Минсельхоз сообщил о сборе 100 млн тонн зерна в России

Эксперт рассказал о правильном весе для прыжков с парашютом

Tекст: Татьяна Косолапова

Во Владивостоке на встрече с участниками Восточного экономического форума президент России Владимир Путин удивился, что школьницам весом 56 килограммов разрешили совершать прыжки с парашютом. Он выразил обеспокоенность, что из-за такого маленького веса есть риск того, что девушек «унесет куда-нибудь ветром». Кроме того, он подчеркнул, что для совершения прыжков должна быть хорошая подготовка, в том числе человек должен сам собрать парашют.



«Вообще минимальный вес для прыжков с парашютом – 45 килограммов. Человек, с массой тела меньше, естественно будет лететь гораздо дольше, его траекторию полета будет предугадать сложнее. Существуют определенные нормы, при соблюдении которых осуществляются прыжки. Очень важно, чтобы при планировании прыжка все соблюдалось, правила не нарушались», – говорит Запольнов.

При этом он обращает внимание на то, что немаловажен и вид парашюта, с которым прыгает человек. Каждый из них имеет отличающийся минимальный и максимальный вес, в зависимости от массы тела человека и типа парашюта можно рассчитать, с какой скоростью человек будет снижаться. Обо всем этом всегда пишется в инструкции к определенному снаряжению.

«Что касается максимального веса, то это 120 килограммов. При большем весе будет уже совсем другая нагрузка на парашют, открытие, снижение будет отличаться – повышенная вертикальная скорость. Опять же, подвесная система может не застегнуться. Как результат – совершить прыжок нельзя», – рассказывает спортсмен.

Однако, продолжает собеседник, важен индивидуальный подход. Например, для единичного прыжка, как правило, используются регулируемые подвесные системы, они подстраиваются под каждого человека. Но профессиональные спортсмены делают данное снаряжение каждый под себя, а также выбирают правильный для своих параметров парашют и даже разукрашивают его по-своему.

«Конечно, при желании можно снаряжение заказать под себя. Когда мы прыгали в Эмиратах, там был шейх, который весил 140 килограммов. Он под себя заказал парашют, подвесную систему, его допустили», – делится Запольнов.

Он подчеркивает, что для того, чтобы заниматься парашютизмом профессионально, необходимо уметь собирать парашют самостоятельно, это часть данного спорта. Спортсменом, к слову, считается человек, совершивший более 25 самостоятельных прыжков, не в тандеме с инструктором. Если же человек любитель и он прыгнул с парашютом несколько раз, чтобы попробовать себя, проверить свои чувства, то достаточно базовых знаний и предварительного инструктажа.

Ранее родители школьниц из Бурятии Арьяны и Дарины Дагбацыреновых заявили, что знают о давнем желании дочерей совершить прыжок с парашютом и дали свое согласие на совершение этого действия. Они отправили необходимые документы и согласия инструктору центра «Воин».