Кремль заявил об ожидании предложений США, ЕС и Киева по Украине
Москва рассчитывает получить полную информацию о результатах обсуждений украинского урегулирования между США, Евросоюзом и Киевом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Россия по-прежнему ожидает от США, Евросоюза и Киева разъяснений и предложений по поводу возможного урегулирования ситуации на Украине, передает ТАСС.
Он также отметил, что Москва рассчитывает своевременно получить все соответствующие данные.
Говоря о перспективах новых контактов между президентом России Владимиром Путиным и американскими представителями, Песков заверил, что СМИ будут проинформированы, если и когда такие переговоры состоятся.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что только США из всех западных стран предложили план урегулирования украинского кризиса с учетом устранения его первопричин.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что для достижения устойчивого мира на Украине необходима согласованная работа сторон.