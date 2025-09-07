Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.3 комментария
Опрос показал недоверие американцев к шагам Трампа по Украине
Большинство жителей США усомнились в эффективности подхода президента США Дональда Трампа к урегулированию конфликта на Украине, показал опрос среди взрослых граждан страны.
Результаты опроса, проведенного телеканалом CBS совместно с исследовательской службой YouGov, передает ТАСС. Согласно опубликованным данным, только 27% респондентов считают, что шаги президента Дональда Трампа по ситуации на Украине приведут к мирному урегулированию. При этом 43% опрошенных убеждены, что действия американского лидера способствуют продолжению конфликта, а 30% полагают, что политика Трампа никак не влияет на развитие событий.
В целом работу Трампа на посту президента положительно оценили 44% респондентов, тогда как 56% высказались негативно. Введение новых пошлин на импортируемую продукцию поддержали 38% участников опроса, против этой меры выступили 62%. Почти три четверти опрошенных – 71% – заявили, что новые пошлины приведут к росту цен в стране в краткосрочной перспективе.
Кроме того, переброску бойцов Национальной гвардии в Вашингтон для борьбы с преступностью одобрили 43% респондентов, а 57% выступили против. Идею расширить такие меры на другие города США поддержали 42%, не поддержали – 58%. В опросе приняли участие 2 385 совершеннолетних жителей страны, исследование проходило с третьего по пятое сентября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, результаты недавнего исследования показали, что значительное число жителей США считают российского президента Владимира Путина выдающимся руководителем.