекст: Ольга Иванова

    В рамках поддержки Киева страны G7 уже перечислили 35 млрд евро из утвержденных 45 млрд, при этом Европейский союз полностью выполнил свои финансовые обязательства.

    Страны G7 уже перевели Киеву 35 млрд евро в рамках утвержденной кредитной линии в размере 45 млрд евро, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса. По словам Домбровскиса, Европейский союз полностью выполнил свою часть обязательств по данному кредиту, который предоставляется под доходы от замороженных российских активов.

    Еврокомиссар отметил: «ЕС настаивает, чтобы партнеры также выполнили свои обязательства уже в первом квартале, чтобы на Украине не возникло дефицита в ожидании нашего нового кредита, который станет доступен в апреле». Домбровскис подчеркнул, что своевременное поступление средств важно для обеспечения финансовой стабильности на Украине.

    Оставшаяся часть средств по линии G7 должна быть переведена до конца первого квартала текущего года. Новый кредит Евросоюза будет доступен Киеву начиная с апреля.

    Напомним, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе заявили, что Украина вернет 90 млрд евро ЕС лишь при условии получения компенсаций от России.


    20 января 2026, 18:56
    МАГАТЭ: Чернобыльская АЭС потеряла внешнее электроснабжение

    Tекст: Валерия Городецкая

    Чернобыльская АЭС полностью осталась без внешнего электроснабжения утром во вторник, сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

    По его словам, причиной отключения стали повреждения ряда украинских электрических подстанций, что затронуло не только Чернобыльскую станцию, но и линии электропередачи к другим атомным объектам на Украине, передает РИА «Новости».

    «Чернобыльская АЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение, также были затронуты линии электропередачи к другим атомным электростанциям», – говорится в сообщении в аккаунте МАГАТЭ в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Отмечается, что специалисты Агентства внимательно следят за развитием ситуации, чтобы оценить потенциальное влияние на ядерную безопасность.

    В декабре МАГАТЭ заявило, что новый саркофаг на Чернобыльской АЭС утратил свои основные функции обеспечения безопасности.

    В октябре на Украине объявили о блэкауте на Чернобыльской АЭС.

    20 января 2026, 21:50
    Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым «очень позитивными»
    Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым «очень позитивными»
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф оценил переговоры со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым как «очень позитивные».

    По итогам встречи в Давосе Уиткофф отметил: «Они были очень позитивными», комментируя диалог с Дмитриевым, передает РИА «Новости».

    Напомним, во вторник Дмитриев объявил о своем приезде в Давос.

    Позже сообщалось, что Дмитриев, Уиткофф и Кушнер прибыли в павильон США на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    20 января 2026, 22:12
    Дмитриев заявил о растущем осознании правильности позиции России в мире

    Дмитриев сообщил о конструктивных переговорах с представителями США в Давосе

    Tекст: Вера Басилая

    Встречи с представителями США проходят конструктивно, и всё больше людей осознают правильность российской позиции, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

    Переговоры между специальным представителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, а также зятем американского президента Джаредом Кушнером прошли в Давосе, передает ТАСС.

    Встреча проходила за закрытыми дверями и продолжалась более двух часов. Из-за большого скопления людей у павильона США для участников организовали отдельный вход. Дмитриев отметил, что переговоры были конструктивными.

    «Встречи проходят конструктивно, и всё больше и больше людей осознают правильность российской позиции», – заявил Дмитриев журналистам после переговоров на полях Всемирного экономического форума. Спецпредставитель также указал на растущий интерес к позиции России на международной арене.

    Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в павильон США на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    Стивен Уиткофф оценил переговоры с Кириллом Дмитриевым как «очень позитивные».

    21 января 2026, 09:57
    Зеленский с женой задекларировал почти 600 тыс. долларов наличными
    Зеленский с женой задекларировал почти 600 тыс. долларов наличными
    @ YOAN VALAT/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский и его супруга Елена задекларировали почти 600 тыс. долларов наличными и более 500 тыс. долларов на банковских счетах, в том числе в Швейцарии, а также коллекцию брендовых часов и автомобилей, свидетельствуют данные декларации.

    Владимир Зеленский и его супруга Елена задекларировали почти 600 тыс. долларов наличными, а также более 500 тыс. долларов на счетах в банках как на Украине, так и за рубежом, передает РИА «Новости». Эти данные содержатся в едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

    Декларация была подана 30 марта 2025 года и охватывает 2024 год. Указывается, что средства супругов хранятся в разных валютах – гривнах, долларах и евро, а часть суммы размещена в швейцарском банке в Цюрихе. Помимо денег, Зеленские владеют часами Breguet, Tag Heuer, Rolex, Piaget, Bovet, ювелирными украшениями и двумя автомобилями – Land Rover и Mercedes-Benz.

    Согласно документу, Елена Зеленская является бенефициаром компаний Aldorante Limited (Кипр), Film Heritage (Белиз) и San Tomasso S.R.L. (Италия). Сам Зеленский владеет займом в размере 2,4 млн долларов, который он получил от Film Heritage еще в 2017 году, и сумма займа не изменилась.

    В последние годы коррупция на Украине, включая военную сферу, регулярно становится темой обсуждений. Как показывают опросы, более половины граждан страны считают коррупцию главной угрозой для развития.

    Ранее газета PravdaFrance писала, что Зеленский приобрел крупнейший частный инвестиционный банк Франции Milleis Banque через офшорные компании, связанные с ним, за сумму более 1 млрд евро.

    В 2019 году появилась информация о том, что у Зеленского есть офшорные счета на Кипре.

    До этого сообщалось, что вилла в Форте-дей-Марми, принадлежащая Елене Зеленской, не нашла покупателя после выставления на продажу, несмотря на аналогичные предложения за 2,5–3 млн евро.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что золотые унитазы друзей Зеленского шокировали Европу.

    Медведев: Трамп хочет войти в историю и стать как Путин
    Британия предложила Дании купить новые фрегаты из-за «российской угрозы»
    Немецкие СМИ обвинили фон дер Ляйен в упадке Европы
    Лондон упрекнули в заправке самолетов российским керосином
    Зеленский с женой задекларировал почти 600 тыс. долларов наличными
    В Госдуме начали обсуждать введение самозапрета на платежи в онлайн-играх
    Врачи cкорой помощи призвали москвичей не выходить из дома в морозы

