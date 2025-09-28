  • Новость часаМинобороны сообщило об успехах войск России на фронте
    Выборы в Молдавии привели Санду в бешенство
    Лукашенко назвал условие начала войны «на все деньги»
    Орбан обратился к Зеленскому с просьбой
    Лавров рассказал «легенду» о Сталине, Сочи и ООН
    Песков описал реакцию на возможный удар ВСУ по Кремлю
    Лавров отверг просьбу журналиста Sky News говорить по-английски
    Санду допустила отмену результатов выборов в Молдавии
    В НАТО нашли повод для усиления миссии на Балтике
    Стармер стал самым непопулярным премьером Британии в истории
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Страх перед Россией ведет рядовых европейцев к пацифизму

    Европейцы категорически не хотят воевать – и западные пропагандисты, демонизируя русских, только усиливают страх перед нами и это нежелание. Даже если этот фактор не приведет к мощным антивоенным выступлениям, как в 70–80-е годы ХХ столетия, западной политической элите придется с ним считаться.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему никто точно не знает, что такое Государство Палестина

    Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Остров Эпштейна – это часть колониальной истории Запада

    Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.

    28 сентября 2025, 14:34 • Новости дня

    Россиянин Билалов одержал победу на этапе Гран-при по дзюдо

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Победа в финале над венгерским соперником принесла российскому дзюдоисту Ниязу Билалову первое место на этапе Гран-при в Циндао.

    Россиянин Нияз Билалов одержал победу на этапе Гран-при по дзюдо в весовой категории до 100 кг, пишет ТАСС. Финал соревнований состоялся в китайском городе Циндао, где Билалов обошел венгра Жомбора Вега и завоевал золотую медаль.

    В возрасте 31 года Билалов уже успел стать двукратным чемпионом России, а также победителем Игр стран БРИКС в своей весовой категории. Турнир в Китае проходил в рамках первого осеннего этапа Мировой серии по дзюдо.

    Российские спортсмены в этот раз выступали под флагом Международной федерации дзюдо, что связано с действующими спортивными ограничениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянин Астемир Абазов завоевал золотую медаль в финале Гран-при по дзюдо в Циндао в категории до 90 кг.

    27 сентября 2025, 16:00 • Новости дня
    Военные эксперты назвали главную задачу осеннего наступления ВС России

    Военкор Громов: Россия рушит логистику Красного Лимана

    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Главной задачей осеннего наступления ВС России остается полное освобождение ДНР, об успехах в реализации этой задачи говорит переход под российский контроль сел Дерилово и Майское, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты. О развитии продвижения ВС России на территории ДНР и Днепропетровской области стало известно из субботней сводки Минобороны.

    «Насколько мне известно, после освобождения в ДНР села Дерилово мы сходу зашли в соседний поселок Дробышево. А это уже последний населенный пункт, за которым находится город Красный Лиман», – отметил военкор Федор Громов.

    По его словам, логистика ВСУ в направлении Красного Лимана пока осуществляется тремя путями. Один из них проходит через поселок Ямполь, второй через Дробышево, а третий через реку Северский Донецк под Славянском.

    «Пока мы освобождаем Дробышево и Ямполь, северный и южный логистические пути заканчиваются. Снабжение только через реку будет, мягко говоря, затруднено. Поэтому освобождение двух этих населенных пунктов обусловит освобождение Красного Лимана», – пояснил собеседник.

    Что касается освобожденного в Краматорском районе ДНР села Майское, расположенного в пяти километрах к северо-западу от Часов Яра, это расширяет зону контроля вокруг города.

    Как пояснил военкор, освобождение Часова Яра позволит российским войскам не только развивать наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию, остающуюся под контролем ВСУ, но и открыть путь к Константиновке, через которую – наряду с Изюмом – осуществляется подкрепление гарнизонов Славянска и Краматорска.

    В свою очередь военный эксперт Василий Дандыкин отметил продвижение в районе Клебан-Быкского водохранилища, где за минувшие сутки, по данными Минобороны, было освобождено 1,1 кв. километра территории.

    «Одновременно продолжается зачистка Кировска от разрозненных групп боевиков ВСУ. То есть происходят большие подвкижки на всем этом направлении. Но главная цель осеннего наступления – это полное освобождение Донецкой народной республики. И то, что мы также продвигаемся в Днепропетровской области, тоже сказывается на результатах – враг так или иначе должен реагировать на это», – пояснил эксперт.

    Дандыкин особо отметил освобождение села Степовое в Покровском районе Днепропетровской области. Оно расположено в 2,5 километрах к северу от ранее освобожденного Калиновского.

    «Успехи на разных участках позволяют ВС России одновременно продвигаться в строну ДНР и Запорожской области – города Гуляйполе. Это не просто зона безопаности на территории Днепропетровской области, а открытие новых возможностей оперативно-тактического плана. А там уже недалеко до города Запорожье», – отметил спикер.

    В этой ситуации противник вынужден перебрасывать подкрепления из Сумской области, где ранее на этой неделе российские бойцы взяли под контроль Юнаковку, добавил Дандыкин.

    Об освобождении российскими войсками населенных пунктов Дерилово, Майское в ДНР и Степовое в Днепропетровской области сообщалось в субботней сводке Минобороны.

    27 сентября 2025, 20:42 • Новости дня
    Захарова призвала ООН выяснить отключение микрофона Бербок при упоминании России

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обратилась к Секретариату ООН с требованием выяснить, почему у председателя 80-й сессии Генассамблеи Анналены Бербок отключился микрофон при упоминании российской делегации.

    Мария Захарова в своем Telegram-канале призвала Секретариат ООН разобраться в причинах отключения микрофона председателя 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналены Бербок, когда она упомянула российскую делегацию.

    Захарова заявила: «У Бербок либо выключили микрофон на словах «Российская Федерация», либо она сама. Неплохо было бы Секретариату ООН разобраться, что у них происходит на Генассамблее под председательством упомянутой».

    Инцидент произошел во время выступления Бербок, когда микрофон отключился на словах о России.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала назначение Анналены Бербок председателем Генассамблеи ООН и сравнила ее с «дьявольской усмешкой» в год 80-летия Победы.

    Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что Бербок известна неуклюжими и резкими высказываниями, в том числе фразой про «разворот на 360 градусов».

    Сама Анналена Бербок при этом пообещала сохранить усилия ООН по урегулированию ситуации на Украине.

    28 сентября 2025, 11:50 • Видео
    Индонезия готова ввести войска на Украину

    Президент Индонезии, генерал-лейтенант в отставке Прабово Субианто предложил отправить на Украину 20 тысяч индонезийских военных. Однако четвертая по населению страна мира готова вмешаться в конфликт только при одном условии.

    27 сентября 2025, 15:39 • Новости дня
    Южная Корея попросила Лаврова защитить интересы ее компаний в России

    МИД Южной Кореи просил поддержки у Лаврова для национального бизнеса в России

    @ Ahn Young-joon/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен обратился к главе российского МИД Сергею Лаврову с просьбой уделить особое внимание безопасности корейских граждан и созданию благоприятных условий для южнокорейских компаний, функционирующих в России, сообщает Yonhap.

    Глава МИД Южной Кореи Чо Хен в ходе встречи с Сергеем Лавровым обратился с просьбой обеспечить защиту интересов южнокорейских компаний, продолжающих работать в России, передает РИА «Новости» .

    Чо Хен подчеркнул, что для Сеула важно создание благоприятных условий для бизнеса и попросил Москву внимательно относиться к защите южнокорейских граждан.

    Переговоры между министром иностранных дел Южной Кореи и главой МИД России прошли накануне в Нью-Йорке, в рамках сессии Генассамблеи ООН.

    Ранее Южная Корея отказалась ужесточать санкции и прерывать диалог с Россией.

    В феврале Сеул отменил санкции на экспорт медицинской техники в Россию.

    За последний год Южная Корея увеличила импорт российской пшеницы вчетверо.

    27 сентября 2025, 19:30 • Новости дня
    Лавров призвал предотвратить «дворцовый переворот» в ООН

    Лавров выступил против узурпации ООН западными странами

    Tекст: Мария Иванова

    Москва настаивает на том, чтобы реформы в ООН не привели к доминированию западных стран, и призывает сохранить справедливое представительство стран мирового большинства в секретариате организации, заявил глава МИД Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН.

    Россия выступает против попыток западных стран узурпировать Секретариат ООН, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на сессии Генассамблеи, сообщает ТАСС.

    Лавров подчеркнул: «Нельзя допускать попыток «дворцового переворота» в секретариате, его приватизации небольшой группой стран. Состав секретариата должен отражать новые реалии, обеспечивать справедливую представленность стран мирового большинства».

    Глава российского МИД отметил, что комплексная реформа ООН, недавно предложенная генеральным секретарем Антониу Гутерришем, должна обсуждаться открыто и базироваться на Уставе организации, а не на «порядке, основанном на правилах» Запада.

    По словам Лаврова, работа ООН должна быть транспарентной, с учетом интересов всех государств-членов. Он призвал сотрудников Секретариата сохранять беспристрастность и равноудаленность в соответствии со статьей 100 Устава ООН.

    Лавров также напомнил, что реформирование ООН – это лишь часть задачи по глобальному преобразованию системы управления в мире. По его словам, необходимо провести подлинную демократизацию институтов, таких как МВФ, Всемирный банк и ВТО, с учетом растущей роли стран Юга и Востока в мировой экономике, торговле и финансах.

    Министр выразил надежду на продуктивное обсуждение дальнейшего развития организации на специальном заседании Совета Безопасности. Оно запланировано на 24 октября, когда Россия будет председательствовать в СБ, в День ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Нью-Йорке прошла встреча главы МИД России Сергея Лаврова и генсека ООН Антониу Гутерреша, на которой российский министр обратил внимание на реформирование ООН и ситуацию на Украине.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия и страны БРИКС и ШОС выступают за систему международных отношений, в центре которой находится ООН.

    Между тем СМИ отмечали, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассчитывает получить поддержку администрации США и союзников для выдвижения своей кандидатуры на пост генерального секретаря ООН.

    27 сентября 2025, 18:17 • Новости дня
    Захарова высмеяла Тихановского как «образец европейских ценностей»
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала белорусского оппозиционера Сергея Тихановского прекрасным представителем «европейских ценностей» с «ложечками для сахара и салфетками» из-за его странного поведения.

    Мария Захарова пошутила в Telegram-канале, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Сергей Тихановский был бы «прекрасным представителем европейских ценностей». Захарова сопроводила комментарий репостом видео с Тихановским, снятого на пресс-конференции с его супругой Светланой Тихановской, где оппозиционер выглядит и ведет себя странно.

    «Вот такого «президента» хотели упаковать белорусам. Прекрасный был бы представитель «европейских ценностей». Чудесно вписался бы в вагон с ложечками для сахара и салфетками. Вот от такого ужаса уберег Лукашенко народ и страну, зарядив калаш «серебряными пулями», – написала Захарова.

    В мае 2025 года канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск оказались в центре внимания после публикации видео из купе поезда, где на столе перед ними пользователи социальных сетей заметили предметы, вызвавшие подозрения. Пользователи социальной сети предположили, что это могли быть кокаин и ложка для его употребления.

    Позднее власти Франции объяснили, что это была обычная бумажная салфетка.

    Ране Тихановский был отпущен из тюрьмы в Белоруссии во время визита спецпосланника США Кита Келлога в Минск.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Сергей Тихановский стал предметом презрения и насмешек.

    27 сентября 2025, 20:34 • Новости дня
    Лавров обратил внимание на дальность полета упавших в Польше БПЛА

    Лавров: Россия не направляла беспилотники или ракеты в Польшу

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотники, обнаруженные на территории Польши, по своим характеристикам не способны преодолеть расстояние от границы России до Польши, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Беспилотники, которые были обнаружены на территории Польши, имеют дальность полета, меньшую, чем расстояние от России до Польши, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

    «Если это те, о которых мы думаем, то дальность полета у них меньше, чем от границы Российской Федерации до границы с Польшей», – заявил Лавров.

    Лавров также подчеркнул, что Россия не направляет ракеты и беспилотники на объекты на территории стран Европы и членов НАТО, передает РИА «Новости».

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО и Евросоюз ведут настоящую войну против России, используя на Украине Киев в качестве инструмента.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о риске начала третьей мировой войны, если подтвердятся сообщения о планах Киева провести операцию под ложным флагом в Румынии и Польше.

    Лавров также заверил, что Россия готова дать отпор любой агрессии против страны.

    28 сентября 2025, 02:22 • Новости дня
    Лавров отклонил просьбу журналиста Sky News говорить по-английски
    @ Li Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На пресс-конференции в штаб-квартире ООН глава МИД России Сергей Лавров ответил отказом на просьбу журналиста телеканала Sky News говорить по-английски.

    Журналист попросил Лаврова по-английски ответить на его вопрос, но глава МИД России напомнил, что разговор происходит в «здании ООН, где русский язык является таким же официальным, как и английский».

    «Я очень признателен всем вам, что вы с уважением относитесь к нашему праву и возможностям этот язык использовать», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-конференция Лаврова в штаб-квартире ООН стала одним из самых ожидаемых событий в рамках недели высокого уровня Генассамблеи. Журналисты заполнили зал полностью. Иностранные корреспонденты начали занимать места за час до начала встречи.

    27 сентября 2025, 20:46 • Новости дня
    Лавров объяснил сравнение Трампом России с «бумажным тигром»

    Tекст: Мария Иванова

    Высказывания Дональда Трампа о России как о «бумажном тигре» были охарактеризованы главой МИД Сергеем Лавровым как обычные инструменты публичной дипломатии на международной арене.

    Слова Дональда Трампа о том, что Россия якобы является «бумажным тигром», следует рассматривать как элемент публичной дипломатии, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, «в публичной дипломатии применяются самые разные инструменты, способы, приемы. И то же самое относится и к утверждениям, будто президент Трамп разрешил бомбить Российскую Федерацию, сбивать самолеты, сбивать дроны», передает ТАСС.

    Министр добавил, что уже неоднократно высказывался по поводу заявлений бывшего президента США. Он подчеркнул, что использование подобных выражений характерно для публичной дипломатии и не всегда отражает реальное положение дел в международных отношениях.

    Лавров сделал это заявление на пресс-конференции после участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

    Напомним, Дональд Трамп пообещал больше не употреблять термин «бумажный тигр» в адрес России

    Ранее Трамп назвал действия России на Украине «бесцельными» и охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг сравнение России с «бумажным тигром».

    27 сентября 2025, 20:54 • Новости дня
    Лавров удивился отсутствию интереса у журналистов Запада к «подробностям Бучи»

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил недоумение отсутствием расследований со стороны западных журналистов подробностей произошедшего в Буче.

    Лавров выразил удивление из-за того, что западные журналисты не проявили интереса для расследования событий в Буче, передает ТАСС.

    На пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН он напомнил, что год назад призывал представителей СМИ проявить журналистский азарт и выяснить детали о погибших.

    «Неужели вам не интересно узнать, что за люди там, чьи тела были показаны, как их зовут, кто они такие были?» – спросил Лавров западных журналистов.

    Он также отметил, что несмотря на громкость инцидента в Буче, ни одно западное издание не провело журналистского расследования, в отличие от менее значимых событий, по которым такие расследования обычно происходят.

    Ранее Лавров заявил о нежелании ООН разоблачить «кровавые инсценировки» Киева в Буче. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о приказе USAID «карманным» СМИ скрывать преступления ВСУ.

    Напомним, Минобороны России в апреле 2022 года подчеркивало, что опубликованные Киевом материалы о якобы преступлениях в Буче являются провокацией.

    Российские подразделения покинули город 30 марта 2022 года, и никто из местных жителей на тот момент не пострадал от насильственных действий.

    27 сентября 2025, 21:52 • Новости дня
    Лавров предостерег страны от попыток сбивать объекты в небе России

    Tекст: Вера Басилая

    Любые попытки сбить объекты, в том числе дроны, в небе над Россией будут расценены как грубое нарушение суверенитета и повлекут серьезные последствия, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН предостерег тех, кто попытается сбивать любые объекты в российском воздушном пространстве, передает ТАСС.

    По его словам, такие действия будут рассматриваться как грубое нарушение территориальной целостности и суверенитета России, и те, кто решится на них, «серьезно пожалеют».

    «Я думаю, люди серьезно пожалеют, если они пойдут на такое грубейшее нарушение нашей территориальной целостности, нашего суверенитета», – заявил Лавров.

    Он также отметил, что если дрон не находится над территорией России, то государство, чьи границы нарушены дроном, вправе самостоятельно решать, как поступить с данным объектом для обеспечения своей безопасности.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны НАТО к готовности сбивать российские самолеты.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал такие заявления безответственными.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что любая агрессия против России получит решительный отпор.

    28 сентября 2025, 04:58 • Новости дня
    Орбан обратился к Зеленскому с просьбой «не донимать» Венгрию
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить «донимать» Венгрию.

    Орбан в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) подчеркнул, что Венгрия входит как в НАТО, так и в ЕС, без поддержки которых «Украина давно бы развалилась». «Президент Зеленский, при всем уважении, хватит донимать нас», – заявил Орбан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на фоне заявлений Киева о проникновении венгерских беспилотников на Украину заявил, что Зеленский начал сходить с ума и видеть кошмары на почве «хунгарофобии». Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что венгерское правительство демонстрирует лицемерие и моральную деградацию.

    27 сентября 2025, 15:40 • Новости дня
    В Ростовской области ввели режим ЧС федерального характера

    В Ростовской области ввели режим ЧС федерального характера
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Уровень чрезвычайной ситуации в Ростовской области, связанный с массовой гибелью урожая из-за непогоды, будет повышен до федерального, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

    Слюсарь сообщил: «Вчера на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в связи с массовой гибелью урожая было поддержана наша просьба о присвоении федерального характера нашей чрезвычайной ситуации», передает РИА «Новости».

    В данный момент решение находится в стадии оформления. Присвоение федерального статуса позволит региону получить дополнительные ресурсы для компенсации ущерба и ускорит процесс восстановления для аграриев, пострадавших от непогоды.

    Напомним, в июле сильный ураган с грозой и порывами ветра до 24 метров в секунду оставил без электричества 11 населенных пунктов в Усть-Донецком районе Ростовской области.

    27 сентября 2025, 17:39 • Новости дня
    Трамп поручил отправить войска для защиты «опуcтошенного войной» Портленда

    Трамп поручил Пентагону направить войска для охраны Портленда от Антифа

    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США поручил направить военных для охраны Портленда и объектов миграционной полиции после серии столкновений с участием сторонников движения «Антифа».

    Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил министру обороны Питу Хегсету направить войска для защиты города Портленд и объектов миграционной полиции ICE от нападений движения «Антифа», передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, решение связано с тем, что Портленд «опустошен войной», а объекты ICE «осаждаются внутренними террористами». Он подчеркнул: «Я также разрешаю использовать полную силу, если это необходимо».

    Ранее Дональд Трамп подписал указ, признающий «Антифа» террористической организацией. Власти считают, что в Портленде проживает много сторонников этой организации, а также людей с левыми и ультралевыми взглядами.

    Официально движение «Антифа» не зарегистрировано как юридическая структура и объединяет сторонников анархистских взглядов. ФБР, как отмечается, ведет расследования по антитеррористическим направлениям против «нигилистов», к которым относят и некоторых участников «Антифа».

    Напомним, 23 сентября Дональд Трамп подписал указ о признании движения «Антифа» «внутренней террористической организацией».

    Трамп ранее объявил о новых мерах против левых группировок после убийства политического активиста правого толка Чарли Кирка и назвал антифашистское движение «Антифа» террористической организацией.

    27 сентября 2025, 21:21 • Новости дня
    Лавров обвинил Обаму в проблемах с дипсобственностью России

    Tекст: Мария Иванова

    Последствия конфискации российской дипломатической недвижимости в США, инициированной администрацией Барака Обамы, остаются нерешенными из-за отсутствия готовности Вашингтона к диалогу.

    44-й президент США Барак Обама конфисковал объекты российской дипломатической собственности, и эти последствия до сих пор сложно устранить, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что арест российской дипсобственности администрацией Обамы за несколько недель до инаугурации Дональда Трампа стал одним из самых ярких нарушений. По его словам, «очень непорядочно, когда ты хочешь «намусорить» тому, кто тебя будет в соответствии с законом, с конституцией, с волеизъявлением народа сменять в Белом доме. Он ему такое наследство оставил, и мы до сих пор не можем его разгрести, не хватает пока готовности американцев вернуться к честному выполнению тех самых соглашений».

    Глава МИД отметил, что американская сторона пока не готова вернуться к честному выполнению соглашений о дипломатической собственности. Лавров добавил, что урегулировать этот вопрос до сих пор не удалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на стамбульских консультациях Россия акцентировала внимание на возврате своей конфискованной дипсобственности в США.

    Ранее на переговорах в Эр-Рияде Россия поднимала вопрос о своей дипломатической собственности в США.

    27 сентября 2025, 21:21 • Новости дня
    Умер актер из сериала «Тайны следствия» Александр Иовлев

    Tекст: Вера Басилая

    Умер советский и российский актер театра и ТВ, режиссер, композитор, музыкант, педагог, театральный деятель Александр Иовлев.

    Александр Иовлев, известный советский и российский актер, режиссер, композитор и театральный деятель, скончался 22 сентября, сообщает «Российская газета». О его кончине рассказали представители «Театра за черной речкой», где артист работал в последние годы.

    Иовлев родился 4 декабря 1945 года и окончил режиссерский курс ЛГИТМиК в 1973 году. После учебы стал главным режиссером Самарского ТЮЗа, а с 1977 по 1997 годы работал на Ленинградском, а затем Петербургском радио в литературно-драматической редакции, параллельно ставя спектакли в театрах «Интерателье» и «Эсперанты».

    С 1999 года он был занят в «Театре за черной речкой», а также преподавал и занимал административные должности в СПбГУ. Среди его постановок выделяются «Любовь и странствия прапорщика Гринева», «Здравствуй, Мэри Поппинс!» и «Четыре миллиарда долларов, или Осторожно – золотая рыбка!», для которых он также писал музыку.

    В кино Иовлев стал известен благодаря ролям в таких проектах, как «Тайны следствия», «Омут», «Тамбовская волчица» и других фильмах и сериалах.

