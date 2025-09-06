Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.3 комментария
Силы ПВО отразили атаку более 30 дронов ВСУ над регионами России за ночь
Силы ПВО отразили атаку 34 дронов ВСУ над шестью регионами России за ночь, сообщило Минобороны в Telegram-канале.
«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 5 сентября до 7.00 мск 6 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в посте.
В оборонном ведомстве уточнили, что 14 дронов были сбиты над акваторией Черного моря, восемь БПЛА уничтожены над Смоленской областью, пять беспилотников – над Брянской областью.
Кроме того, по три дрона ликвидированы над Белгородской областью и Краснодарским краем, еще один сбит над территорией Калужской области.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские предприятия начали выпуск и поставки новых лазерных систем для эффективного противодействия беспилотникам, первые образцы уже прошли успешные испытания.
Минобороны вечером пятницы доложило о десяти сбитых дронах ВСУ над регионами России за три часа.