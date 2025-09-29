Минобороны сообщило об успехах войск России на фронте

Tекст: Дмитрий Зубарев

Подразделения группировки войск «Север» улучшили свое тактическое положение и нанесли значительный урон живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Малая Корчаковка, Окоп, Перше Травня, Юнаковка и Андреевка в Сумской области, передает Telegram-канал Минобороны России. Отмечается поражение двух механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ. На Харьковском направлении российские силы нанесли урон механизированной бригаде ВСУ и бригаде теробороны в районах Волчанска и Охримовки.

По данным Минобороны, ВСУ на этих направлениях потеряли свыше 175 военнослужащих, танк, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия. Кроме того, были уничтожены шесть складов с боеприпасами и материальными средствами. Подразделения группировки «Запад» также улучшили свои позиции, атаковав украинские формирования в районах Торского, Лозового, Новоселовки в ДНР и Купянска в Харьковской области, уничтожив более 230 военнослужащих противника, боевую бронированную машину, 13 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Группировка «Юг» освободила населенный пункт Александро-Калиново в ДНР. В результате боев в районах Клебан-Быка, Серебрянки, Плещеевки, Александро-Шультино, Константиновки, Звановки и Иванполья потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, три бронированные машины, включая американский бронетранспортер М113, пикап, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и нанесла урон трем механизированным, воздушно-десантной бригадам ВСУ, а также бригаде морской пехоты и двум бригадам нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Удачное, Петровское, Красноармейск, Владимировка в ДНР и Дачное в Днепропетровской области. Потери украинских формирований превысили 410 военнослужащих, шесть бронированных машин, включая HMMWV производства США и бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, три автомобиля и четыре артиллерийских орудия.

На направлениях, где действуют войска группировки «Восток», российские силы продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся урон различным бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Ольговское, Темировка, Полтавка в Запорожской области, Новопетровское, Январское, Вороное в Днепропетровской области и Искра в ДНР. Потери противника составили до 205 человек, семь автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.

На Днепровском направлении российские войска нанесли поражение формированиям ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Противник потерял более 80 военнослужащих, автомобиль, два артиллерийских орудия и шесть станций радиоэлектронной борьбы. Среди уничтоженной техники – радиолокационная станция RADA производства Израиля и пять складов боеприпасов и материальных средств.

Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия атаковали склады беспилотных летательных аппаратов, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 132 районах. Средствами ПВО за сутки были сбиты управляемая авиационная бомба и 338 беспилотников самолетного типа.

Минобороны России сообщает, что с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 74 186 беспилотников, 624 зенитных комплекса, 24 418 танков и других бронированных машин, 1584 боевые машины реактивных систем залпового огня, 28 103 орудия и миномета, а также 39 015 единиц военной автомобильной техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило о взятии под контроль большей части Купянска. Военное ведомство сообщило об уничтожении крупной группировки ВСУ под Клебан-Быком. Министерство обороны также проинформировало об освобождении Березового в Днепропетровской области.