США решили прекратить программы помощи армиям стран Европы, граничащих с Россией

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет британская Financial Times со ссылкой на источники, представители Пентагона на прошлой неделе уведомили европейских дипломатов, что Вашингтон больше не будет оплачивать обучение и поставки вооружений военным в Восточной Европе, передает РИА «Новости».

В публикации со ссылкой на источники отмечается: «США сократят часть финансирования безопасности европейских стран, граничащих с Россией». Решение может привести к сокращению помощи на сотни миллионов долларов для этих государств.

Источники рассказали, что страны Европейского союза были удивлены позицией США и сейчас пытаются выяснить подробности новых подходов по вопросам поддержки безопасности.

В конце августа NYP сообщала, что Вашингтон готовится урезать международную помощь еще на 5 млрд долларов, включая финансирование инициатив в поддержку Киева и культурных проектов на Украине.

Ранее сенаторы США одобрили инициативу Дональда Трампа о возврате в федеральный бюджет почти 8 млрд долларов, ранее выделенных на работу USAID.