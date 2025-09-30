Жительница Кемеровской области купила билеты в Новосибирске и стала миллионером

Жительница Кузбасса выиграла 20 млн рублей в новосибирской лотерее

Tекст: Мария Иванова

Жительница Кемеровской области стала обладательницей крупного выигрыша в лотерее, купив билет во время визита к дочери в Новосибирск, передает РИА «Новости».

Женщина приобрела на почте два билета всероссийской лотереи «12 Добрых дел» и выиграла 20 млн рублей. Информацию подтвердили в пресс-службе компании «Национальная Лотерея», организованной Минфином.

По словам дочери победительницы Марины, ее мама много лет участвует в лотереях, всегда покупая по два билета каждую неделю, преимущественно на почте. «В тот день все было буднично: мама отвела внука в школу, заглянула на почту и снова взяла два билета. Это первый раз, первый такой крупный выигрыш в нашей семье. Никто, кроме нее, билеты никогда не покупал», – рассказала Марина.

Марина также отметила, что поначалу мама не поверила в победу, решив, что звонок с новостью о выигрыше был мошенничеством, и ответила только со второго раза. Сотрудница клиентского офиса подробно разъяснила детали выигрыша, после чего семья убедилась в его реальности.

В семье уже решили, как распорядиться выигрышем: на долгожданные средства они планируют купить жилье для мамы в Новосибирске, чтобы она могла жить рядом с дочерью и внуками.

