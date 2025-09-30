Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Суд Москвы оштрафовал Microsoft за отказ удалить информацию
Решением Таганского суда столицы американская компания Microsoft обязана выплатить штраф за отказ убрать запрещенные сведения с платформы, сообщили в пресс-службе суда.
Таганский районный суд Москвы назначил корпорации Microsoft штраф в размере 3,5 млн рублей, передает ТАСС.
Основанием стало признание компании виновной в административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ – неудалении запрещенной информации с сайта, несмотря на требование российского законодательства.
В пресс-службе суда уточнили, что решение о наложении штрафа вынесено постановлением и административное наказание составляет 3,5 млн рублей. Подробности о содержании претензий и характере запрещенной информации в суде не раскрыли.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Microsoft закрыла филиалы в 13 городах России. Компания также изменила цвет «экрана смерти» в операционной системе Windows 11. Microsoft начала процедуру банкротства основного юридического лица в России.