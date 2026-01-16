Эксперт спрогнозировал массовое использование ИИ мошенниками через три года

Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.12 комментариев
Эксперт Бийчук сообщил о сокращении звонков и росте ИИ в схемах мошенников
Мошенники в перспективе 2-3 лет сократят телефонные звонки потенциальным жертвам и массово начнут применять искусственный интеллект (ИИ) в своих схемах, рассказал директор Центра продуктов телеком-технологий МТС Андрей Бийчук.
По его словам, мошенники в ближайшие два-три года сократят количество телефонных звонков потенциальным жертвам и массово начнут использовать искусственный интеллект в своих схемах,передает РИА «Новости». Бийчук добавил, что ожидается стагнация – нежелательных звонков станет меньше, а мошеннические схемы будут более сложными и персонализированными.
«В перспективе 2-3 лет произойдет стагнация – количество нежелательных звонков будет падать. Мошеннические схемы станут более персонализированными и сложными. И на первый план выйдет искусственный интеллект, и частота его использования будет активно увеличиваться», – подчеркнул Бийчук.
Эксперт отметил, что злоумышленники уже около полутора лет экспериментируют с нейросетями для создания дипфейков, например, сгенерированных ИИ видео и голосовых сообщений в Telegram. Однако пока такие технологии сложно масштабировать, так как дипфейк – это всегда персонализированный контент.
Также Бийчук обратил внимание на стремительное развитие технологий: если еще четыре года назад клонирование голоса казалось фантастикой, то сейчас даже школьники могут с помощью домашнего компьютера сгенерировать голос учителя и разыграть родителей.
