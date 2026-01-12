Вагнер Моура получил «Золотой глобус» за лучшую драматическую роль

Вагнер Моура получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Секретный агент»

Tекст: Мария Иванова

Бразильский актер Вагнер Моура получил премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в драматическом фильме, сообщает ТАСС. Он был отмечен за работу в триллере «Секретный агент» (The Secret Agent, 2025). Прямая трансляция церемонии прошла на телеканале CBS в воскресенье.

В этой номинации также были представлены Джоэл Эдгертон («Сны поездов»), Оскар Айзек («Франкенштейн»), Дуэйн Джонсон («Крушитель»), Майкл Б. Джордан («Грешники») и Джереми Аллен Уайт («Спрингстин. Избавь меня от небытия»). Помимо главной мужской награды в драме, были определены победители и в других ключевых категориях.

Тимоти Шаламе стал обладателем статуэтки за лучшую мужскую роль в мюзикле или комедии с фильмом «Марти Великолепный», опередив таких звезд, как Леонардо ДиКаприо, Джордж Клуни и Джесси Племонс.

В категории «Лучшая роль второго плана» отмечен Стеллан Скарсгард, сыгравший режиссера Густава Борга в ленте «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера.

Премия «Золотой глобус», которую ежегодно вручает Ассоциация иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, считается одной из самых престижных в США после «Оскара». В 2025 году это уже 83-я церемония, проходившая в Лос-Анджелесе и традиционно освещающая достижения как в кино, так и на телевидении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом году Юрий Колокольников получил номинацию Actor Awards за роль в сериале «Белый лотос».

Между тем в шорт-лист премии «Оскар» 2026 попали 17 фильмов, созданных с участием россиян.