    Партия Майи Санду проиграла Молдавию
    Орбан заявил Трампу о победе России в конфликте на Украине
    Российский военный рассказал, как приветственный жест спас ему жизнь
    Языковой омбудсмен признал рост числа русскоговорящих на Украине
    Минтруд анонсировал досрочную индексацию пенсий в 2026 году
    Российские войска освободили Кировск в ДНР
    Матвиенко: Санду потеряла легитимность среди молдаван
    Грузинские радикалы призвали отказаться от секса во имя революции
    Нетаньяху принес извинения за удар по Дохе главе Катара
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Почему люди стали доверять полиции

    В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия отвергает американский принцип «бизнеса через силу»

    Мы наблюдаем жесткую борьбу за равноправные условия будущего сотрудничества. И самым странным образом этот сугубо деловой диалог оказался намертво привязан к вопросам войны и мира – на Украине, на Ближнем Востоке и в других горячих точках.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Страх перед Россией ведет рядовых европейцев к пацифизму

    Европейцы категорически не хотят воевать – и западные пропагандисты, демонизируя русских, только усиливают страх перед нами и это нежелание. Даже если этот фактор не приведет к антивоенным выступлениям, западной элите придется с ним считаться.

    29 сентября 2025, 23:35 • Новости дня

    В Непале двухлетняя девочка избрана воплощением богини Таледжу

    Tекст: Ирма Каплан

    Аарьятара Шакья из Итумбахала в Катманду, была выбрана новой Кумари – живым воплощением индуистского божества в Непале. Девучка прошла строгий отбор, прежде чем сменить восьмилетнюю предшественницу.

    «Процесс отбора Кумари, высоко почитаемой коренным народом неваров, скрупулезен и глубоко уходит в традиции народа. Ассоциация, ответственная за отбор, работала почти два года, чтобы определить подходящего кандидата», – говорится в статье Republica.

    Официальные письма были разосланы в 15 бахалов (традиционных монастырских дворов) столицы с просьбой рекомендовать подходящих девочек, после чего выбрали Аарьятару, которой всего 2,5 года, новой Кумари.

    Возведение ее на трон состоится во вторник днем в Кумари Гхар (доме Кумари) во время специальной церемонии, которая пройдет с 12.05 до 12.16 и будет сопровождаться ритуальным поклонением.

    В этот день бывшая Кумари, Тришна Шакья, торжественно попрощается со своим статусом.

    Будущей Кумари пришлось доказать соответствие по ряду параметров и обладать 32 признаками совершенства.

    «Среди них, например, цвет кожи, подобный лотосу; ресницы, как у коровы; такой же звонкий голос, как у утки. После девочки проходят испытание храбрости. Их запирают в храме на ночь, где лежат отрубленные головы буйволов и бегают мужчины в жутких масках», – пишет «Лента.Ру».

    Та, что пройдет все испытания, будет жить во дворце и благословлять людей.

    29 сентября 2025, 13:00 • Новости дня
    Кремль прокомментировал возможные поставки Украине ракет «Томагавк»

    Кремль прокомментировал возможные поставки Украине ракет «Томагавк»
    @ Department of Defense/Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитирй Песков отметил важность детального изучения вопроса о возможных операторах американских ракет Tomahawk на территории Украины.

    Москва внимательно анализирует заявления Вашингтона о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk Киеву, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что за этим процессом пристально следят военные специалисты России.

    Песков отметил, что ключевым остается вопрос, кто именно будет осуществлять запуск ракет – украинские военные или военные США, а также кто будет обеспечивать целеполагание для этих ударов. По его словам: «Вопрос, как и прежде, звучит следующим образом: кто может пускать эти ракеты, даже если они оказываются на территории киевского режима. Могут ли их запускать только украинцы, или это должны делать все-таки американские военные. Кто дает целеполагание этим ракетам. Здесь необходим очень глубокий анализ».

    Песков также добавил, что Россия тщательно изучает ситуацию: «Мы, безусловно, слышали заявления, мы их изучаем. Давайте пока сформулируем позицию, поймем потенциальные угрозы от этого, поймем, кто все-таки будет вовлечен в процесс, и затем уже можно будет определяться с ответной позицией».

    Ранее Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о предоставлении крылатых ракет Tomahawk.

    Дональд Трамп отказался одобрить передачу Украине этих ракет от имени стран НАТО.

    Спецпосланник американского президента Кит Келлог сообщил, что Вашингтон рассматривает просьбу Владимира Зеленского о поставках крылатых ракет Tomahawk, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

    29 сентября 2025, 04:50 • Новости дня
    @ Marco Ottico/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Италии Антонио Таяни ответил на предупреждения главы киевского режима Владимира Зеленского об опасности российских дронов над страной.

    «Я надеюсь, что этого не произойдет. И я не думаю, что [президент России Владимир] Путин хочет начать третью мировую войну, и я не думаю, что Италия является военной целью», – приводит слова итальянского министра агентство ANSA со ссылкой на канал Rete4.

    В передаче на итальянском телеканале Таяни прокомментировал предупреждение  Зеленского о возможности полетов над Италией российских беспилотников.

    Итальянский министр отметил, что «итальянская ПВО способна контролировать происходящее и сбивать беспилотники с угрожающими намерениями».

    «[Президент России Владимир] Путин проверяет реакцию Запада, но Запад уже продемонстрировал, что знает, как реагировать, даже если сигналы кажутся политическими, а не военными», – добавил министр Таяни.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США не располагают вооружением, которое могло бы повлиять на ситуацию на Украине, сообщил политолог профессор Алессандро Орсини.

    29 сентября 2025, 21:52 • Видео
    Почему устояла диктатура Санду

    В Молдавии подведены итоги парламентских выборов, победу празднует партия президента Майи Санду PAS. В таких итогах нет ничего удивительного, но дело не в том, что молдаване любят Санду. Дело в том, что в Молдавии установилась диктатура.

    29 сентября 2025, 10:07 • Новости дня
    Правящая в Молдавии партия потеряла десять мест в парламенте
    @ Nicholas Muller/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Партия «Действие и солидарность» потеряла десять мандатов, однако сохранила большинство в парламенте Молдавии, получив 53 места из 101 после выборов.

    Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» (ПДС) потеряла десять мест в парламенте по итогам прошедших выборов, передает РИА «Новости».

    После обработки 99,03% бюллетеней Центральная избирательная комиссия сообщила, что партия набрала 49,85% голосов, что позволяет получить 53 депутатских мандата вместо прежних 63.

    На втором месте оказался «Патриотический блок», который получил поддержку 24,36% избирателей и 27 мест в парламенте. Избирательный блок «Альтернатива» набрал 8,02% голосов, что соответствует девяти мандатам, а «Наша партия» и партия «Демократия дома» с примерно равной поддержкой – 6,24% и 5,65% соответственно – получают по шесть мест каждая.

    Таким образом, оппозиция получает 48 мест в парламенте. Срок полномочий депутатов составляет четыре года.

    Отметим, что на избирательных участках внутри Молдавии оппозиция в сумме набрала 49,54% голосов, а партия власти только 44,13%. Оппозиционный «Патриотический блок» в Приднестровье получил 51,02% голосов на выборах в парламент после подсчета 100% протоколов. У правящей партии «Действие и солидарность» – 29,89%. В Гагаузии оппозиционный «Патриотический блок» набрал более 82% голосов.

    Центризбирком отметил, что явка превысила необходимый порог, голосование признано состоявшимся.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, опасаясь потерять парламентское большинство, президент Майя Санду перед выборами перешла к тактике преследования своих политических оппонентов, запугиванию молдаван и лишению значительной части граждан возможности проголосовать.

    29 сентября 2025, 04:10 • Новости дня
    На выборах в Молдавии обработали 100% протоколов

    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    После обработки 100% протоколов внутри страны оппозиционные партии Молдавии одерживают победу с 49,54% голосов, у правящей партии президента страны Майи Санду – 44,13%, следует из данных ЦИК.

    «Правящая партия получила 44,13% голосов, Патриотический блок – 28,25%, блок проевропейских партий «Альтернатива» — 9,22%, «Наша партия» – 6,35%, партия «Демократия дома» – 5,72%. В общей сложности партии оппозиции набрали 49,54%», – приводит данные ЦИК Молдавии ТАСС после подсчета голосов внутри страны.

    С учетом зарубежных участков, где обработано 99,03% протоколов, у правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) 49,85%. У Патриотического блока – 24,36%, у «Альтернативы» – 8,02%, у «Нашей партии» – 6,24%, у «Демократии дома» – 5,65%. Всего оппозиция набрала 44,27%.

    В Патриотический блок Молдавии входят Партия социалистов Республики Молдова с экс-президентом Игорем Додоном во главе, Партия коммунистов Республики Молдова с бывшим лидером Владимиром Ворониным во главе и партия «Будущее Молдовы» во главе с экс-премьером страны Василием Тарлевым.

     Оппозиционный Патриотический блок в Приднестровье получил 51,02% голосов на выборах в парламент после подсчета 100% протоколов. У правящей партии «Действие и солидарность» – 29,89%. В Гагаузии оппозиционный Патриотический блок набрал более 82% голосов.

    Экс-президент Молдавии и глава Партии социалистов Игорь Додон назвал причину провала президента страны Майи Санду и ее партии «Действие и солидарность» (PAS) на парламентских выборах, пообещав тщательно следить за данными о результатах выборов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, опасаясь потерять парламентское большинство, президент Майя Санду перед выборами перешла к тактике преследования своих политических оппонентов, запугиванию молдаван и лишению значительной части граждан возможности проголосовать. 

    29 сентября 2025, 02:55 • Новости дня
    Додон назвал причину провала партии Санду на выборах в Молдавии

    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Экс-президент Молдавии и глава Партии социалистов Игорь Додон назвал причину провала президента страны Майи Санду и ее партии «Действие и солидарность» (PAS) на парламентских выборах, пообещав тщательно следить за данными о результатах выборов.

    «PAS делала ставку на поддержку диаспоры, однако даже там утратила прежнее доверие», – заявил Додон в Telegram-канале.

    Он пообещал в течение ночи и понедельника внимательно проанализировать  данные из диаспоры.

    «Имеются обоснованные подозрения и сигналы о возможном политическом вмешательстве властей в процесс голосования и подсчета голосов. Нарушения уже зафиксированы. Также нам известно о злоупотреблениях в отношении избирателей, неудобных для власти. Все факты будут систематизированы, и завтра будет принято решение по поводу дальнейших действий», – добавил Додон.

    Он уточнил, что в полдень перед зданием парламента состоится мирная акция протеста в защиту народного выбора.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, оппозиционный Патриотический блок в Приднестровье получил 51,02% голосов на выборах в парламент после подсчета 100% протоколов. У правящей партии «Действие и солидарность» – 29,89%. В Гагаузии оппозиционный Патриотический блок набрал более 82% голосов.

    Оппозиционные силы после обработки 80% протоколов объявили о своей победе и собрались у здания ЦИК страны, чтобы пресечь возможные махинации с подсчетом голосов. После подсчета 99,85% протоколов оппозиция в Молдавии набрала 49,52% голосов.

    29 сентября 2025, 08:29 • Новости дня
    Politico: ЕС может принять решение о конфискации активов России к концу октября

    Tекст: Вера Басилая

    Страны ЕС обсуждают возможность одобрения решения об изъятии российских активов к концу октября, сообщило европейское издание Politico.

    Европейское издание Politico сообщило, что страны Евросоюза планируют принять важное решение по вопросу замороженных активов России к концу октября, передает ТАСС.

    Первое обсуждение этой темы должно пройти на саммите лидеров сообщества в Копенгагене. Главной целью встречи названа попытка заручиться поддержкой большинства стран для изоляции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который занимает отдельную позицию по данному вопросу.

    Неназванный дипломат Евросоюза пояснил, что на данный момент ситуация в переговорах остается в «серой зоне».

    Премьер Бельгии Барт де Вевер выступил категорически против идеи канцлера ФРГ о кредите Украине под замороженные российские активы.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о планах обсудить идею кредита для Украины на сумму почти 140 млрд евро за счет российских активов.

    Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что нарушение правил в отношении замороженных активов России приведет к полному хаосу.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что хаоса за этим не последует, а последуют жесткие ответные меры.

    29 сентября 2025, 06:37 • Новости дня
    Baijiahao отметила «жесткий ответ» России на притязания Японии на Курилы

    Tекст: Ирма Каплан

    Обозреватели китайской платформы Baijiahao отметили, что Россия давно отвергла передачу Курил, а если Токио будет настаивать, ответ будет жестким, поэтому сообщения о размещении Японией американских ракетных комплексов Typhoon стали для Москвы спусковым крючком.

    «Токио лишился дара речи, когда российские и китайские подлодки начали кружить вокруг Японии», – приводит портал АБН24 выдержку из материала с китайской платформы.

    В статье говорится, что подлодки России и Китая провели совместное патрулирование, когда прошли через Восточно-Китайское и Японское моря.

    В маневрах задействовали российскую подлодку класса «Варшавянка» и китайскую  Type 039А, которые известны бесшумностью и незаметностью. Подлодки почти полностью обогнули архипелаг японских островов и повергли Токио в ужас, который «лишился дара речи».

    «Противолодочные возможности Японии были поставлены под сомнение, поскольку японским военным не удалось оперативно отследить передвижения китайских и российских подводных лодок», – пишут китайские авторы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Японии Такэси Ивая заявил, что правительство Японии строго придерживается курса по решению вопроса принадлежности четырех островов и заключению мирного договора. Москва предупредила о возможных рисках из-за ужесточения антироссийской риторики Токио.

    Российская сторона в ответ на развертывание в Японии американских комплексов средней дальности Typhon незамедлительно перебросила на Курилы ракетный комплекс «Бастион».

    29 сентября 2025, 18:37 • Новости дня
    Российский военный рассказал, как приветственный жест спас ему жизнь
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Взятие Часова Яра российскими войсками позволило существенно продвинуться в сторону Константиновки, сообщили российские десантники.

    Бойцы 98-й воздушно-десантной дивизии, которые принимали участие в штурме укрепленного района Донбасса, рассказали, что каждый метр продвижения давался с боем. Одни считают, что сложнее вести бой в поле, другие – в многоэтажных зданиях, передает RT.

    Штурмовик с позывным Дема рассказал: «На каждом этаже, в каждом окне – хохлы. А заходить нам надо было как раз там, где сидел пулеметчик за бронированной дверью. А он один мог целое отделение сдержать». После танковой поддержки удалось устранить пулеметчика и зачистить здание. Дема получил тяжелое ранение в бою в частном секторе, но продолжил выполнять задачу несмотря на размолотую ногу и осколки в позвоночнике.

    В ходе другого эпизода группе пришлось самостоятельно защищать занятую позицию две недели, ожидая эвакуации и получая медикаменты с дронов. За этот бой Дему представили к награде медалью «За отвагу». Его однополчанин Буш вспоминал, как неожиданность и маскировка позволили группе занять лес под Часовым Яром незамеченными, обеспечив безопасность для других подразделений, а сам боец был награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу».

    При выполнении задачи они были замечены украинскими дронами. Однако приветственный жест спас им жизни.

    «Мне товарищ говорит: «Закуривай и маши ручками». Ну мы задымили, «птицам» передали привет, хохлы решили, что это свои и успокоились, ведь, по их расчетам, нас быть в том районе не должно было», – вспомнил боец с позывным Буш.

    По его словам, благодаря таким хитростям российским штурмовикам удалось зайти в лес близ Часов Яра так, что противник не знал об этом еще четыре дня.

    Командир батареи Ветлуга отметил, что за два года война изменилась из-за появления беспилотников и систем РЭБ. Теперь артиллеристам приходится тщательно маскироваться, а главными целями становятся группы операторов БПЛА и вражеской артиллерии. По его словам, последние успехи дивизии обеспечиваются постоянной готовностью и слаженностью действий всех подразделений.

    После взятия Часова Яра российские войска смогли вернуть все позиции, утраченные во время украинского контрнаступления 2023 года. Авторы публикации отдельно подчеркивают героизм и стойкость российских десантников, сыгравших ключевую роль в этих событиях.

    В августе Минобороны России сообщили, что штурмовой отряд российского 299-го гвардейского полка провел операцию по захвату и зачистке украинского опорного пункта к западу от города Часов Яр.

    Ранее сообщалось, что десантники 98-й дивизии наносят удары по железобетонным укреплениям ВСУ за Часовым Яром, используя разведывательно-ударные дроны и артиллерию.

    29 сентября 2025, 09:34 • Новости дня
    В пожаре после атаки дронов ВСУ в Подмосковье погибли женщина и ребенок

    @ vorobiev_live

    Tекст: Вера Басилая

    В Воскресенске во время пожара в частном доме, произошедшем на фоне атак БПЛА, погибли два человека – 76-летняя женщина и ее шестилетний внук, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    В ночь на 29 сентября силы ПВО сбили четыре беспилотника на территории Воскресенска и Коломны, сообщается в Telegram-канале Воробьева.

    По его словам, в результате атаки и возникшего пожара в частном доме в Воскресенске погибли два человека – 76-летняя женщина и ее шестилетний внук.

    «Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мы окажем всю необходимую помощь семье», – заявил губернатор.

    В нескольких жилых домах в Воскресенске зафиксированы повреждения остекления и фасадов, нарушено уличное освещение. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Всем, кто нуждается во временном размещении, обещают предоставить жилье и необходимую поддержку.

    Ранее Минобороны сообщило о перехвате 84 украинских БПЛА за одну ночь.

    Четыре беспилотника были уничтожены над Московским регионом.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об ударе ВСУ и возникших перебоях с электричеством.

    29 сентября 2025, 19:30 • Новости дня
    Орбан заявил Трампу о победе России в конфликте на Украине
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что сообщил Дональду Трампу о завершенности конфликта на Украине, подчеркнув, что Россия одержала победу.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выразил бывшему президенту США Дональду Трампу мнение о победе России в конфликте на Украине, сообщает РИА «Новости». По словам Орбана, Трамп интересовался его позицией относительно ситуации на фронте.

    В эфире программы «Борцовский час» венгерский премьер отметил: «Американский президент спрашивал мое мнение по этому вопросу. Я ответил, что исход войны решен: русские победили. Этот вопрос закрыт». Таким образом, Орбан подчеркнул, что считает итоги конфликта предрешенными.

    Ранее Трамп после встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН заявил, что при поддержке Евросоюза Украина могла бы вернуть свои территории и даже «пойти дальше». Зеленский, в свою очередь, отметил, что был удивлен подобным заявлением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить «донимать» Венгрию. Орбан также рассказал, что президент США Дональд Трамп неожиданно «ворвался на ужин», когда Орбан с супругой пробовали новое лечо.

    29 сентября 2025, 15:36 • Новости дня
    Россия вышла из Европейской конвенции по предупреждению пыток

    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, денонсирующий Европейскую конвенцию по предупреждению пыток.

    В Министерстве юстиции России подчеркивали, что денонсация конвенции не приведет к снижению уровня гарантий или нарушению прав человека внутри страны, передает РИА «Новости».

    Ранее комитет Госдумы рекомендовал денонсировать Европейскую конвенцию по пыткам.

    На прошлой неделе Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий отказ от Европейской конвенции по предупреждению пыток и протоколов к ней.

    29 сентября 2025, 16:12 • Новости дня
    Объявлена стоимость пенсионного коэффициента с 2026 года

    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Размер одного пенсионного коэффициента в 2026 году определили на уровне 156 рублей, а фиксированная выплата вырастет до 9584 рублей.

    Стоимость одного пенсионного коэффициента в 2026 году составит 156 рублей 76 копеек, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости будет равен 9584 руб. 69 коп., передает ТАСС. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета Социального фонда России на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

    В документе отмечается: «С 1 января 2026 года установление стоимости одного пенсионного коэффициента в размере, равном 156 рублям 76 копейкам, и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предусмотренного частью 1 статьи 16 Федерального закона № 400-ФЗ, равного 9584 рублям 69 копейкам, что соответствует коэффициенту индексации – 7,6%».

    Таким образом, с 2026 года выплаты вырастут на 7,6% по сравнению с предыдущим периодом. Эти показатели определяют размер будущих пенсий для россиян, которые получают страховую пенсию по старости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, индексация страховых пенсий произойдет с первого января 2026 года. Социальные пенсии будут проиндексированы с первого апреля. Бюджет обеспечит выплату всех обязательств по пенсиям.

    29 сентября 2025, 12:13 • Новости дня
    Медведев предупредил о риске войны Европы с Россией

    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Войны России с Европой быть не должно, однако России все равно стоит «быть начеку», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев заявил в Telegram-канале, что конфликт Европы с Россией может перерасти в войну с применением оружия массового поражения.

    По его словам, в европейских странах «из каждого утюга вещают про войну с Россией в течение ближайших пяти лет», однако Москве это не нужно, поскольку подобная война противоречит интересам самой России.

    Медведев подчеркнул, что России «в принципе не нужна война ни с кем, в том числе и с фригидной старухой Европой», добавив, что экономика Европы слаба и зависима от США, а ее культура деградирует. Он также отметил, что главная задача россиян – развивать свои территории, включая восстановление недавно вернувшихся земель, и это требует серьезных ресурсов.

    По мнению Медведева, война не может быть развязана Европой, потому что европейские страны уязвимы, разобщены и не смогут выдержать конфликт с Россией. Также он заявил, что лидеры европейских стран не обладают лидерскими качествами и ответственностью, а большинство европейцев не готовы воевать за общие идеалы.

    Тем не менее Медведев предупредил о риске случайности и «факторе гиперактивности отмороженных идиотов», которые могут привести к эскалации. Он подчеркнул, что вероятность подобного развития событий сохраняется, поэтому «нужно быть начеку».

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Евросоюзе есть силы, готовящие войну против России. Лавров также отметил, что разговоры западных политиков о перспективах третьей мировой войны вызывают серьезную обеспокоенность на фоне роста милитаризации Европы.

    Глава МИД России подчеркнул, что любая агрессия против России получит решительный отпор.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как «страх перед Россией» ведет рядовых европейцев к пацифизму.

    29 сентября 2025, 09:11 • Новости дня
    Полиция раскрыла схему распространения суррогатного алкоголя в Ленобласти

    Tекст: Мария Иванова

    В Ленинградской области выявлена коммерческая организация, причастная к сбыту опасного алкоголя, который стал причиной смертей в регионе, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Сотрудники полиции выявили коммерческую организацию, занимавшуюся распространением суррогатного алкоголя в Ленинградской области, в результате употребления которого погибли люди, передает Telegram-канал Волк.

    Официальный представитель МВД сообщила: «Мои коллеги из ГУЭБиПК МВД совместно с подразделениями полиции Санкт-Петербурга и Ленобласти установили предполагаемый источник распространения некачественного алкоголя, в результате употребления которого погибли люди».

    По данным МВД, организация располагалась в поселке Трубников Бор Тосненского района Ленобласти. Сейчас по месту нахождения компании идут следственно-оперативные мероприятия.

    Правоохранители выясняют каналы поставки суррогатного алкоголя и устанавливают всех причастных к данному преступлению.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что трагедия с гибелью людей от суррогатного спиртного в Ленинградской области требует повышенного внимания.

    Накануне в Ленинградской области суд арестовал еще одного фигуранта дела об отравлениях суррогатом.

    В выходные в третьем районе Ленинградской области зарегистрировали смертельные случаи, связанные с употреблением суррогатного алкоголя.

    29 сентября 2025, 08:15 • Новости дня
    Названа вероятная причина смерти чемпионки мира по боксу Синецкой

    @ rusboxing.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая скончалась во сне, одной из вероятных причин называют оторвавшийся тромб, сообщил источник.

    Трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая скончалась во сне, передает ТАСС.

    По словам источника агентства, причиной смерти мог стать тромб, однако точные обстоятельства еще устанавливаются.

    Ирине Синецкой было присвоено звание заслуженного мастера спорта. Она – пятикратная чемпионка Европы и 11-кратная чемпионка России. На ее счету – серебряные и бронзовые медали чемпионатов мира, а также серебро чемпионата Европы.

    Ранее Федерация бокса России сообщила о смерти Синецкой в возрасте 46 лет.

