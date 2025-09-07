Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.0 комментариев
Рогов: ВСУ выбиты из сумской Юнаковки
Российские подразделения заняли село Юнаковка в Сумской области, ранее использовавшееся украинскими войсками для вылазок в сторону Курской области.
По его словам, российские силы выбили подразделения ВСУ из села Юнаковка Сумской области, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что поступила подтвержденная оперативная информация от российских военных, что украинские войска оставили населенный пункт.
Рогов уточнил: «Враг выбит из села Юнаковка в Сумской области, откуда год назад боевики ВСУ осуществляли вторжение в Курскую область по направлению к городу Суджа». Юнаковка и Суджа соединяются трассой, по которой ранее украинские силы перебрасывали подкрепления в приграничную зону Курской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения ВСУ предприняли попытку прорвать фланги группы «Север» на Сумском направлении, но не добились успеха. В Сумской области российские военные уничтожили группу украинских боевиков. Бойцы «Севера» доложили, что до освобождения Юнаковки им осталось пройти считанные метры.