«Движение Первых» подвело итоги новогодних мероприятий

«Движение Первых» провело более 74 тыс. новогодних мероприятий

Tекст: Вера Басилая

Итоги новогодних мероприятий подвело «Движение Первых», во время праздников участники организации провели более 74 тыс. мероприятий по всей стране, охватив свыше 1,3 млн человек. Они присоединились ко Всероссийской акции «Новый год в каждый дом» и реализовали семь уникальных форматов поздравлений.

«Активности «Движения Первых» в рамках акции «Новый год в каждый дом» охватили более 1,3 млн участников. Мы объединили ребят из более чем 23,5 тыс. школ, колледжей, вузов, учреждений культуры и молодёжной политики, чтобы принести новогоднее настроение тем, кто доблестно защищает нашу Родину, их родным и близким», – заявил председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов.

Юные Деды Морозы и Снегурочки поздравляли сотрудников МЧС, полиции, коммунальных служб, медиков и пожарных, а также оказывали поддержку детям с ограниченными возможностями здоровья, из малообеспеченных семей, школ-интернатов и домов ребенка.

Самой масштабной стала акция «Российский детский Дед Мороз»: более 787 тыс. участников организовали 50,5 тыс. выездов к профессионалам, работающим в праздники. Более 220 тыс. детей переоделись в Дедов Морозов и Снегурочек, подарив подарки взрослым на службе. Всего поздравления получили 280 314 человек.

Участники из Великого Устюга лично поздравили главного российского Деда Мороза, а череповецкие активисты навестили работников местного аэропорта. По словам Евгении Бесовой, активистки из Череповца, дети не просто раздавали сувениры, а создавали праздничное настроение и получали искреннюю благодарность от взрослых.

Особое внимание было уделено праздникам для малышей: акция «Первые ёлки» объединила более 93 тыс. детей, а «Ёлка в каждый дом» исполнила мечты 561 участника, подарив им живую новогоднюю ель. В закрытых военных городках прошло 82 концерта, где поздравили более 8 тыс. человек, а также прошли встречи с мамами участников спецоперации. Театральные постановки, в том числе «Снежный король и затерянная принцесса», готовили сами школьники и студенты.

Помимо поздравлений, «Движение Первых» активно помогало нуждающимся. В акции «Волшебные варежки» приняли участие почти 48 тыс. человек, собрав теплые вещи для детей из малообеспеченных семей. Акция «Хвостатый новый год» принесла приютам для животных 2,335 млн рублей на корм и лечение, а «Новогодние окна» объединяли полмиллиона человек, создавая праздничный декор по всей стране.

В числе культурных инициатив – совместные показы спектакля «Морозко» с ведущими театрами страны, которые посмотрели более 10 тыс. зрителей, а также акция «Новогодняя сказка» на 200 площадках в 53 регионах. В постановках участвовали юные актеры, педагоги и наставники, а онлайн-формат объединил 470 творческих коллективов из 89 регионов.

«Движение Первых» напоминает, что их новогодние инициативы – это не только способ подарить праздник, но и импульс добра, который продолжится в течение всего 2026 года.