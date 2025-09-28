Россиянин Билалов одержал победу на этапе Гран-при по дзюдо

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россиянин Нияз Билалов одержал победу на этапе Гран-при по дзюдо в весовой категории до 100 кг, пишет ТАСС. Финал соревнований состоялся в китайском городе Циндао, где Билалов обошел венгра Жомбора Вега и завоевал золотую медаль.

В возрасте 31 года Билалов уже успел стать двукратным чемпионом России, а также победителем Игр стран БРИКС в своей весовой категории. Турнир в Китае проходил в рамках первого осеннего этапа Мировой серии по дзюдо.

Российские спортсмены в этот раз выступали под флагом Международной федерации дзюдо, что связано с действующими спортивными ограничениями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянин Астемир Абазов завоевал золотую медаль в финале Гран-при по дзюдо в Циндао в категории до 90 кг.