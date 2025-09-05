Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.0 комментариев
Путин: Россия готова работать с другими странами над развитием Арктики и Дальнего Востока
Российская сторона открыта для всех, кто намеревается принять участие в работе на Дальнем Востоке и Арктике, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
«Работа здесь, на Дальнем Востоке, в Арктике, ведется большая и предстоит большая. И хочу подчеркнуть, особенно обращаясь к нашим иностранным друзьям. Мы, уважаемые коллеги, открыты для всех, кто готов в этой работе участвовать», – цитирует Путина РИА «Новости».
Ранее глава государства сообщал, что на Дальнем Востоке и в Арктике откроются не менее десяти промышленных парков к 2030 году. Также президент указывал, что Дальний Восток стал лидером экономического роста России.