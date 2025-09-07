  • Новость часаСборная России разгромила команду Катара в товарищеском матче
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО
    Сивков: Здание кабмина Украины пострадало из-за работы украинской ПВО
    Лавров объяснил значение совместного фото Путина, Моди и Си Цзиньпина
    Фон дер Ляйен назвала действия России издевательством над дипломатией
    Минобороны опровергло удар по зданию кабмина Украины в Киеве
    Рогов: ВСУ выбиты из сумской Юнаковки
    Орбан заявил о возможном распаде ЕС после 2035 года
    Бориса Джонсона признали одним из худших премьеров Британии в истории
    Крестным ходом по Москве прошли более 40 тыс. верующих
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Сказки как элемент национальной безопасности

    Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.

    4 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Жертвами киберпреступников легко могут стать наши с вами дети

    В одной из онлайн-игр мальчик познакомился с девочкой. Она написала ему в мессенджер, и они начали мило общаться. А потом мальчику позвонил «майор» и сказал, что теперь задача – узнать банковские пароли родителей. А то всех посадят в тюрьму.

    9 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Запад продолжит обманывать себя насчет России

    Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.

    6 комментариев
    7 сентября 2025, 20:24 • Новости дня

    Сборная России разгромила команду Катара в товарищеском матче

    Tекст: Ольга Иванова

    Футболисты сборной России забили четыре гола в ворота Катара и одержали убедительную победу, отличившись в каждой из сторон матча.

    Сборная России по футболу обыграла национальную команду Катара со счетом 4:1 в товарищеском матче, передает РИА «Новости». Встреча прошла в Эр-Райяне, а голы за российскую сборную забили Александр Головин на 33-й минуте, Матвей Кисляк на 35-й, Иван Сергеев на 45-й и Алексей Миранчук на 69-й. За команду Катара единственный мяч в ворота россиян отправил Акрам Афиф на 62-й минуте.

    Александр Головин вышел на поле с капитанской повязкой и впервые сыграл за сборную России с марта 2024 года. Для полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка этот гол стал первым в составе национальной команды.

    В матче также состоялся дебют защитника армейцев Матвея Лукина – он вышел на поле на 64-й минуте, сменив Игоря Дивеева.

    После отстранения ФИФА и УЕФА сборная России может проводить только товарищеские поединки и не допускается к участию в международных турнирах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, национальная команда России сыграла вничью с командой Иордании в товарищеском матче в Москве. Матч на «Лукойл-Арене» завершился без забитых голов.

    7 сентября 2025, 14:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил первый удар России по железнодорожному мосту через Днепр

    Эксперт Кнутов: Удар российских сил по мосту через Днепр в Кременчуге – новый этап СВО

    Эксперт объяснил первый удар России по железнодорожному мосту через Днепр
    @ кадр из видео

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия начала бить по мостам через Днепр в ответ на эскалацию ситуации со стороны Киева. Также это предупреждение Москвы о бессмысленности планов Брюсселя наладить выпуск вооружения в Европе для поставок ВСУ. Москва может отрезать все Левобережье от снабжения, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. В ночь на воскресенье ВС России ударили по железнодорожному мосту через Днепр в Кременчуге.

    «Удар российских сил по мосту через Днепр – это новый этап СВО. Это реакция Москвы на ряд внешних факторов. Во-первых, уничтожение Россией военной инфраструктуры не убедили Банковую в необходимости демилитаризации. Киев и Брюссель решили выводить производство в приграничные с Украиной страны, например, Польшу и Румынию», – напомнил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    «Таким образом, Москва дает понять так называемой партии войны тщетность организации в Европе предприятий ВПК для снабжения ВСУ. Чем меньше будет действующих мостов через Днепр, тем меньше вооружения получат украинские группировки. Это можно считать следующей итерацией уничтожения украинских производств, например, ОТРК «Сапсан», – подчеркнул собеседник.

    «Администрация Трампа не может убедить Киев и Брюссель двигаться к потенциальному мирному соглашению с Москвой с учетом реалий, сложившихся на фронте. Более того, Запад активно выступает за наращивание поставок дальнобойного высокоточного оружия ВСУ. Также 26 стран из «коалиции желающих» ратуют за размещение иностранных контингентов на Украине до подписания мирного соглашения», – напомнил он.

    «Все эти обстоятельства поменяли политическую обстановку переговорного процесса. Москва отвечает на эскалацию со стороны Европы и Украины. Возможно, Россия также не исключает помощи Украине после окончания конфликта, поэтому еще не затрагивала в полной мере гражданскую инфраструктуру. Таким образом, недавний удар пока можно считать давлением на Брюссель и Киев с тем, чтобы посадить их за стол переговоров», – резюмировал аналитик.

    Ранее компания «Укржелдорога» («Укрзализныця») сообщила, что произошедший в ночь на воскресенье взрыв нанес значительный ущерб железнодорожному и автомобильному мосту через Днепр, что привело к задержкам поездов в Полтавской области. Местные источники писали о десятках взрывов, прозвучавших в Кременчуге, а также о включенной воздушной тревоге по всей области.

    Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило о российской атаке по территории Украины, в результате которой были поражены объекты ВПК и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, места сборки, хранения и запуска БПЛА дальнего действия, склады вооружения и военной техники, военные аэродромы, две радиолокационные станции ПВО, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 149 районах. Удары проводились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией.

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо напомнил, что российская сторона долго не реагировала на удары ВСУ по своей энергоинфраструктуре.

    «На протяжении долгого времени, еще пару лет назад не предпринимали вообще никаких действий, касающихся гражданской инфраструктуры, особенно в зимний период. И очень долго терпели, когда украинские войска наносили постоянные удары по нашим энергетическим объектам. После этого начали отвечать. И мы отвечаем, конечно, так скажем, серьезно, это правда», – сказал он.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна и как европейцы делают ставку на поиск бойцов для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке.

    Комментарии (17)
    7 сентября 2025, 02:20 • Новости дня
    AgoraVox: Макрон обвиняет Россию во всех проблемах Франции
    AgoraVox: Макрон обвиняет Россию во всех проблемах Франции
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Французский президент Эммануэль Макрон пытается использовать заявления о «российском вмешательстве» как ширму, чтобы прикрыть свои ошибки, он обвиняет Россию во всех проблемах Франции, пишет портал AgoraVox.

    «Эммануэль Макрон снова начал говорить нам о том, что Россия угрожает Франции», – приводит РИА «Новости» текст материала AgoraVox.

    Авторы публикации подчеркивают, что разговоры о так называемом «российском вмешательстве» не имеют отношения к дефициту бюджета, проблемам образования и прочим трудностям, которые испытывает Франция.

    В публикации говорится, что за последние восемь лет президент вел Францию «к хаосу и катастрофе». AgoraVox считает, что тема «вмешательства» России используется Макроном в попытке избежать ответственности перед гражданами за реальные трудности внутри страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции ожидаются масштабные ограничения государственных расходов. В стране усилились настроения в поддержку проведения национальной забастовки.

    В августе премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что вопрос о доверии правительству будет рассмотрен на внеочередной сессии парламента 8 сентября. Оппозиционные партии «Национальное объединение», «Непокоренная Франция», «Зеленые» и социалисты заявили, что не поддержат кабинет министров.

    В начале декабря Национальное собрание Франции приняло резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье. Макрон утвердил состав нового правительства. Его возглавил Байру, ставший четвертым премьером за год.

    Комментарии (30)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (0)
    7 сентября 2025, 05:55 • Новости дня
    Критиковавший украинских силовиков журналист Тахтай убит в Сумах
    Критиковавший украинских силовиков журналист Тахтай убит в Сумах
    @ Александр Тахтай

    Tекст: Антон Антонов

    В Сумах убит украинский журналист Александр Тахтай, известный расследованиями коррупции при строительстве оборонительных сооружений на Украине и критикой украинских силовиков, сообщили в российских силовых структурах.

    «Критиковавший власть и силовиков украинский журналист-расследователь Александр Тахтай убит в Сумах. Ранее месяц назад на него уже было совершено покушение. Тахтай занимался расследованиями в отношении руководителей Сумской администрации, полиции и ВСУ», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Особое внимание к нему возникло после публикаций о людях и компаниях, которые, по данным расследования, получили прибыль на возведении укреплений в области. Несмотря на схожую тематику с другими журналистами, которые писали об этом, у Тахтая не было широкой поддержки и известности.

    Тахтай придерживался пророссийской позиции и часто публиковал материалы о «беспределе украинских военных в Сумах и области», говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в смерти американского журналиста и блогера Гонсало Лиры, который умер в украинской тюрьме.

    Главного редактора закарпатского издания «Локатор-Медиа» Александра Пилипенко увезли в ужгородский военкомат после его расследований коррупции местных властей.

    Украинского журналиста Богдана Буткевича, который активно защищал работу военкоматов, отправили на службу после потери отсрочки от мобилизации.

    В 2024 году главный редактор украинского издания «Экономическая правда» Дмитрий Денков сообщил, что вступит в ряды ВСУ после того, как его в течение суток удерживали сотрудники ТЦК.

    Комментарии (7)
    7 сентября 2025, 10:30 • Новости дня
    Взрыв повредил железнодорожный мост через Днепр в Кременчуге
    Взрыв повредил железнодорожный мост через Днепр в Кременчуге
    @ vitalii_maletskyi

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ночной взрыв нанес значительный ущерб железнодорожному и автомобильному мосту через Днепр, что привело к задержкам поездов в Полтавской области, сообщила компания «Укржелдорога» («Укрзализныця»).

    В ночь на воскресенье на автомобильно-железнодорожном мосту через Днепр в Кременчуге Полтавской области прогремел взрыв, сообщает ТАСС. В результате происшествия железнодорожный мост получил повреждения, об этом проинформировала компания «Укржелдорога».

    По данным компании, из-за инцидента возможны задержки в расписании движения поездов. Ранее местные источники сообщали о десятках взрывов, прозвучавших в Кременчуге, а также о включенной воздушной тревоге по всей области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские удары уничтожили военную технику и наемников в Сумах и Киеве. В результате падения БПЛА загорелось здание кабмина в Киеве.

    Комментарии (9)
    7 сентября 2025, 07:58 • Новости дня
    Здание кабмина загорелось в Киеве после падения БПЛА
    Здание кабмина загорелось в Киеве после падения БПЛА
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В правительственном здании Печерского района Киева начался пожар, сообщил мэр Виталий Кличко. Украинские СМИ пишут, что после падения БПЛА загорелось здание кабмина.

    Кличко сообщил в соцсетях о «возгорании в правительственном здании» в Печерском районе, передает РИА «Новости».

    Украинские СМИ сообщают, что горит здание кабинета министров в Киеве.

    «В Киеве горит здание кабмина, уточняют украинские СМИ. Ранее сообщалось, что пожар начался после падения БПЛА», – передает RT, указывая, что «судя по фото, пожар на верхних этажах в здании кабмина».

    Депутат Верховной рады Ярослав Железняк отметил, что на одном из верхних этажей кабмина Украины – кабинет премьера, там же находится зал для заседаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве и ряде других городов Украины прогремели взрывы. В Кременчуге Полтавской области после этого частично пропало электроснабжение.

    Комментарии (15)
    7 сентября 2025, 17:57 • Новости дня
    Фон дер Ляйен назвала действия России издевательством над дипломатией
    Фон дер Ляйен назвала действия России издевательством над дипломатией
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала усилить санкции и гарантии безопасности для Украины после удара российской армии по объектам на украинской территории.

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с очередным обвинением в адрес России после удара российской армии по целям на территории Украины, передает Lenta.Ru. В своей публикации в соцсети Х (соцсеть заблокирована в РФ) она заявила, что Москва якобы «издевается над дипломатией» и «презирает международное право».

    Фон дер Ляйен также отметила, что Европа продолжит поддерживать Украину. По ее словам, Евросоюз укрепляет Вооруженные силы Украины, создает дополнительные гарантии безопасности и усиливает санкции, чтобы оказывать давление на Россию.

    Председатель ЕК подчеркнула, что действия Кремля вызывают решимость у европейских лидеров продолжать нынешнюю политику в отношении Москвы. По мнению фон дер Ляйен, только усиление поддержки и давления способно повлиять на ситуацию в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве здание кабмина загорелось после падения БПЛА. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что здание украинского кабинета министров охвачено огнем, к тушению привлечены вертолеты, а в центре Киева наблюдается плотное задымление.

    Министерство обороны России опровергло информацию об ударе по зданию кабмина на Украине.

    Комментарии (15)
    7 сентября 2025, 14:59 • Новости дня
    Минобороны опровергло удар по зданию кабмина Украины в Киеве
    Минобороны опровергло удар по зданию кабмина Украины в Киеве
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство обороны России опровергло информацию об ударе по зданию кабмина на Украине.

    В Telegram-канале ведомства заявили, что 7 сентября Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам, связанным с производством и использованием беспилотников, а также по военным авиабазам в центральной, южной и восточной частях страны.

    В сообщении уточняется, что среди пораженных целей оказались промышленное предприятие «Киев-67» на западной окраине Киева и логистическая база «СТС-ГРУПП» на юге города. Все обозначенные объекты были успешно поражены высокоточным оружием и ударными беспилотниками.

    В Минобороны особо подчеркнули: «По другим объектам в границах Киева удары не наносились».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве здание кабмина загорелось после падения БПЛА. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что здание украинского кабинета министров охвачено огнем, к тушению привлечены вертолеты, а в центре Киева наблюдается плотное задымление.

    Комментарии (11)
    6 сентября 2025, 20:46 • Новости дня
    Макрон сообщил Моди о работе «коалиции желающих»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с индийским премьером Нарендрой Моди итоги встречи участников так называемой «коалиции желающих», состоявшейся в Париже.

    В ходе беседы Макрон ознакомил индийскую сторону с результатами работы, которую Франция провела на встрече с Владимиром Зеленским и партнерами по коалиции желающих, передает РИА «Новости».

    Французский лидер подчеркнул продолжение взаимодействия с международными партнерами в рамках этой инициативы. Дополнительные детали о содержании переговоров и итогах встречи в Париже пока не разглашаются.

    Ранее депутат украинской Рады Алексей Гончаренко (в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что страны-участницы «коалиции желающих» разместят воинский контингент на украинской территории до окончания конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ЕС пытаются найти новые источники пополнения личного состава для ВСУ.

    Комментарии (9)
    7 сентября 2025, 14:24 • Новости дня
    Самолет Bombardier ARTEMIS II заметили в небе над Черным морем

    Tекст: Ольга Иванова

    Борт Bombardier ARTEMIS II, поднявшийся с территории Румынии, осуществляет патрулирование над акваторией Черного моря без указания конечного маршрута.

    По информации портала Flightradar24, самолет Bombardier ARTEMIS II вылетел из Румынии и начал выполнять полет над акваторией Черного моря, передает РИА «Новости». Пункт назначения воздушного судна не был отображен в системах слежения.

    Данных о цели и продолжительности патрулирования не приводится. Маршрут самолета отслеживался в режиме реального времени онлайн-сервисом Flightradar24.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский разведывательный дрон 31 августа был зафиксирован в южной части Черного моря, где он совершил несколько кругов после вылета с Сицилии.

    Комментарии (4)
    7 сентября 2025, 13:15 • Новости дня
    Рогов: ВСУ выбиты из сумской Юнаковки
    Рогов: ВСУ выбиты из сумской Юнаковки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения заняли село Юнаковка в Сумской области, ранее использовавшееся украинскими войсками для вылазок в сторону Курской области.

    По его словам, российские силы выбили подразделения ВСУ из села Юнаковка в Сумской области, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что поступила подтвержденная оперативная информация от российских военных, что украинские войска оставили населенный пункт.

    Рогов уточнил: «Враг выбит из села Юнаковка в Сумской области, откуда год назад боевики ВСУ осуществляли вторжение в Курскую область по направлению к Судже». Юнаковка и Суджа соединяются трассой, по которой ранее украинские силы перебрасывали подкрепления в приграничную зону Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения ВСУ предприняли попытку прорвать фланги группы «Север» на Сумском направлении, но не добились успеха. В Сумской области российские военные уничтожили группу украинских боевиков. Бойцы «Севера» доложили, что до освобождения Юнаковки им осталось пройти считанные метры.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2025, 09:14 • Новости дня
    Здание кабмина Украины в Киеве начали тушить вертолетами после падения БПЛА
    Здание кабмина Украины в Киеве начали тушить вертолетами после падения БПЛА
    @ svyrydenkoy

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Здание украинского кабинета министров охвачено огнем, к тушению привлечены вертолеты, а в центре Киева наблюдается плотное задымление, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

    В здании кабинета министров на Украине вспыхнул пожар, работы по его тушению продолжаются, сообщает ТАСС. Об инциденте заявила премьер-министр Юлия Свириденко, которая также опубликовала в запрещенной в России соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской) фотографии горящего здания, включая снимки изнутри.

    По данным украинских СМИ, в центре Киева наблюдается сильное задымление. В районе возгорания задействованы вертолеты, уточняет агентство РБК-Украина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве здание кабмина загорелось после падения БПЛА.

    Комментарии (7)
    7 сентября 2025, 18:04 • Новости дня
    Сивков: Здание кабмина Украины пострадало из-за работы украинской ПВО

    Военный эксперт Сивков: Удар по кабмину Украины не имеет смысла ни с военной, ни с политической точек зрения

    Сивков: Здание кабмина Украины пострадало из-за работы украинской ПВО
    @ dsns_telegram

    Tекст: Олег Исайченко

    Обвинения России в ударе по зданию правительства Украины в Киеве беспочвенны. Эта атака не имеет смысла ни с военной, ни с политической точек зрения. Судя по характеру разрушений, офис кабмина стал жертвой работы украинской ПВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее на Банковой обвинили российскую сторону в эскалации конфликта.

    «Наиболее вероятная версия пожара в здании кабмина Украины – это падение сбитого БПЛА или удар сошедшей с траектории ракеты украинской ПВО. Их мощность и специфика воздействия как раз соответствуют характеру и масштабу разрушений. При этом, например, взрыв 50-килограммовой боевой части беспилотника тоже привел бы к подобному урону, но вряд ли вызвал такой пожар» – пояснил Константин Сивков, военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса.

    «Версии же об ударе ракетами «Искандера» или «Кинжалом» совершенно неправдоподобны. Они бы разрушили несколько этажей, а не вынесли две оконные рамы. К тому же подобная атака совершенно не имеет смысла для России ни с военной, ни с политической точек зрения», – продолжил собеседник.

    «Если бы Москва хотела ликвидировать кого-то из украинского правительства, она бы это сделала куда более эффективными методами. Да и местоположение самого Зеленского ни для кого не секрет. Поэтому попытки Киева выдать все это за покушение на первых лиц Украины или за эскалацию конфликта просто беспочвенны», – подчеркнул аналитик.

    Ранее Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что в результате российской атаки было повреждено здание кабинета министров в Киеве, на верхних этажах произошел пожар. Он обвинил Москву в «затягивании войны» вместо «реальной дипломатии». «Рассчитываем и на реализацию всех договоренностей по усилению нашей ПВО», – добавил он.

    Глава МИД Андрей Сибига назвал инцидент «серьезной эскалацией». К тушению пожара были привлечены вертолеты, а в центре Киева наблюдалось плотное задымление, сообщала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

    В свою очередь блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале указал на важность того, что Россия прорвала защищенный мощнейшими кольцами ПВО правительственный квартал в Киеве.

    На фоне обвинений Киева Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило о массированном ударе высокоточным оружием и БПЛА по объектам производства, сборки, ремонта, хранения и запуска беспилотников, а также военным авиабазам в центральной, южной и восточной частях Украины.

    Среди атакованных целей были промышленные предприятия «Киев-67» на западной окраине украинской столицы и логистическая база «СТС-ГРУПП» на южной окраине города. «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. По другим объектам в границах Киева удары не наносились», – акцентировалось в сообщении.

    Комментарии (7)
    7 сентября 2025, 07:28 • Новости дня
    Индийские чиновники заявили об ущербе долгосрочным отношениям с США

    NYT: Индийские чиновники заявили об ущербе долгосрочным отношениям с США

    Tекст: Антон Антонов

    Разногласия между Индией и США по торговым вопросам, вероятно, приведут к ущербу отношениям в долгосрочной перспективе, пишет New York Times со ссылкой на индийских чиновников.

    Высокопоставленный индийский чиновник отметил в беседе с New York Times, что даже если кризис удастся преодолеть, недавние риторика и действия американской администрации надолго останутся для Индии напоминанием о ненадежности США, передает ТАСС.

    «Если вы ударите меня четыре раза, а затем угостите мороженым, будет ли это значить, что теперь у нас с вами все в порядке?» – образно заявил он.

    Газета подчеркивает, что индийскому бизнесу сложно отказаться от американского рынка, на который приходится примерно 20% всего экспорта страны. Однако растущий внутренний рынок и расширение связей с Юго-Восточной Азией, Ближним Востоком и Европой укрепляют позиции премьер-министра Нарендры Моди в возможном противостоянии с Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с покупкой ею российской нефти и нефтепродуктов. Тарифы на импорт индийских товаров и услуг достигли 50%.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2025, 11:18 • Новости дня
    NHK: Премьер Японии решил уйти в отставку

    NHK: Премьер Японии Исиба решил уйти в отставку

    NHK: Премьер Японии решил уйти в отставку
    @ Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Японии Сигэру Исиба выразил намерение покинуть свой пост на фоне нарастающего давления внутри Либерально-демократической партии, сообщает NHK.

    Премьер-министр Японии Исиба принял решение уйти в отставку, чтобы предотвратить раскол внутри Либерально-демократической партии, сообщает NHK. Напомним, ранее в партии усилились призывы провести внеочередные выборы председателя: более 130 из 295 депутатов парламента от ЛДП выступили за это предложение.

    С аналогичной позицией выступил и старший советник партии Асо, а также ряд министров, включая главу Минюста Судзуки, вице-министров и госслужащих. Из 47 региональных отделений партии 18 уже поддержали идею проведения выборов, ещё два региона ведут обсуждение по этому вопросу.

    Исиба подчеркнул, что не намерен держаться за кресло премьер-министра любой ценой, заявив ранее: «Я вовсе не собираюсь цепляться за свою должность и приму ответственное решение, когда наступит подходящее время».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Японии Сигэру Исиба опроверг появившиеся в прессе сведения о своей готовящейся отставке после поражения ЛДП на выборах. Сигэру Исиба признал гибель невинных людей в России в ходе конфликта на Украине. США превращают Японию в дойную корову для Аляски.

    Комментарии (4)
    7 сентября 2025, 17:59 • Новости дня
    Нагиев пожаловался на маленькую пенсию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский шоумен Дмитрий Нагиев рассказал, что в пожилом возрасте ожидает получать небольшую пенсию в размере 20 тыс. рублей.

    Нагиев в эфире YouTube-шоу Circle Property Dubai отметил, что подобных выплат и уже накопленных средств может не хватить для обеспечения комфортной жизни на пенсии, передает РИА «Новости».

    Он также прокомментировал слухи о высоких гонорарах за мастер-классы в Дубае. Он уточнил: «Все, что я получаю за свои мастер-классы в Дубае – это оплата перелета, проживания и питания». Также шоумен рассказал, что ему советовали инвестировать в коммерческую недвижимость, чтобы получать пассивный доход, однако он пока не считает такие вложения достаточно выгодными.

    В июле мировой суд в Москве взыскал с Нагиева задолженность по коммунальным платежам.

    Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что в 2025 году минимальная пенсия для пожилых граждан, которые нигде не работали, с учетом социальной доплаты составляет 15 тыс. 250 рублей.

    Напомним, популярная в прошлом телеведущая Елена Ханга рассказала, что несмотря на скромную пенсию в 23 тыс. рублей, продолжает активно работать.

    Комментарии (9)
    Главное
    Российские войска освободили Хорошее в Днепропетровской области
    Самолет Bombardier ARTEMIS II заметили в небе над Черным морем
    Критиковавший украинских силовиков журналист Тахтай убит в Сумах
    В Индии заявили об ущербе долгосрочным отношениям с США
    Режиссер «Слова пацана» внесен в базу украинского «Миротворца»
    ГУ ФСИН сообщило новые приметы сбежавших из СИЗО Екатеринбурга
    Нагиев пожаловался на маленькую пенсию

    Россия заново научилась создавать серийные гражданские самолеты

    Первый полет импортозамещенного серийного самолета SJ-100 в Комсомольске-на-Амуре войдет в историю. Более двадцати лет назад этот проект стал для России первым со времен развала СССР. На нем авиастроители учились заново создавать самолеты. Делали это вместе с иностранными партнерами, которые сильно подвели. Санкции привели Россию к уникальному пути. По сути, этот SJ-100 – вновь созданный самолет. Такого в мире еще никто не делал. Чему Россия научилась и в чем уникальность проекта? Подробности

    Перейти в раздел

    В США признали Европу угрозой мира на Украине

    Европа стала основным виновником провала дипломатического процесса вокруг урегулирования конфликта на Украине. К такому выводу, по мнению западной прессы, пришли Владимир Путин и Дональд Трамп. Между тем, эксперты отмечают, что неконструктивная позиция лидеров ЕС рискует значительно ухудшить отношения Брюсселя и Вашингтона. Что сулит Европе сложившаяся ситуация и чем она обернется для конфликта на Украине? Подробности

    Перейти в раздел

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Перейти в раздел

    Литва использует российские поезда для вымогательства денег у Евросоюза

    Стало понятен экономический эффект от распространенной в Прибалтике паранойи по поводу «российской угрозы». В ответ на жалобы Вильнюса глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Литве денег на усиление слежки за российскими поездами, которые идут транзитом в Калининградскую область. Но и закрыть этот транзит вовсе Вильнюс тоже справедливо боится. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации