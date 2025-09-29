В Непале двухлетняя девочка избрана воплощением богини Таледжу

Tекст: Ирма Каплан

«Процесс отбора Кумари, высоко почитаемой коренным народом неваров, скрупулезен и глубоко уходит в традиции народа. Ассоциация, ответственная за отбор, работала почти два года, чтобы определить подходящего кандидата», – говорится в статье Republica.

Официальные письма были разосланы в 15 бахалов (традиционных монастырских дворов) столицы с просьбой рекомендовать подходящих девочек, после чего выбрали Аарьятару, которой всего 2,5 года, новой Кумари.

Возведение ее на трон состоится во вторник днем в Кумари Гхар (доме Кумари) во время специальной церемонии, которая пройдет с 12.05 до 12.16 и будет сопровождаться ритуальным поклонением.

В этот день бывшая Кумари, Тришна Шакья, торжественно попрощается со своим статусом.

Будущей Кумари пришлось доказать соответствие по ряду параметров и обладать 32 признаками совершенства.

«Среди них, например, цвет кожи, подобный лотосу; ресницы, как у коровы; такой же звонкий голос, как у утки. После девочки проходят испытание храбрости. Их запирают в храме на ночь, где лежат отрубленные головы буйволов и бегают мужчины в жутких масках», – пишет «Лента.Ру».

Та, что пройдет все испытания, будет жить во дворце и благословлять людей.