    Зачем российской армии малогабаритные автоматы
    Работодатели смогут выплачивать миллион рублей за рождение ребенка
    Эксперт объяснил падение интереса в Грузии к Евросоюзу и к НАТО
    Группа Героя России снайпера Ярого уничтожила более 2,5 тыс. целей с начала СВО
    Минобороны сообщило о продвижении российских войск на всех направлениях
    На ВЭФ-2025 подписано 353 соглашения на сумму 6,51 трлн рублей
    Глава МИД Польши: Украина должна остаться в границах, которые может защитить
    Очные ставки провели по делу о поставках «Калашникову» некачественных деталей
    Русские дети записали обращение после провала «антимигрантского» экзамена
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Жертвами киберпреступников легко могут стать наши с вами дети

    В одной из онлайн-игр мальчик познакомился с девочкой. Она написала ему в мессенджер, и они начали мило общаться. А потом мальчику позвонил «майор» и сказал, что теперь задача – узнать банковские пароли родителей. А то всех посадят в тюрьму.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Запад продолжит обманывать себя насчет России

    Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ

    Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.

    6 сентября 2025, 14:06 • Новости дня

    Китайская делегация оценила экспозицию «Поезда Победы» во Владивостоке

    Экспозиция «Поезда Победы» во Владивостоке вызвала интерес у китайской делегации, делегатов из КНР особо заинтересовал уникальный вагон о преступлениях милитаристской Японии и судебных процессах.

    Делегация Китая во главе с членом Политбюро ЦК КПК Ли Хунчжуном и председателем российской части Российско-китайского комитета дружбы Борисом Титовым ознакомилась с экспозицией передвижного музея «Поезд Победы» на железнодорожном вокзале Владивостока.

    Визит состоялся в рамках Восточного экономического форума, экскурсию провел создатель экспозиции Дмитрий Поштаренко.

    Особое внимание делегации привлек вагон, посвященный Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам. В первой части экспозиции показана реконструкция биолабораторий, где японские милитаристы разрабатывали бактериологическое оружие, а во второй – фрагмент зала Нюрнбергского трибунала со скульптурами нацистского руководства.

    Вагон содержит материалы о преступлениях «Отряда 731» и других японских военных подразделений, проводивших опыты по разведению бактерий чумы и холеры на территории Маньчжурии. Значительное место в экспозиции занимает история китайской партизанки Чен Бенхуа, замученной японскими солдатами.

    Ли Хунчжун назвал выставку уникальной.

    «Подобного этому нет нигде, эта выставка лучше всего отражает историю войны. В таком исполнении это хорошая мысль, хорошая идея», – сказал он.

    Титов отметил глубокое впечатление от экспозиции, подчеркнув сочетание скульптур, панорам и медиатехнологий.

    4 сентября 2025, 03:55 • Новости дня
    Ведущий Fox News не исключил подрыва «Силы Сибири 2»

    Ведущий Fox News Уоттерс заявил о возможности подрыва «Силы Сибири 2» в будущем

    Ведущий Fox News не исключил подрыва «Силы Сибири 2»
    @ Charles Sykes/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Ведущий телеканала Fox News Джесси Уоттерс заявил о том, что будущий газопровод «Сила Сибири 2» из России в Китай могут взорвать, как это произошло с «Северными потоками».

    Уоттерс заявил в прямом эфире, что Россия «прокладывает большой трубопровод в Китай», это свидетельствует о сближении двух стран, передает РИА «Новости».

    «Возможно, кому-то придется разбомбить этот трубопровод, как «Северный поток», – сказал Уоттерс, сделав на словах «кому-то» обозначающий кавычки жест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, и. о. постпреда России Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН отметил отсутствие реального взаимодействия Запада с Москвой в расследовании теракта на «Северных потоках». Западные государства, по его словам, проявляют отсутствие заинтересованности в объективном и результативном расследовании этого теракта.

    3 сентября 2025, 18:35 • Новости дня
    Эксперт: Военный парад в Пекине ознаменовал поворот в соотношении сил КНР и США

    Военный аналитик Анпилогов: Китай быстрыми темпами догоняет показатели США в военной сфере

    Эксперт: Военный парад в Пекине ознаменовал поворот в соотношении сил КНР и США
    @ Cha Chunming/Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Китай продемонстрировал, что обладает серьезным военно-промышленным комплексом, способным производить самые современные вооружения. При этом все они интегрированы в единую систему, что делает КНР сопоставимой по военной мощи с США, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Пекин показал на параде межконтинентальные ядерные ракеты, а также ядерную торпеду прозванную «приветом Америке».

    «Китай впервые показал свои стратегические ядерные силы практически в полном составе. Это новая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) DF-61, баллистическая ракета воздушного базирования JL-1, новейшая баллистическая ракета подводных лодок JL-3. Также была продемонстрирована современная межконтинентальная стратегическая ядерная ракета DF-5C», – отметил военный аналитик Алексей Анпилогов.

    Он напомнил, что заявленная дальность DF-5C составляет более 15 тыс. километров, что позволяет обходить американские системы противоракетной обороны и раннего предупреждения. «Это серьезно обесценивает перспективы первого обезоруживающего удара со стороны Штатов», – акцентировал собеседник.

    Еще одной новинкой, представленной в ходе парада, стал автономный подводный аппарат AJX-002, который прозвали «приветом Америке», продолжил спикер. Он указал на неподтвержденные сообщения, согласно которым машина может быть снабжена ядерным двигателем. Анпилогов счел это вполне возможным, указав на ее размеры – длина порядка 18-20 метров и диаметр около полутора метров.

    «Если информация подтвердится, это сблизит его концепцию с российской разработкой «Посейдон», которая позиционируется как ударная ядерная торпеда, – отметил спикер. – Согласно неофициальным данным о системе AJX-002, она способна наносить удары боевой частью, а также осуществлять минирование удаленных акваторий, включая военно-морские базы на восточном и западном побережьях США».

    Аналитик также обратил внимание на продемонстрированное КНР неядерное оружие. Это, в частности гиперзвуковые корабельные ракеты YJ-15, YJ-17, YJ-19 и YJ-20. «Их основные тактико-технические данные неизвестны. Как бы то ни было, парад стал подтверждением тому, что вооружения уже производятся серийно», – отметил специалист.

    Кроме того, на параде показали шесть новых видов противовоздушных ракет, включая HQ-11, HQ-16, HQ-19 и HQ-29, продолжил собеседник. «Последний – самый современный и дальнобойный зенитный комплекс в арсенале КНР. По неофициальным данным, HQ-29 способна достигать гиперзвуковых скоростей и выходить в космос на высоту около 500 км. Это ставит ее в один ряд с американским THAAD, израильскими Hetz 3 и Arrow 3, а также с российским С-500 «Прометей», – детализировал Анпилогов.

    Он также указал на комплексы, предназначенные для поражения дронов. «Это новая опасность, и ответ на нее должен быть дешевым, массовым и эффективным. В первую очередь здесь можно упомянуть ЗРК ближнего действия FK-3000», – отметил аналитик. Таким образом, Китай продемонстрировал наличие мощного военно-промышленного комплекса, способного создавать самые современные системы вооружений, подчеркнул спикер.

    «Более того, все вооружения интегрированы в единую систему ведения современной высокотехнологичной войны. КНР способна производить их массово и достичь паритета даже с американской армией, которая до недавнего времени считалась значительно превосходящей по многим параметрам. Пекин наглядно продемонстрировал, что его прошлое отставание в значительной степени преодолено», – акцентировал эксперт.

    Проведение парада 3 сентября стало масштабным идеологическим поворотом для Китая, отмечает Анпилогов. «Раньше подобные мероприятия проводились исключительно 1 октября – в день основания КНР. Дата 3 сентября ранее находилась на периферии официальной китайской историографии», – пояснил он. После разгрома Японии в стране возобновилась гражданская война между правительством Гоминьдана и Коммунистической партией Китая, причем наследие первого продолжает сохраняться на Тайване.

    «КНР впервые создала такой исторический мост, связав победу во Второй мировой войне с современностью, продемонстрировав преемственность между дореволюционным периодом и нынешней национальной идеей», – считает собеседник. Парад также стал сигналом США и сепаратистским силам, что Пекин не допустит попыток «оторвать» Тайвань, заключил Анпилогов.

    Напомним, Китай на военном параде в Пекине в среду впервые представил свои стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады. В первой колонне ракет с ядерными боеголовками были продемонстрированы ракеты воздушного базирования «Цзинлэй-1», межконтинентальные баллистические ракеты подводного базирования «Цзюйлан-3», а также межконтинентальные ракеты наземного базирования «Дунфэн-61» и «Дунфэн-31».

    Помимо этого, на параде впервые показали межконтинентальную стратегическую ядерную ракету DF-5C, которую Пекин позиционирует как важное средство устрашения и обеспечения стратегической безопасности. Предполагаемая дальность ее полета составляет более 20 тыс. км (длина экватора – 40 тыс. км). Таким образом, ракета может поражать цели в любой точке земного шара, пишет Global Times.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    4 сентября 2025, 07:19 • Новости дня
    В Госдуме отметили «полнейшую истерику» Каллас

    В Госдуме отметили «полнейшую истерику» Каллас от итогов саммита ШОС

    В Госдуме отметили «полнейшую истерику» Каллас
    @ Kristian Tuxen Ladegaard Berg/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас находится в истерическом состоянии после саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

    «Глава европейской дипломатии Каллас пребывает в полнейшей истерике от итогов саммита ШОС в Китае. Мол, позиции Запада под угрозой, а встреча лидеров КНР, России, Ирана и КНДР вообще «прямой вызов» миропорядку, основанному на правилах», – написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что у Каллас появилось осознание неминуемого разрушения этих правил, созданных коллективным Западом для оправдания монополизма и гегемонии.

    Парламентарий подчеркнул, что евробюрократия «в панике» из-за консолидации сил мирового большинства, направленной на преодоление навязанных западным меньшинством нарративов и ценностей. По мнению Слуцкого, именно такой новый порядок формируют сегодня Россия, Китай и страны Глобального Юга.

    Эпоха доминирования так называемого «золотого миллиарда», по словам Слуцкого, уходит, несмотря на попытки Запада противостоять этим изменениям. Это объективный исторический процесс, вызванный ростом влияния здравых сил в мировой политике.

    Напомним, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что переговоры российского, китайского и северокорейского лидеров бросают вызов существующему мировому порядку.

    При этом Каллас сообщала, что ЕС собирается к 2031 году существенно увеличить затраты на военную сферу, сумма составит дополнительные 2 трлн евро.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что итоги визита президента России Владимира Путина в Китай говорят об укреплении многополярного мира.

    4 сентября 2025, 18:33 • Новости дня
    Путин объявил о введении безвизового режима для граждан Китая
    Путин объявил о введении безвизового режима для граждан Китая
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия введет безвизовый режим для граждан Китая, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном.

    По словам российского лидера, это станет зеркальным ответом на инициативу китайских властей, передает ТАСС.

    Путин отметил, что решение об отмене китайских виз для россиян является очень значимым шагом. «Есть только одна вещь, на которую я не успел отреагировать [в ходе визита в Китай], и просил бы вас это сделать. <…> Имею в виду объявление об одностороннем принятии решения о безвизовом режиме для российских граждан, посещающих КНР. Это в целом очень значимое решение на самом деле», – подчеркнул президент России.

    Ранее Китай сообщил о введении пробного безвизового режима для россиян на срок до 30 дней.

    3 сентября 2025, 16:20 • Новости дня
    Эксперт: Военный парад в Китае стал тревожным сигналом для США

    Востоковед Маслов: Военная мощь Китая приближается к американской

    Эксперт: Военный парад в Китае стал тревожным сигналом для США
    @ ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Демонстрация Китаем своей ядерной мощи на сегодняшнем параде – ответ скептикам, которые говорили, что у страны нет достаточных ресурсов для защиты своих экономических достижений, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов. Ранее КНР впервые показал межконтинентальную ракету на жидком топливе DF-5C.

    «Показ целого комплекса новейших вооружений на параде в Пекине был сигналом США. Китай как бы намекает, что он может дотянуться до любой точки на американской территории. Но вряд ли это можно считать явной угрозой, поскольку отношения Пекин и Вашингтона не достигли своей худшей точки. Я бы назвал это своеобразной демонстрацией технических возможностей», – отметил Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ.

    «Я не склонен считать, что данный сигнал был адресован кому-либо, кроме США, поскольку КНР последовательно придерживается позиции о недопустимости применения ядерного оружия против стран, которые им не обладают и, соответственно, не представляют прямой угрозы для Китая», – добавил собеседник.

    «Кроме того, демонстрация Пекином своего стратегического арсенала стала еще и камнем в огород тех скептиков, которые говорили, что у Китая нет достаточной мощи для защиты своих экономических достижений», – детализировал аналитик.

    «И мы видим, что сигнал был услышан в США. Американский истеблишмент и СМИ активно обсуждают возросшую военную мощь КНР, а также присутствие на трибуне лидеров трех ядерных держав – президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына», – указал политолог.

    «При этом жалобы американского лидера Дональда Трампа на якобы трехсторонний «сговор» Москвы, Пекина и Пхеньяна тоже можно считать реакцией США на происходящее в Пекине. Но у Вашингтона нет инструментов для ответа КНР. Белый дом будет грозить новыми экономическими санкциями и пошлинами, но постарается не раздражать Китай в военном плане, в том числе – в тайваньском вопросе», – резюмировал Маслов.

    Ранее на параде в Китае впервые продемонстрировали межконтинентальную ядерную ракету на жидком топливе DF-5C, способную поражать цели по всей планете. Также были представлены стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады.

    При этом, Трамп заявил, что не рассматривает парад как вызов для США. «Китай нуждается в нас», – подчеркнул он, заверив журналистов в своих хороших отношениях с Си. Также он сказал, что не обеспокоен сближением Пекина и Москвы, а также потенциальным ущербом интересам Вашингтона. «У нас самая сильная армия в мире. Они никогда не стали бы использовать свои силы против нас. Это было бы худшее, что они могли бы предпринять», – отметил политик.

    Вместе с тем, на своей странице в соцсети Truth Social американский лидер обвинил лидеров России, Китая и КНДР в «заговоре против США». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил надежду, что «речь шла в каком-то переносном смысле». «Никакие заговоры никто не строит», – указал представитель Кремля, подчеркнув, что отношения трех стран, а также сотрудничество в рамках ШОС и БРИКС направлены на общее благо, а не против кого-либо.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему саммит ШОС в Тяньцзине стал демонстрацией постепенного снижения влияния США в мире, и что сближение России, Китая и Индии приняло характер необратимого процесса.

    5 сентября 2025, 08:51 • Новости дня
    Монголия заявила о готовности начать строительство «Силы Сибири – 2»
    Монголия заявила о готовности начать строительство «Силы Сибири – 2»
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Монгольский премьер Гомбожавын Занданшатар заявил, что страна завершила подготовку к старту реализации газопровода «Сила Сибири – 2», предусматривающего транзит газа в Китай.

    «Я хотел бы ответственно заявить, что мы уже готовы приступить к строительным работам», – цитирует монгольского премьера РИА «Новости».

    Занданшатар уточнил, что обсудил детали реализации проекта с главой Газпрома Алексеем Миллером. По словам премьера, газопровод обеспечит поставку 50 млрд кубометров газа ежегодно.

    Премьер-министр также отметил, что Монголия рассматривает возможность не только транзита, но и внутреннего потребления газа, это позволит подключить крупные города страны к новой магистрали.

    Газификация поможет развитию промышленности, борьбе со смогом в Улан-Баторе и откроет новые экономические перспективы для Монголии.

    Руководитель Газпрома Алексей Миллер пояснял, что проект строительства газопровода «Сила Сибири – 2» – это крупнейший и самый капиталоемкий проект газовой отрасли в мире.

    Телеведущий Fox News Джесси Уоттерс заявил, что будущий газопровод «Сила Сибири – 2» из России в Китай могут взорвать, как это произошло с «Северными потоками».

    5 сентября 2025, 13:36 • Новости дня
    Трамп заявил, что США потеряли Россию и Индию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в социальных сетях, что Америка потеряла Россию и Индию, он прикрепил к своей публикации совместное фото российского президента Владимира Путина, премьера Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина.

    «Похоже, мы потеряли Индию и Россию глубоко-глубоко в Китае. Пусть ждет их долгое и процветающее совместное будущее», – написал Трамп в соцсети Truth.

    Ранее Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в «заговоре» против Вашингтона.

    При этом он заявил, что у него сложились хорошие отношения с Путиным, Си Цзиньпином и с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.

    4 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Россия заявила о планах увеличить поставки СПГ в Китай

    Россия объявила о наращивании сотрудничества с Китаем по поставкам СПГ

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-премьер Александр Новак сообщил о развитии сотрудничества с Китаем в сфере поставок сжиженного природного газа, что повлияет на экспорт и газификацию регионов.

    Россия намерена наращивать сотрудничество с Китаем по экспорту сжиженного природного газа, передает ТАСС. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» на Восточном экономическом форуме. Новак подчеркнул, что это позволит не только увеличить экспорт, но и ускорить газификацию российских регионов.

    Он отметил, что проект «Сила Сибири» в этом году вышел на проектную мощность 38 млрд кубометров газа и связал страны газопроводной инфраструктурой. Также действует дальневосточный проект с объемом 10 млрд кубометров газа. Общий потенциал газопроводной инфраструктуры между Россией и Китаем в перспективе составит порядка 100 млрд кубометров газа.

    Новак добавил: «У нас также с КНР развиваются совместные проекты и по сжижению и поставкам природного газа в Китайскую Народную Республику, это отдельный трек, отдельное направление, и здесь мы тоже с нашими партнерами развиваем это направление». По его словам, развитие СПГ-направления призвано не только увеличить экспорт, но и поддержать внутреннюю газификацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с терминала «Арктик СПГ 2» отправили первую партию сжиженного природного газа в Китай, а регулярные отгрузки топлива продолжаются. США оказывают давление на Евросоюз, чтобы он прекратил покупать российскую нефть и присоединился к санкциям против других стран-импортеров. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что новые газовые соглашения с Китаем учитывают выгодные условия и региональные особенности ценообразования.

    3 сентября 2025, 19:25 • Новости дня
    Спрос на авиабилеты в Китай вырос после упрощения въезда

    Турэксперт Кузьмин сообщил о росте бронирований авиабилетов в Китай

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После введения безвизового режима для россиян количество бронирований авиабилетов в Китай на вторую половину сентября увеличилось на 50%, сообщил заместитель директора по развитию авиарынка в сервисе путешествий «Туту» Артем Кузьмин.

    Как сообщает Газета.Ru, заместитель директора по развитию авиарынка сервиса «Туту» Артем Кузьмин рассказал о заметном скачке интереса россиян к поездкам в Китай. По его информации, количество забронированных билетов на вторую половину сентября увеличилось в полтора раза, что связано с введением безвизового режима для граждан России.

    «После объявления Китая о безвизовом режиме для россиян мы наблюдаем значительное увеличение интереса к путешествиям в эту страну. По нашей статистике, рост спроса на авиабилеты на вторую половину сентября, который можно связать с введением безвизового режима, составил 50%. Этот показатель свидетельствует о том, что упрощение въезда в Китай становится важным стимулом для путешественников, и мы ожидаем дальнейший рост интереса в ближайшие месяцы», – заявил Кузьмин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай разрешит гражданам России с обычными загранпаспортами посещать страну без визы на срок до 30 дней. Россия направила Китаю запрос с просьбой уточнить детали въезда и пребывания россиян в связи с введением Пекином одностороннего безвизового режима с 15 сентября 2025 года.

    4 сентября 2025, 01:58 • Новости дня
    Минэкономразвития: Россия не рассматривает отмену виз для Китая

    В Минэкономразвития заявили, что не ожидали отмены виз для въезда в Китай

    Tекст: Антон Антонов

    Введение безвизового режима для граждан Китая в России сейчас не планируется, это требует дополнительной серьезной проработки, заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев.

    Кондратьев на Восточном экономическом форуме отметил, что этот шаг стал неожиданным для российской стороны и не обсуждался «по крайней мере» на уровне Минэкономразвития, передает РИА «Новости».

    «Зеркально Россия по введению безвизового режима с Китаем не ответила», – сказал он. По словам Кондратьева, такой вопрос требует серьезной дополнительной проработки и на данный момент не рассматривается российской стороной.

    Кондратьев пояснил, что «решение Китая – не какое-то отдельное соглашение между странами», Пекин предпринял «одностороннее снятие виз» для граждан России. Как отметил Кондратьев, Китай сейчас проводит внутри страны политику сильной либерализации визового режима, он уже снял визовый режим для многих стран.

    «Есть определенные вещи, которые требуют проработки для введения зеркальной меры», – сказал Кондратьев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай объявил о запуске пробного безвизового режима для граждан России. Пекин разрешит гражданам России с обычными загранпаспортами находиться на территории Китая без визы до 30 дней.

    3 сентября 2025, 19:32 • Новости дня
    Путин завершил визит в Китай и вылетел во Владивосток

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин завершил свой официальный визит в Китай и покинул страну, сообщили в Кремле.

    В аэропорту Шоуду в Пекине его провожали министр иностранных дел Китая Ван И и посол России в КНР Игорь Моргулов, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Напомним, Путин в воскресенье прибыл в Китай.

    Он принял участие в масштабном параде в Пекине по случаю 80-й годовщины победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.

    Кроме того, президент России провел ряд встреч, в том числе с вьетнамским лидером Лыонг Кыонгом, президентом Конго Дени Сассу-Нгессо, главой Индонезии Прабово Субианто и другими лидерами.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что визит Путина в Китай закрепит новый баланс сил.

    4 сентября 2025, 08:21 • Новости дня
    Минтранс спрогнозировал рост турпотока в Китай на 40%

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министерство транспорта России ожидает значительный рост числа российских туристов в Китае после введения безвизового режима, заявил глава ведомства Андрей Никитин.

    Минтранс России при планировании транспортных маршрутов ориентируется на прогноз увеличения туристического потока в Китай на 30–40%, сказал Никитин, передает РИА «Новости».

    Минтранс учитывает оценки Ассоциации туроператоров России, которые ожидают существенный прирост из-за введения безвизового режима.

    Также министр заявил, что в ведомстве рассматривают возможность увеличения числа авиарейсов между Россией и Китаем. Рост может затронуть и железнодорожные перевозки, указал он.

    Сейчас уже уже возобновлено курсирование поезда №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково, который был временно отменен в 2020 году.

    Ранее в КНР объявили о запуске пробного безвизового режима для россиян. Китайские власти намерены разрешить гражданам России с обычными загранпаспортами находиться на территории Китая без визы до 30 дней.

    При этом в российском Минэкономразвития пояснили, что введение безвизового режима для граждан Китая в России сейчас не планируется, это требует дополнительной серьезной проработки.

    6 сентября 2025, 04:10 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос о соблюдении интересов России в «Силе Сибири – 2»

    Tекст: Ирма Каплан

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме высказался на тему энергоресурсов и проекта «Сила Сибири – 2».

    «Разумеется, Россия никогда не будет свои энергоресурсы продавать по цене, которая была бы невыгодной для нашей страны», – сказал Песков «РИА «Новости» на Восточном экономическом форуме.

    Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что «Газпром» и «Китайская национальная нефтегазовая корпорация» (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве «Силы Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток».

    На вопрос, соблюдены ли при заключении вышеозначенной сделки интересы России Песков ответил: «Это коммерческая сделка, это не политическая сделка, а именно коммерческая. Коммерческая сделка может быть только взаимовыгодной», – ответил Песков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, планируемое расширение поставок российского газа в Китай через газопровод «Сила Сибири – 2» может изменить баланс на мировом рынке сжиженного газа. Проект строительства газопровода «Сила Сибири – 2» станет крупнейшим и самым капиталоемким в мировой газовой отрасли.

    «Сила Сибири – 2» – проект поставок газа с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай.

    4 сентября 2025, 14:47 • Новости дня
    Число заказов в пиццериях у Пентагона резко выросло во время парада в Китае

    Yuyuan Tantian: Число заказов в пиццериях у Пентагона резко выросло во время парада в Китае

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время военного парада в Пекине загрузка пиццерий возле Пентагона резко возросла, Domino's и Papa John's зафиксировали кратный рост заказов.

    Аккаунт Yuyuan Tantian, связанный с государственными СМИ Китая, сообщил в соцсети Weibo, что во время масштабного военного парада в Пекине, посвященного 80-летию победы во Второй мировой войне, пиццерии Domino's и Papa John's возле Пентагона зафиксировали значительный рост числа заказов, передает РИА «Новости».

    Заказы в Domino's увеличились на 435%, а в Papa John's – на 333%. Рост совпал по времени с началом парада на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

    В публикации отмечается, что американские СМИ традиционно связывают увеличение количества заказов в пиццериях с переработкой сотрудников Пентагона. Один из пользователей прокомментировал ситуацию так: «Если Пентагон одновременно закажет на вынос пиццу и китайский ракетный комплекс Dongfeng-61, что из них придет первым?». Этот комментарий собрал почти 380 лайков.

    Третьего сентября в Пекине прошел масштабный парад с демонстрацией новых видов вооружения. На мероприятии присутствовали президент России Владимир Путин и главы других государств. Президент США Дональд Трамп ранее назвал парад очень красивым и признался, что смотрел его.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай на параде в Пекине продемонстрировал две новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты, способные нести многочисленные ядерные боеголовки.

    Над министром обороны США сгустились тучи, поскольку Пита Хегсету прочат отставку по принуждению или по собственному желанию. Дональд Трамп распорядился отменить участие Илона Маска в тайном брифинге Пентагона по отношениям с Китаем из-за опасений по поводу его связей с Пекином в сфере технологий.

    3 сентября 2025, 16:59 • Новости дня
    Путин назвал своевременной китайскую идею глобального управления

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал своевременной китайскую инициативу по глобальному управлению.

    По словам Путина, инициатива направлена на позитивную работу между странами-участниками саммита в Китае и потенциальными партнерами, которые пока не заявляют о партнерстве, передает РИА «Новости».

    «Я бы в этой связи отметил особо китайскую инициативу о глобальном управлении. Мне кажется, что это очень своевременно, и, что важно, эта инициатива направлена на позитив в работе между теми странами, которые собрались на саммит в Китае, и нашими возможными партнерами среди стран, которые на сегодняшний день не желают заявлять об этом партнерстве», – сказал он.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине предложил инициативу по созданию новой системы глобального управления. Путин поддержал эту инициативу, назвав ее хорошей.

    Рубль взял курс на долгое ослабление

    Российская валюта весь 2025 год удивляла своей крепостью. Однако с конца августа рубль взял курс на ослабление. Глава Сбербанка считает, что этот тренд продолжится вплоть до конца года. Что заставило рубль развернутся и от чего зависят темпы его ослабления? Подробности

    Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг

    Владимир Путин завершил визит в Китай, в ходе которого участвовал в работе саммита ШОС, проводил двусторонние встречи и был главным гостем на грандиозном военном параде в Пекине. Итоги поездки российского лидера подтвердили, что многополярный мир продолжает укрепляться, а Россия становится ключевым игроком не только в Евразии. Подробности

    Российский мессенджер стал частью общемирового процесса

    Уже свыше 30 млн человек зарегистрировались в новом российском мессенджере Мах. Одновременно с этим приходят сообщения о том, что ряд других стран продолжает внедрение национальных цифровых услуг и продуктов. Откуда возникла эта тенденция и почему собственный мессенджер критически важен и для безопасности граждан России, и для национальной безопасности всей страны? Подробности

    Британия начала возвращаться в состояние нищего острова XVII века

    Целый ряд макроэкономических показателей демонстрирует глубокие проблемы в экономике Великобритании. Перед нами системный кризис финансов Соединенного Королевства и всей британской экономической модели. Корни этого кризиса уходят в далекое прошлое – куда, похоже, возвращается и сама эта страна, бывшая когда-то самой могущественной в мире империей. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

