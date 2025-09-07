Юрченко сообщил о медленном продвижении ВС России на запорожском направлении

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, юоссийские войска продолжают уверенное продвижение на запорожском направлении, при этом особое внимание уделяется сохранению личного состава и техники, передает ТАСС.

«Ситуация по запорожскому направлению развивается динамически. Мы уверенными небольшими шагами идем к победе. Мы видим, что в течение конца августа и начала сентября мы освободили несколько населенных пунктов. Наша армия двигается, сохраняя личный состав, сохраняя боевые транспортные единицы», – сообщил Юрченко.

По его словам, украинская армия, напротив, вынуждена отправлять своих военных на «самоубийственные штурмы».

Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Восток» сорвала инженерные работы ВСУ в Запорожской области. Российские войска закрепились в малиновке возле Гуляйполя. ВС России ранее зацепились за Малиновку на Запорожском направлении.