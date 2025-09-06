На Гавайях объявили режим ЧС из-за урагана «Кико»

В одной из онлайн-игр мальчик познакомился с девочкой. Она написала ему в мессенджер, и они начали мило общаться. А потом мальчику позвонил «майор» и сказал, что теперь задача – узнать банковские пароли родителей. А то всех посадят в тюрьму.2 комментария
На Гавайских островах введен режим чрезвычайной ситуации из-за приближения урагана «Кико» с ветром до 225 км в час.
На Гавайях введен режим чрезвычайной ситуации из-за приближающегося урагана «Кико», сообщила временно исполняющая обязанности губернатора штата Сильвия Люк, передает РБК. Режим ЧС будет действовать до 19 сентября.
Максимальная скорость ветра в урагане достигает 225 км в час. Синоптики отмечают, что стихия ослабеет к началу следующей недели, однако даже тогда сохранит статус мощного тропического шторма и принесет сильные осадки.
Урагану присвоена четвертая категория по шкале Саффира – Симпсона, что свидетельствует о его значительной разрушительной силе. Власти Гавайев призывают жителей и туристов соблюдать осторожность и следить за развитием ситуации.
