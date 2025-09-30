Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Падение башенного крана в Башкирии травмировало пять человек
На строительной площадке в селе Миловка под Уфой башенный кран рухнул при монтаже, причинив травмы пятерым, трое из которых госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Падение башенного крана на строительной площадке в селе Миловка Уфимского района привело к травмам пяти человек, передает ТАСС.
В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили: «В МЧС Башкортостана поступило сообщение о том, что на строящейся площадке в н. п. Миловка Уфимского района во время сбора башенного крана произошло падение конструкции. В кабине находились два человека. В результате падения мужчины получили травмы различной степени тяжести. Также пострадали три человека, находившиеся на земле».
Пострадавших доставили в медучреждения Уфы, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Сейчас спасатели МЧС, сотрудники Управления гражданской защиты Уфы и другие экстренные службы работают на месте происшествия.
Все обстоятельства аварии устанавливаются, проводится проверка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кабардино-Балкарии грузоподъемный кран упал в ущелье. В Москве крановщик погиб из-за жары на высоте 90 метров. В Подмосковье крановщик выжил при падении башенного крана.