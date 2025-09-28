Российский дзюдоист Абазов выиграл этап Гран-при по дзюдо в Китае

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россиянин Астемир Абазов стал победителем этапа Гран-при по дзюдо в весовой категории до 90 кг, передает ТАСС. В финальной схватке турнира, проходившего в китайском Циндао, Абазов одолел румынского спортсмена Влада Висана.

Мировая серия Гран-при по дзюдо стартовала своим первым осенним этапом именно в Китае. Российские спортсмены на этих соревнованиях выступают под флагом Международной федерации дзюдо.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация дзюдо допустила российских спортсменов до участия в чемпионате мира. Восемь дзюдоистов из России не получили допуск к соревнованиям по решению IJF. Украинские спортсмены отказались выступать на чемпионате мира из-за участия в турнире представителей России и Белоруссии.