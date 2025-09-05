Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, за последние сутки российские военные нанесли более 100 ударов по позициям, сосредоточению техники и личного состава ВСУ на сватовско-кременском участке, передает ТАСС.

Марочко сообщил, что по предварительным подсчетам украинская сторона потеряла более 150 солдат убитыми и ранеными. Потери в технике составили около пяти боевых бронированных машин, более десяти автомобилей, пункт управления беспилотниками и склады ракетно-артиллерийского вооружения.

Эксперт отметил: «Наши бойцы наносили удары по украинским позициям, сосредоточению вооружения и военной техники, личного состава, а также по выявленным пунктам временной дислокации и пунктам управления противника».

Как писала газета ВЗГЛЯД, серьезный успех российских войск привел к окружению частей теробороны ВСУ на севере ЛНР в районе Серебрянского лесничества. Российские военные уничтожили 53-ю бригаду ВСУ в Серебрянском лесу. За одни сутки российские войска нанесли более 100 ударов по позициям ВСУ у Кременной.