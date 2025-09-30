Суд назначил штраф студенту за кражу наушников в вузе

Студент вуза получил 10 тыс. руб штрафа за кражу Apple AirPods

Tекст: Дмитрий Зубарев

Студенту столичного вуза был назначен штраф в размере десяти тыс. рублей за кражу наушников Apple Air Pods Pro у одногруппника во время соревнований по жиму лежа, передает РИА «Новости».

Как указано в материалах Второго кассационного суда, студент утверждал, что перепутал наушники с собственными, однако суд расценил это как попытку избежать ответственности.

Согласно приговору, кража произошла в спортивном зале университета. После просмотра записей с камер наблюдения потерпевший обратился к студенту с просьбой вернуть наушники, однако встреча не состоялась, и в дальнейшем в ситуацию вмешалась полиция. Потерпевший оценил нанесенный ущерб в 15 тыс. рублей, однако подчеркнул, что получил обратно и наушники, и компенсацию, а также извинения, и просил суд признать обвиняемого невиновным.

Тем не менее, свидетельские показания и видеозапись опровергли версию студента о путанице, и суд квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 158 УК РФ – кража. Суд учел положительные характеристики молодого человека, его участие в благотворительности для нужд спецоперации на Украине и содействие следствию, что стало смягчающим обстоятельством.

Адвокат студента пытался оспорить приговор, но апелляционный и кассационный суды оставили штраф в силе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция раскрыла попытку похитить 15 млн рублей у семей подростков-геймеров. Мошенники начали использовать фейковые сайты благотворительных фондов для кражи средств у семей участников спецоперации на Украине.