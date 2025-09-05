Просидевшую год в заточении школьницу в Марий Эл передали опеке

Tекст: Алексей Дегтярев

Судебные приставы передали школьницу органам опеки после того, как выяснили, что мать почти год держала ее взаперти в доме, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства

Основанием для вмешательства стали систематические нарушения матерью родительских обязанностей: девочка не посещала школу, а мать забрала документы якобы для перевода, но обучение не возобновилось.

Отмечается, что ребенок почти год находился в заточении, ее не выпускали из дома.

Мать вела крайне замкнутый образ жизни, запрещала дочери общаться со сверстниками, а сама не контактировала с окружающими.

Женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности и уклонялась от заседаний комиссии по делам несовершеннолетних. Суд, рассмотрев материалы дела, постановил передать девочку органам опеки для обеспечения безопасности и нормального развития.

При исполнении решения приставы столкнулись с агрессивным сопротивлением матери, которая отказывалась открывать дверь и мешала проходу в квартиру.

Несмотря на это, решение суда было исполнено, и школьница теперь находится под защитой органов опеки. В отношении матери составлен протокол за воспрепятствование деятельности приставов.

