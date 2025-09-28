Европейцы категорически не хотят воевать – и западные пропагандисты, демонизируя русских, только усиливают страх перед нами и это нежелание. Даже если этот фактор не приведет к мощным антивоенным выступлениям, как в 70–80-е годы ХХ столетия, западной политической элите придется с ним считаться.0 комментариев
Россиянин Билалов одержал победу на этапе Гран-при по дзюдо
Победа в финале над венгерским соперником принесла российскому дзюдоисту Ниязу Билалову первое место на этапе Гран-при в Циндао.
Россиянин Нияз Билалов одержал победу на этапе Гран-при по дзюдо в весовой категории до 100 кг, пишет ТАСС. Финал соревнований состоялся в китайском городе Циндао, где Билалов обошел венгра Жомбора Вега и завоевал золотую медаль.
В возрасте 31 года Билалов уже успел стать двукратным чемпионом России, а также победителем Игр стран БРИКС в своей весовой категории. Турнир в Китае проходил в рамках первого осеннего этапа Мировой серии по дзюдо.
Российские спортсмены в этот раз выступали под флагом Международной федерации дзюдо, что связано с действующими спортивными ограничениями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянин Астемир Абазов завоевал золотую медаль в финале Гран-при по дзюдо в Циндао в категории до 90 кг.