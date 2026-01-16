Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.8 комментариев
Россиянин Семенов одержал третью победу подряд на Кубке Европы по скелетону
Российский скелетонист Владислав Семенов пришел первым на этапе Кубка Европы в германском Винтерберге, опередив соперника из Латвии на 0,35 секунды.
Россиянин Владислав Семенов занял первое место на этапе Кубка Европы по скелетону в Винтерберге, передает ТАСС. Он опередил ближайшего соперника Дэвиса Валдовскиса из Латвии на 0,35 секунды. Третье место занял британец Джейкоб Солсбери по итогам двух попыток.
Это уже третья подряд победа Семенова на этапах турнира после четырехлетнего перерыва в международной карьере. До этого он дважды становился победителем на этапах Кубка Европы в австрийском Инсбруке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Семенов входит в число девяти спортсменов из России в этом виде спорта, кому предоставлен нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.
Напомним, что Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) считает состязания экипажей бобов-двоек и бобов-четверок командными соревнованиями. И поэтому IBSF приняла решение допускать до турниров только российских бобслеисток, выступающих в монобобах.
IBSF также запретила спортсменам и представителям персонала с нейтральным статусом из России общаться с журналистами на всех своих мероприятиях.