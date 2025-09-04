Кириенко обсудил подготовку Запорожской АЭС к работе в режиме генерации

Tекст: Валерия Городецкая

Основной акцент встречи был сделан на подготовке ключевых объектов инфраструктуры к предстоящему осенне-зимнему периоду, сообщается в Telegram-канале Запорожской АЭС. В ходе совещания с руководством станции и городской администрации обсуждались меры по обеспечению стабильного теплоснабжения жилых домов и социальных объектов.

В рамках визита Кириенко осмотрел новый плавательный бассейн Запорожской АЭС после капитального ремонта. Сообщается, что объект стал примером успешного развития спортивной инфраструктуры для жителей Энергодара.

Также Кириенко провел совещание на самой атомной электростанции. Обсуждались перспективы перевода станции в режим генерации в соответствии с российскими отраслевыми стандартами. «Визит прошел продуктивно. Мы видим слаженную работу и администрации города, и коллектива станции. Подготовка к зиме ведется в плановом режиме, социальным объектам уделяется первостепенное внимание, а работа по переводу станции в режим генерации продолжается», – отметил Кириенко.