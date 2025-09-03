Египет объявил о создании мобильных клиник для туристов из России

Tекст: Валерия Городецкая

Глава управления Ахмед ас-Собки провел встречу с российским послом Георгием Борисенко, где стороны обсудили совместные проекты в области здравоохранения и внедрение российского опыта в ядерной медицине, передает РИА «Новости».

В заявлении управления отмечается, что мобильные клиники и новые отделения семейной медицины будут предоставлять россиянам расширенные услуги, способствуя развитию медицинского туризма. Ас-Собки анонсировал также предстоящую встречу с крупнейшими российскими страховыми компаниями для формирования комплексных пакетов медицинских и стоматологических услуг с пониженными ценами для туристов.

Среди ключевых проектов в партнерстве с Россией глава управления выделил будущий международный центр диагностики и лечения опухолей с использованием ядерной медицины и лучевой терапии, который планируется открыть в одной из египетских провинций.

Ранее президент России Владимир Путин назвал Египет ключевым партнером России в Африке.

В мае в Екатерининском зале Кремля состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.