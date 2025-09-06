Силы ПВО отразили атаку более 30 дронов ВСУ над регионами России за ночь

Tекст: Ирма Каплан

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 5 сентября до 7.00 мск 6 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в посте.

В оборонном ведомстве уточнили, что 14 дронов были сбиты над акваторией Черного моря, восемь БПЛА уничтожены над Смоленской областью, пять беспилотников – над Брянской областью.

Кроме того, по три дрона ликвидированы над Белгородской областью и Краснодарским краем, еще один сбит над территорией Калужской области.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские предприятия начали выпуск и поставки новых лазерных систем для эффективного противодействия беспилотникам, первые образцы уже прошли успешные испытания.

Минобороны вечером пятницы доложило о десяти сбитых дронах ВСУ над регионами России за три часа.

