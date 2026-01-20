Пожары на левом берегу Днепра вызвали густой смог в Киеве

Пожары на левом берегу Днепра в Киеве вызвали образование смога

Tекст: Тимур Шайдуллин

Смог накрыл Киев после серии пожаров на левом берегу города, передает ТАСС.

В городской администрации сообщили: «На левом берегу Киева возникли пожары – над городом образовался смог». Власти уточняют, что из-за перебоев с электроснабжением пункты мониторинга воздуха в столице работают с перебоями.

Одновременно в Киеве сохраняется напряжённая ситуация с воздушными тревогами. Как отмечает официальный ресурс для оповещений, очередная тревога прозвучала спустя минуту после отмены предыдущей, которая длилась 23 минуты. Утром жители слышали сирены почти четыре часа подряд.

Сигналы воздушной тревоги звучат не только в Киеве, но и по всему столичному региону, а также в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Жителям рекомендуют оставаться в укрытиях и следить за обновлениями официальных каналов.



Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее киевские власти рекомендовали жителям закрыть окна и минимизировать пребывание на улице после появления смога из-за пожаров вслед за взрывами 27 декабря.

В августе Киев также оказался в плотном облаке смога после ночных взрывов и пожаров, при этом качество воздуха официально оценивали как низко загрязненное.

Напомним, 10 января в Киеве приостановили работу систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта из-за масштабных аварийных отключений электроэнергии.