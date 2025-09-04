Tекст: Алексей Дегтярев

Украинские власти оплачивают услуги наемников и оружие средствами, которые должны были выплатить семьям погибших, сказал Сальдо ТАСС.

По его словам, более 800 млрд гривен находятся на счетах как замороженные и не выплачиваются родственникам погибших, поскольку власти Украины списывают погибших военнослужащих как пропавших без вести и не производят компенсаций.

Также эти средства тратятся для приобретения вооружения в США и других странах.

Западные страны, в частности, финансовый сектор Западной Европы, активно поддерживают Киев, в том числе средствами с замороженных российских активов.

Дипломат Родион Мирошник пояснял ранее, что Киев не хочет соглашаться на краткосрочные гуманитарные перемирия, которые предлагала Россия, поскольку тогда придется забирать с фронта тела погибших и выплачивать родственникам по 15 млн гривен за каждого.

Украинские власти оставляют погибших в статусе пропавших без вести, чтобы не выплачивать компенсации семьям.