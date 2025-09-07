Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.3 комментария
Российские военные продолжили наступление в Запорожской области, делая акцент на сохранении техники и личного состава при движении вперед, заявил депутат Законодательного собрания Запорожской области, заместитель председателя комитета по обороне, взаимодействию с правоохранительными органами и чрезвычайным ситуациям, участник специальной военной операции Сергей Юрченко.
По его словам, юоссийские войска продолжают уверенное продвижение на запорожском направлении, при этом особое внимание уделяется сохранению личного состава и техники, передает ТАСС.
«Ситуация по запорожскому направлению развивается динамически. Мы уверенными небольшими шагами идем к победе. Мы видим, что в течение конца августа и начала сентября мы освободили несколько населенных пунктов. Наша армия двигается, сохраняя личный состав, сохраняя боевые транспортные единицы», – сообщил Юрченко.
По его словам, украинская армия, напротив, вынуждена отправлять своих военных на «самоубийственные штурмы».
Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Восток» сорвала инженерные работы ВСУ в Запорожской области. Российские войска закрепились в малиновке возле Гуляйполя. ВС России ранее зацепились за Малиновку на Запорожском направлении.