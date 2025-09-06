  • Новость часаВ Сумской области уничтожили группу украинских боевиков
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Двигатель ПД-26 создаст основу для серии новых самолетов в России
    Работодатели смогут выплачивать миллион рублей за рождение ребенка
    Эксперт объяснил падение интереса в Грузии к Евросоюзу и к НАТО
    Группа Героя России снайпера Ярого уничтожила более 2,5 тыс. целей с начала СВО
    Минобороны сообщило о продвижении российских войск на всех направлениях
    Генерал авиации рассказал о сроках начала серийного производства авиадвигателя ПД-26
    Глава ФМБА Скворцова: Вакцина от рака прошла доклинические исследования
    Песков: Все мессенджеры прозрачны для спецслужб
    Польша призвала своих граждан срочно покинуть Белоруссию
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Жертвами киберпреступников легко могут стать наши с вами дети

    В одной из онлайн-игр мальчик познакомился с девочкой. Она написала ему в мессенджер, и они начали мило общаться. А потом мальчику позвонил «майор» и сказал, что теперь задача – узнать банковские пароли родителей. А то всех посадят в тюрьму.

    2 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Запад продолжит обманывать себя насчет России

    Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.

    7 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ

    Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.

    5 комментариев
    6 сентября 2025, 22:10 • Новости дня

    ПВО уничтожила украинские беспилотники над Брянской и Белгородской областями

    ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Брянской и Белгородской областями

    ПВО уничтожила украинские беспилотники над Брянской и Белгородской областями
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО сбиты два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской и Белгородской областями, сообщило Минобороны России.

    С 15.30 до 20.00 мск один БПЛА был сбит над Брянской областью, еще один – над Белгородской, сообщило Минобороны в Telegram.

    На территории Брянской области пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Дунайка Грайворонского района Белгородской области при атаке беспилотника пострадала мирная жительница.

    6 сентября 2025, 09:28 • Новости дня
    В Москве задержали украинку за взрывчатку и работу на спецслужбы Украины
    В Москве задержали украинку за взрывчатку и работу на спецслужбы Украины
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В столице задержана гражданка Украины, у которой при обыске обнаружили взрывчатку, а также установили ее связь с украинскими спецслужбами, сообщили в правоохранительных органах.

    Силовые структуры задержали в Москве гражданку Украины Головаш А. К., сотрудничавшую с украинскими спецслужбами и имевшую при себе взрывчатку, передает ТАСС.

    Головаш обвиняется по ч. 4 ст. 222.1 УК РФ, предполагающей наказание за незаконные действия с взрывчатыми веществами. В ходе следствия Мещанский суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. В суде подтвердили арест, но подробности предоставлять отказались.

    Из дела следует, что задержанная имеет навыки конспирации, противодействия правоохранителям и обладает широкими криминальными связями, в том числе за пределами России. Женщина полностью признала вину в совершении инкриминируемого преступления. Ее могут лишить свободы на срок до 15 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали женщину в ЛНР, которую подозревают в корректировке ракетных ударов Киева. В Ярославской области правоохранители задержали украинку во время сборки бомбы в палатке. Псковская таможня задержала украинку с более 1 млн гривен на границе.

    Комментарии (11)
    6 сентября 2025, 04:25 • Новости дня
    L'Antidiplomatico: Путин разрушил парижские планы «рыцарей апокалипсиса»
    L'Antidiplomatico: Путин разрушил парижские планы «рыцарей апокалипсиса»
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Итальянский портал L'Antidiplomatico по итогам парижского заседания «коалиции желающих», которая смогла сформулировать свои намерения в предложение о миротворцах на Украине от 26 стран, иронично высмеял, отметив, как российский президент Владимир Путин одной фразой разбил все их планы.

    «Тридцать тысяч человек из десяти стран. Вот щит, которого хотел Зеленский – это один из триумфальных заголовков, которые читаются в итальянских газетах после «круглого стола», который 4 сентября увидел собравшихся в Париже «желающих» (вести войну). Тридцать тысяч солдат-так «много», что сами украинцы не знают, смеяться ли за несчастную шутку или плакать», – начинает L'Antidiplomatico статью, в которой описывает нелепость попыток европейцев противопоставить что-либо России.

    В материале в рыцарской стилистике подчеркивается, что потуги Урсулы–Демонии– Гертруды превратить майданистскую Украину в «стального дикобраза» не увенчались успехом, так как президент России сразу же ответил на европредложение о миротворцах на Украине.

    «О чем же болтали в Париже рыцари апокалипсиса, ревностные партизаны, готовые послать «тридцать тысяч человек» куда-нибудь на Украину, далеко от фронта и о которых Владимир Путин уже заявил, что в случае появления они станут «законной целью» российского оружия», – иронизирует автор.

    Он высмеивает заявления президента Франции Эммануэля Макрона и генсека НАТО Марка Рютте о том, что отправка войск зависит исключительно от Киева, а не от России. Эти реплики воспринимаются скорее как инструмент информационного давления, чем как план действий по развертыванию европейских военных после заключения перемирия и на условиях Запада.

    Пока европейские страны протестуют против отправки войск на Украину,  «желающие» все размышляют об «альтернативных решениях», типа нерегулярных формирований или наемников из третьих стран.

    «Как бы то ни было, отечественные или зарубежные, Москва ясно и четко говорит, что любая иностранная военная сила на украинской территории недопустима: как до, так и после возможного мирного соглашения и «риторика европейских элит о «миротворцах» превращается в дестабилизирующий фактор, мешающий перспективам политического урегулирования», – подчеркнул L'Antidiplomatico.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия рассматривает любые вооруженные контингенты на территории Украины как законные военные цели. Кроме того, Путин подчеркнул, что Москва выполнит возможные договоренности по миру на Украине в полном объеме, если они будут достигнуты.

    В Еврокомиссии приветствовали слова Путина о перспективе членства Украины в ЕС.

    Комментарии (6)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (0)
    6 сентября 2025, 08:43 • Новости дня
    ВСУ массово отступили от Константиновки из-за нехватки людей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска отошли с ряда позиций в лесополосах у Константиновки, что связано с острой нехваткой личного состава на этом направлении, сообщил заместитель командира по боевому применению отдельного штурмового отряда «Русь» добровольческого корпуса, действующего в составе «Южной» группировки войск, с позывным «Вестер».

    По его словам, ВСУ испытывают дефицит личного состава в районе Константиновки, передает РИА «Новости». «Вестер» сообщил, что украинские подразделения массово отступают из лесополос на тыловые позиции, стараясь избежать прямых боестолкновений с российскими военными. По его словам, отряд «Русь» после освобождения Часова Яра продвинулся более чем на километр в сторону Константиновского рубежа и занял ряд опорных пунктов, несмотря на подготовленную оборону ВСУ.

    «Они избегают стрелкового боя и каких-то пехотных сражений, подтягивая подразделения БПЛА. А сама пехота оттягивается, и, как правило, она оттягивается без боя. При первых же каких-то боестолкновениях они начинают оттягиваться в тыл к себе, оставляя целые лесополосы, что может говорит об отсутствии с их стороны человеческого ресурса, способного уверенно держать оборону на данных рубежах», – заявил «Вестер».

    Он добавил, что украинская сторона пытается контратаковать малыми группами ранее утраченные позиции, однако такие попытки не приводят к успеху: ВСУ несут серьезные потери и не могут вернуть утраченные участки.

    Константиновка расположена на подконтрольной ВСУ территории ДНР, к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих города были освобождены российскими войсками в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили сумскую Константиновку и Зеленое Поле в ДНР. ВС России ранее взломали вторую линию обороны ВСУ под Константиновкой. ВСУ за сутки потеряли до 305 бойцов в зоне группировки «Юг».

    Комментарии (4)
    6 сентября 2025, 04:41 • Новости дня
    Глава МИД Польши: Украина должна остаться в границах, которые может защитить
    Глава МИД Польши: Украина должна остаться в границах, которые может защитить
    @ REUTERS/Carlos Jasso/Pool

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский на польском телевидении (TVP) высказался о варианте разрешения украинского конфликта, оговорившись, что совсем не желает давать Киеву советы.

    «Я считаю, что Украина должна остаться в границах, которые может защитить, и иметь свободу интеграции с Западом», – приводит слова Сикорского РИА «Новости».

    Напомним, в четверг, 4 сентября, 26 стран, входящих в «коалицию желающих», предложили гарантии безопасности Украине в виде отправки военного контингента из стран Европы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия рассматривает любые вооруженные контингенты на территории Украины как законные военные цели. Кроме того, Путин подчеркнул, что Москва выполнит возможные договоренности по миру на Украине в полном объеме, если они будут достигнуты.

    Газета ВЗГЛЯД оценивала, насколько велики шансы Украины вступить в Евросоюз в обозримом будущем.

    Комментарии (10)
    6 сентября 2025, 12:19 • Новости дня
    Минобороны сообщило о продвижении российских войск на всех направлениях
    Минобороны сообщило о продвижении российских войск на всех направлениях
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской, Донецкой, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, уничтожив более тысячи солдат и технику, сообщили в Минобороны России.

    Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям ВСУ в районах Могрица, Мирополье, Пролетарское и Юнаковка Сумской области, сообщает Минобороны России. «На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ в районе Волчанска», – заявили в ведомстве. Потери украинской стороны составили более 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии, а также уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и девять складов материальных средств.

    Группировка войск «Запад» заняла более выгодные позиции, нанеся удары по позициям механизированной, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска, Благодатовки, Сеньково Харьковской области и Кировска Донецкой Народной Республики. По данным Минобороны, потери ВСУ здесь составили до 240 военнослужащих, шесть бронированных машин, 22 автомобиля и западное орудие полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов.

    Подразделения «Южной» группировки улучшили тактическое положение, нанеся удары по формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Федоровка, Северск, Переездное и Яблоновка Донецкой Народной Республики. По информации ведомства, противник потерял свыше 200 человек, пять бронированных машин, пять автомобилей и три артиллерийских орудия. Также были уничтожены станции радио- и контрбатарейной борьбы, склады боеприпасов и топлива.

    Группировка войск «Центр» заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике нескольких механизированных, десантно-штурмовых, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и нацгвардии в районах Родинское, Новопавловка, Зеленое, Муравка, Красноармейск и Димитров Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований, по оценке Минобороны, составили до 465 военнослужащих, танк, два автомобиля и два артиллерийских орудия.

    Подразделения «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, действуя в районах Калиновское, Новоселовка, Ивановка Днепропетровской области и Успеновка Запорожской области. Потери ВСУ здесь превысили 210 военнослужащих, также уничтожены две бронированные машины, восемь автомобилей и западное артиллерийское орудие. Группировка «Днепр» нанесла удары по технике и живой силе в районах Степногорск, Малая Токмачка и Антоновка, ликвидировав до 70 военнослужащих, бронетранспортер, восемь автомобилей, два орудия и шесть безэкипажных катеров.

    По данным Минобороны, с применением авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии было нанесено поражение по складам и пунктам размещения ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Средствами ПВО сбито пять управляемых авиабомб и 160 беспилотников самолетного типа. Черноморский флот уничтожил быстроходный безэкипажный катер ВСУ.

    С начала спецоперации, по информации Минобороны, уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 82 040 беспилотников, 627 зенитных комплексов, 24 973 танка и других бронированных машин, 1 589 боевых машин реактивной артиллерии, 29 289 орудий и минометов, а также 41 170 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские подразделения начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Военные России также освободили Предтечино в ДНР.

    Комментарии (5)
    6 сентября 2025, 14:43 • Новости дня
    Песков: Компании-спонсоры ВСУ стали врагами России
    Песков: Компании-спонсоры ВСУ стали врагами России
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Спонсировавшие украинскую армию иностранные компании стали врагами Российской Федерации, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Российская сторона ведет уважительный диалог с теми, кто при уходе с рынка выполнил все обязательства, указал Песков, передает ТАСС.

    Однако тем, кто поступил непорядочно, возвращение обойдется дорого, подчеркнул он.

    «Те, кто финансировал ВСУ, – это третья история. И, конечно, эти компании уже стали врагами, и к ним так и надо относиться», – сказал Песков.

    Ранее президент Владимир Путин напоминал, что многие европейские компании, ранее ушедшие с российского рынка по политическим причинам, сейчас рассчитывают вернуться при смягчении ограничений.

    Также он указывал, что Россия открыта для сотрудничества со всеми странами и не намерена изолироваться.

    Комментарии (0)
    6 сентября 2025, 11:42 • Новости дня
    Группа Героя России снайпера Ярого уничтожила более 2,5 тыс. целей с начала СВО
    Группа Героя России снайпера Ярого уничтожила более 2,5 тыс. целей с начала СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа тяжелых снайперов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота поразила свыше 2,5 тыс. целей на Украине с начала спецоперации, сообщил на стенде центра «Воин» на Восточном экономическом форуме командир группы Герой России снайпер Ярослав Якубов с позывным Ярый.

    По его словам, потери Вооруженных сил Украины от действий группы тяжелых снайперов 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с начала спецоперации превысили 2,5 тыс. целей, передает ТАСС.

    Якубов рассказал, что снайперская группа активно работала на курском направлении и сейчас находится в зоне спецоперации. «Группа продолжает работать. На сегодняшний день группа поразила более двух с половиной тысяч целей», – подчеркнул Якубов.

    Он также рассказал о планах по развитию снайпинга в России, отметив, что основам меткой стрельбы будут обучать детей, чтобы выявлять наиболее одаренных и предоставлять им дополнительное образование и навыки для будущей военной или спортивной карьеры. Якубов сообщил, что в рамках этой программы планируется работа как с учебным, так и с огнестрельным оружием, а также организация сборов для детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 155-я бригада морской пехоты была особо отмечена Верховным главнокомандующим за проявленный героизм во время спецоперации на Украине. Александр Колесов и Ярослав Якубов представили президенту России единственный в стране стрелковый полигон «Сулун» в Якутии, позволяющий вести огонь на дистанции до 4 км. Россия внедрила новые тактики снайперской стрельбы в рамках спецоперации на Украине.

    Комментарии (0)
    6 сентября 2025, 18:43 • Новости дня
    В Сумской области уничтожили группу украинских боевиков
    В Сумской области уничтожили группу украинских боевиков
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе расширения буферной зоны на территории Сумской области российские военнослужащие ликвидировали группу украинских боевиков из трех человек, сообщил офицер группировки войск «Север» с позывным «Ветер».

    Расчет ударных и разведывательных беспилотников совместно со штурмовиками уничтожил троих боевиков, сказал собеседник РИА «Новости».

    Операторы БПЛА обеспечивали прикрытие и координировали действия российских бойцов, предоставляя им информацию о позициях противника в реальном времени. Один из боевиков был уничтожен стрелковым огнем с земли, двое других – ударами с воздуха.

    По словам офицера, слаженное взаимодействие беспилотников и наземных подразделений позволило успешно выполнить боевую задачу и полностью ликвидировать группу.

    Ранее группировка «Север» сообщала, что ВСУ активизировались в районе Юнаковки и попытались провести контратаки, однако до освобождения населенного пункта осталось недолго.

    До этого бойцы группировки засекли возрастных штурмовиков ВСУ у Сум.

    Комментарии (0)
    6 сентября 2025, 07:07 • Новости дня
    Кобяков заявил о невозможности диалога с узурпатором власти Зеленским

    Tекст: Ирма Каплан

    Советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции отверг возможность вести диалог с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    «С узурпатором власти на Украине Зеленским диалог вести невозможно», – приводит  РИА «Новости» его слова.

    Кобяков указал на то, что Западу стоило бы это увидеть, но для этого необходим «глаза и желание».

    «В США это тоже видят, но у них в общем-то свои задачи. ВСУ с начала СВО потеряли 1,8 млн человек личного состава… Это, конечно, геноцид украинского народа, который осуществляет киевская хунта под руководством британских военных специалистов», – сказал Кобяков.

    Мирные инициативы американского президента, по его словам, могли бы принести результат на пути к миру.

    «Они могли бы вылиться в результативную историю», отметил советник российского президента, если бы США, к примеру, отключили Starlink. Все бы закончилось сразу же.

    X Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная его тема: «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия рассматривает любые вооруженные контингенты на территории Украины как законные военные цели. Кроме того, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва выполнит возможные договоренности по миру на Украине в полном объеме, если они будут достигнуты.

    Комментарии (5)
    6 сентября 2025, 15:14 • Новости дня
    Премьер Словакии отказался отправлять военных на Украину
    Премьер Словакии отказался отправлять военных на Украину
    @ Annabelle Gordon/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Словакия не станет направлять солдат на Украину, но готова помочь с логистикой, если потребуется поддержка в рамках гарантий безопасности, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.

    По его словам, Словакия не будет отправлять своих военных на территорию Украины в рамках предоставления гарантий безопасности, передает РИА «Новости». По словам Фицо, республика, однако, готова предложить логистическую поддержку, если это потребуется.

    «Словакия не будет размещать на территории Украины никаких военных, с другой стороны Словакия важна с точки зрения логистики, поэтому, если логистически мы сможем помочь при этих гарантиях безопасности, то мы готовы», – сказал премьер в эфире программы «Субботние диалоги».

    Глава словацкого правительства также добавил, что страна не откажет в использовании своей транспортной инфраструктуры партнерам, если соответствующие договоренности будут достигнуты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа навязывает Киеву так называемые «антироссийские» гарантии безопасности. Британия и Франция столкнутся с трудностями при попытках отправить войска на Украину. Bloomberg сообщил о готовности 10 стран направить свои вооруженные силы на Украину.

    Комментарии (0)
    6 сентября 2025, 19:24 • Новости дня
    Гончарук: Западные военные появятся на Украине до завершения конфликта

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны-участницы «коалиции желающих» разместят своих военнослужащих на украинской территории не до окончания конфликта, а уже в скором времени, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко (в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

    Этот контингент составит порядка 20 тыс. человек, максимальная численность – 50 тыс. человек, заявил Гончаренко, передает «Лента.ру».

    Парламентарий отметил, что больше всего военнослужащих направит Франция, на втором месте окажется Дания, на третьем – Нидерланды, а Британия – на четвертом.

    Ранее президент России Владимир Путин пояснял, что российские военные станут считать любые иностранные вооруженные контингенты на украинской территории как законные военные цели.

    Ранее газета ВЗГЛЯД поясняла, что страны ЕС стараются найти новые источники пополнения для Вооруженных сил Украины.

    Комментарии (5)
    5 сентября 2025, 23:50 • Новости дня
    WP назвала резким ответ Путина на намерения ЕС разместить на Украине войска

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин заявил в пятницу, что любые иностранные военные контингенты, размещенные на территории Украины, будут рассматриваться как военные цели, газета Washington Post заявила, что эти слова стали резким отпором США.

    «Это стало резким отпором продолжающимся попыткам США добиться будущего мирного урегулирования», – пишет Washington Post (WP).

    По данным газеты, в четверг, после встречи в Париже с Владимиром Зеленским и телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, европейские лидеры заявили, что достигли широкого согласия по плану развертывания войск в рамках послевоенного урегулирования, которое также предполагает предоставление Соединенными Штатами воздушной поддержки, разведывательных данных и рекогносцировки.

    Как заявил российский лидер, если на Украине появятся какие-либо войска, особенно сейчас, в ходе боевых действий, Россия будет исходить из того, что это  законные цели для уничтожения. Если же будут приняты решения, которые приведут к долгосрочному миру, то, по его мнению, нет смысла в их присутствии на территории Украины.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия рассматривает любые вооруженные контингенты на территории Украины как законные военные цели. Кроме того, Путин подчеркнул, что Москва выполнит возможные договоренности по миру на Украине в полном объеме, если они будут достигнуты.

    Комментарии (2)
    6 сентября 2025, 20:46 • Новости дня
    Макрон сообщил Моди о работе «коалиции желающих»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с индийским премьером Нарендрой Моди итоги встречи участников так называемой «коалиции желающих», состоявшейся в Париже.

    В ходе беседы Макрон ознакомил индийскую сторону с результатами работы, которую Франция провела на встрече с Владимиром Зеленским и партнерами по коалиции желающих, передает РИА «Новости».

    Французский лидер подчеркнул продолжение взаимодействия с международными партнерами в рамках этой инициативы. Дополнительные детали о содержании переговоров и итогах встречи в Париже пока не разглашаются.

    Ранее депутат украинской Рады Алексей Гончаренко (в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что страны-участницы «коалиции желающих» разместят воинский контингент на украинской территории до окончания конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ЕС пытаются найти новые источники пополнения личного состава для ВСУ.

    Комментарии (6)
    5 сентября 2025, 22:38 • Новости дня
    Мобилизованных с инвалидностью ВСУ стали использовать в «ротах смерти»

    Tекст: Ирма Каплан

    В 425-м штурмовом полку ВСУ мобилизованных с тяжелыми заболеваниями направляли на самые опасные задания, чтобы отвлечь российских военнослужащих, например, на штурмы позиций, рассказали в российских силовых структурах.

    «По прибытии в 425-й отдельный штурмовой полк командир оценивает новобранцев и, если он видит, что по каким-либо причинам или по здоровью воин из него никудышный, ему прямая дорога в »роту смерти», – пояснил ТАСС информатор.

    Он рассказал, что задача таких бойцов – отвлекать на себя огонь противника во время штурма, пока разведка выявляет российские огневые позиции.

    «Если отправлять на убой некого», командование ВСУ на позиции запросит «смертников» из смежного подразделения. О такой практике, по словам источника, часто рассказывают пленные военнослужащие ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие 425-го отдельного штурмового полка ВСУ массово покидают свои подразделения из-за недовольства действиями командования и невозможности перевода, сообщили в российских силовых структурах.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД, разбиралась, где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ.


    Комментарии (0)
    6 сентября 2025, 02:48 • Новости дня
    В Еврокомиссии приветствовали слова Путина о перспективе членства Украины в ЕС

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не выступала против вступления Украины в Евросоюз, указав на то, что подобные стремления в отношении НАТО – «это другой вопрос». Европейская комиссия позитивно отреагировали на позицию Москвы в этом вопросе, сказала представитель ЕК Паула Пиньо.

    Пресс–секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо приветствовала слова президента России Владимира Путина о желании Украины вступить в ЕС, пишет портал Euractiv. «Очень приятно, что президент Путин видит место Украины в Европейском союзе», – заявила она журналистам в пятницу.

    Комментируя идею отправки военного контингента из стран Европы на Украину, Пиньо заявила, Украина сама должна принять решение о размещении войск на своей территории. «Вклад этих 26 стран означает, что они готовы внести свой вклад каким–либо образом. Будь то войска, будь то усиление украинских вооруженных сил, [или] укрепление Украины», – добавила представитель Еврокомиссии.

    Ранее Путин на пленарной сессии ВЭФ подчеркнул, что Москва не выступала против стремления Киева к европейской интеграции, но считает вариант со вступлением Украины в НАТО абсолютно неприемлемо с точки зрения национальной безопасности России. Ранее российский лидер отмечал, что долгосрочные риски для безопасности России связанные с возможным вступлением Украины в НАТО.

    В четверг 26 стран, входящих в «коалицию желающих», предложили гарантии безопасности Украине в виде отправки военного контингента из стран Европы, на что Путин ответил, что западные войска на Украине станут законными целями для России.

    Газета ВЗГЛЯД оценивала, насколько велики шансы Украины вступить в Евросоюз в обозримом будущем.


    Комментарии (0)
    Главное
    Макрон сообщил Моди о работе «коалиции желающих»
    Путешественника из Франции задержали во Владивостоке за незаконное пересечение границы
    Песков: Компании-спонсоры ВСУ стали врагами России
    Россиян освободили после задержания за поцелуй в мечети Стамбула
    Россия поставила рекордный объем сои в США
    ВСУ массово отступили от Константиновки из-за нехватки людей
    L'Antidiplomatico: Путин разрушил парижские планы «рыцарей апокалипсиса»

    Рублю предложили расслабиться

    Российская валюта весь 2025 год удивляла своей крепостью. Однако с конца августа рубль взял курс на ослабление. Глава Сбербанка считает, что этот тренд продолжится вплоть до конца года. Что заставило рубль развернутся и от чего зависят темпы его ослабления? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг

    Владимир Путин завершил визит в Китай, в ходе которого участвовал в работе саммита ШОС, проводил двусторонние встречи и был главным гостем на грандиозном военном параде в Пекине. Итоги поездки российского лидера подтвердили, что многополярный мир продолжает укрепляться, а Россия становится ключевым игроком не только в Евразии. Подробности

    Перейти в раздел

    Российский мессенджер стал частью общемирового процесса

    Уже свыше 30 млн человек зарегистрировались в новом российском мессенджере Мах. Одновременно с этим приходят сообщения о том, что ряд других стран продолжает внедрение национальных цифровых услуг и продуктов. Откуда возникла эта тенденция и почему собственный мессенджер критически важен и для безопасности граждан России, и для национальной безопасности всей страны? Подробности

    Перейти в раздел

    Британия начала возвращаться в состояние нищего острова XVII века

    Целый ряд макроэкономических показателей демонстрирует глубокие проблемы в экономике Великобритании. Перед нами системный кризис финансов Соединенного Королевства и всей британской экономической модели. Корни этого кризиса уходят в далекое прошлое – куда, похоже, возвращается и сама эта страна, бывшая когда-то самой могущественной в мире империей. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации