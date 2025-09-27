Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.0 комментариев
В Роспотребнадзоре рассказали о пользе хурмы для иммунитета
Богатая бета-каротином и витаминами хурма помогает защитить клетки от разрушения, замедляет процесс старения и поддерживает иммунитет благодаря стимулирующим свойствам, рассказали в Роспотребнадзоре.
Хурма является источником провитамина А, витаминов группы В, С и Р, которые защищают клетки, замедляют старение организма и повышают сопротивляемость инфекциям, передает РИА «Новости». В пресс-службе Роспотребнадзора пояснили: «Главная польза хурмы – в изобилии провитамина А – бета-каротина, мощного антиоксиданта, обладающего иммуностимулирующим действием, защищающего клетки от разрушения и замедляющего процесс старения. Хурма богата витаминами группы В, также витаминами С и Р. В комплексе они стимулирует деятельность иммунной системы, повышая сопротивляемость организма вирусным и бактериальным инфекциям».
В ведомстве отметили, что хурма содержит калий для выведения лишней жидкости, магний, железо и йод, которые способствуют работе щитовидной железы и помогают при анемии. Благодаря клетчатке спелая хурма улучшает пищеварение, а танины придают ей вяжущий вкус.
Специалисты Роспотребнадзора предостерегли от чрезмерного употребления хурмы, особенно при наличии язвенной болезни, холецистита, панкреатита и сахарного диабета, а также не рекомендовали сочетать с высокобелковой пищей. При выборе плодов советуют обращать внимание на яркий цвет, упругость и отсутствие повреждений на кожице.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые назвали хурму ценным продуктом для поддержки иммунитета.