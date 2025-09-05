Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.0 комментариев
Просидевшую год в заточении школьницу в Марий Эл передали опеке
В Марий Эл учащаяся в четвертом классе девочка почти год провела взаперти, судебные приставы изъяли ее у матери и передали органам опеки, сообщили в региональном управлении ФССП.
Судебные приставы передали школьницу органам опеки после того, как выяснили, что мать почти год держала ее взаперти в доме, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства
Основанием для вмешательства стали систематические нарушения матерью родительских обязанностей: девочка не посещала школу, а мать забрала документы якобы для перевода, но обучение не возобновилось.
Отмечается, что ребенок почти год находился в заточении, ее не выпускали из дома.
Мать вела крайне замкнутый образ жизни, запрещала дочери общаться со сверстниками, а сама не контактировала с окружающими.
Женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности и уклонялась от заседаний комиссии по делам несовершеннолетних. Суд, рассмотрев материалы дела, постановил передать девочку органам опеки для обеспечения безопасности и нормального развития.
При исполнении решения приставы столкнулись с агрессивным сопротивлением матери, которая отказывалась открывать дверь и мешала проходу в квартиру.
Несмотря на это, решение суда было исполнено, и школьница теперь находится под защитой органов опеки. В отношении матери составлен протокол за воспрепятствование деятельности приставов.
