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Ученые рассказали о пользе хурмы для иммунитета
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В начале зимы употребление хурмы хорошо скажется на повышении иммунитета, сообщил Центр общественного здоровья Карелии.
Указывается, что хурма содержит витамины групп А, С и P, которые поддерживают человеческий иммунитет в холодные периоды, а кроме того, позволяют коже сохранять эластичность и упругость. Также хурма богата калием, а потому полезна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Хурма содержит в себе гораздо большее количество пищевых волокон и полезных микроэлементов, чем яблоки, и подойдет людям с расстройствами пищеварительной системы. Хурма обладает мочегонным эффектом и благотворно влияет на работу почек. Кроме того, она является отличным тонизирующим средством, быстро снимает усталость, успокаивает нервную систему и повышает работоспособность, передает Пятый канал.
Напомним, врач-диетолог, член Федерального медико-биологического агентства Маргарита Королева заявила, что хурма может помочь пережить зимний авитаминоз и поднять настроение.
В Грузии жестко отреагировали на требование Москвы не расширять НАТО
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МИД Грузии в заявлении в субботу назвал «неприемлемым любые попытки третьих стран пересмотреть решения Бухарестского саммита НАТО», когда в 2008 году Североатлантический альянс сообщил о намерении принять в свои ряды Украину и Грузию без конкретных сроков вступления, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В связи с тем, что Москва предлагает дезавуировать это решение Бухарестского саммита НАТО, МИД Грузии заявил, что решение о вступлении в Североатлантический альянс является «суверенным», его поддерживает большинство граждан Грузии.
«Цель – вступить в НАТО зафиксирована в конституции Грузии», – отметило внешнеполитическое ведомство.
Также в МИД заметили, что страны НАТО на всех последующих саммитах подтверждали решение, принятое в Бухаресте.
Тбилиси считает, что требование дезавуировать это решение «противоречит фундаментальным принципам и нормам международного права».
Также Грузия заявила, что Россия продолжает «оккупацию» и «аннексию» Абхазии и Южной Осетии.
Грузия, считающаяся страной-аспирантом НАТО, крайне активно сотрудничает с блоком, но пока не получила «План действий по членству».
Захарова задала CNN вопрос о разведке
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Представитель МИД России Мария Захарова задала вопрос о разведке телеканалу CNN в связи с информацией о намерении ЦРУ подготовить кадры против России и Китая.
«ЦРУ сосредоточится на подготовке кадров против Китая и России, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Ровно то, в чем США и НАТО (а также CNN) обвиняют Россию и Китай. Так можно заниматься разведывательной деятельностью одному государству против других или нельзя? Вот бы CNN получил ответ на этот вопрос от Вашингтона», – написала в своем Telegram-канале Мария Захарова.
Ранее Захарова перечислила опасные инциденты с самолетами НАТО над Черным морем, заявив, что самолеты НАТО и США совершают провокации против гражданских самолетов и ставят под угрозу человеческие жизни.
Напомним, в начале ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом отношения России и США. В тот же день посол России в США Анатолий Антонов в обращении к участникам встречи «Диалог Форт-Росс» заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии Советов безопасности и внешнеполитических ведомств.
Также с главой ЦРУ встретился директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, они обсудили борьбу с международным терроризмом и взаимодействие между ведомствами.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что обсуждалось на этих встречах и каким образом Бернс выработал свой собственный, весьма показательный взгляд на Россию?
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На футбольном матче в Колумбии произошел уникальный за всю историю игры случай
Во время игры команд «Америка Кали» и «Альянс Петролер» в Колумбии главный арбитр хотел показать желтую карточку нарушителю, но не справился и уронил ее, в итоге впервые сопернику показал карточку игрок.
Моментом воспользовался защитник из команды «Америка Кали» Марлон Торрес, который поднял карточку с поля и самостоятельно показал ее футболисту из другой команды, передает РИА «Новости».
После этого карточка была возвращена судье, а игра продолжилась. Арбитр не стал делать замечание футболисту за вольность и вообще никак не отреагировал. Встреча завершилась победой «Америка Кали» со счетом 2:1.
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Ранее сообщалось, что не менее 54 человек были задержаны в Португалии в ходе беспорядков незадолго до проведения футбольного матча между киевским «Динамо» и лиссабонским клубом «Бенфика».
Американский пехотинец подсчитал, сколько Украина продержится в войне с Россией
Российский армии хватит 30 минут, чтобы разгромить украинские войска, считает профессор Королевского колледжа Лондона и ветеран Корпуса морской пехоты США Роберт Ли, чьи слова приводит The New York Times.
«Они могут уничтожить украинские войска на востоке очень быстро, в течение первых 30-40 минут», – передает его слова «Царьград» со ссылкой на NYT.
Аналогичного мнения придерживаются даже некоторые украинские военные. Начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что если Киеву не помогут западные страны, то справиться с Россией не получится. Он пояснил, что без поддержки украинская армия станет разрозненной, а командование перестанет координировать оборону.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует наносить удар по Украине.
Участник драки в переходе у метро в Москве назвал причину конфликта
Столичное МВД опубликовало видео допроса задержанных за драку в подземном переходе в центре Москвы, один из участников конфликта заявил, что его спровоцировали.
«Задержаны за драку. Спровоцировал, подрались. Он посылал. На видео все видно абсолютно», – заявил мужчина на допросе.
Ранее уголовное дело о хулиганстве в подземном переходе у станции метро «Комсомольская» в Москве было передано в СК.
До этого полицейские задержали трех участников избиения мужчины в подземном переходе рядом со станцией метро «Комсомольская», злоумышленники оказались жителями Кемерова, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Об инциденте, который произошел 5 декабря, ранее сообщил Telegram-канал «Подслушано в чайхане». По данным СМИ, трое злоумышленников приставали к парню и девушке на одной из станций московского метро. Прохожий заступился за пару, после чего началась драка.
МИД: Россия не потерпит менторского тона в диалоге с Западом
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Запад пытается подменить сформировавшийся мировой порядок некими скрытно выработанными правилами и навязать их другим странам, но Россия не потерпит менторского тона по отношению к себе, нацелена на равноправный диалог, заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко на Международном молодежном форуме российских соотечественников в Минске.
«Ситуация в мире остается непростой, а в некоторых аспектах просто деградирует. Основная причина – это неготовность наших западных партнеров признать реалии формирующейся полицентричной системы мироустройства, их упорное стремление решать возникающие проблемы силой, с опорой на широкий набор нелегитимных инструментов – от задействования односторонних ограничительных санкций до прямого вмешательства во внутренние дела других суверенных государств, цветных революций», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Руденко, целенаправленно разрушается сформированная по итогам Второй мировой войны международная правовая архитектура с основой на ООН, «есть попытки подменить выгодным только западным странам неким порядком, основанным на правилах, которые формируются скрытно, в удобном Западу форматах, в ограниченном составе, в обход ООН».
Руденко заметил, что западные страны пытаются навязывать эти правила всем остальным. «У нас принципиально иной подход: мы никому ничего не навязываем и никого не учим. Мы готовы к развитию равноправного межгосударственного диалога со всеми на прочной основе международного права. Вместе с тем мы не допустим попыток разговаривать с нами менторским высокомерным тоном, тем более шантажировать нас, вмешиваться во внутренние дела. Ответ будет жестким и решительным», – подчеркнул он.
При этом Руденко добавил, что разговор с любым собеседником возможен только на равноправной основе, на основе нацеленности на баланс интересов. «Безусловным приоритетом для нас является взаимодействие с партнерами в рамках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ. На новый этап вышел процесс углубления интеграционных связей с Белоруссией по линии Союзного государства», – сказал он.
По словам замглавы МИД России, в этом контексте особая роль принадлежит молодым представителям российской зарубежной общины. Он подчеркнул, что в Москве поддерживают стремление молодых соотечественников к установлению тесных связей с исторической родиной и продвижению объективного образа России за ее пределами. «У вас, у нового поколения общины, лучше других понимающих все новые тенденции, сходства и различия в менталитете россиян и иностранцев, есть превосходная возможность ... оставить свой след в истории», – резюмировал Руденко.
Он заверил, что российские власти будут делать все от них зависящее для защиты прав и интересов соотечественников за рубежом, сохранения ими общероссийской культурной идентичности. Также Руденко добавил, что многое зависит и от сплоченности диаспоры в решении стоящих перед ней задач.
Ранее в пресс-службе МИД России сообщили, что России и западным странам необходимо начать диалог по гарантиям безопасности, отношения подошли к критической черте. В министерстве отметили выраженную президентом США Джо Байденом в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным»готовность к налаживанию серьезного диалога по вопросам, касающимся обеспечения безопасности Российской Федерации».
Ранее стало известно, что Байден обсудил с лидерами стран «Бухарестской девятки» якобы имеющее место наращивание Россией сил около границ с Украиной и координацию усилий союзников по НАТО по деэскалации ситуации путем «сдерживания, обороны и диалога».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Крымчан возмутил новый памятник царской семье в Ялте
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Жители Ялты возмущены памятником семье последнего русского царя Николая II, который установили недалеко от дворца в Ливадии.
По данным ФАН, скульптура была изготовлена на средства авторов еще два месяца назад. Это первая работа мастера Юрия Майорова. Между тем инициатива установить памятник исходила якобы от некоего монархического общества «Белый орел».
Власти города и администрация Ливадийского дворца заявили, что не имеют никакого отношения к скульптурной композиции.
В Сети отмечают, что члены царской семьи не походят на себя, а окружает их некий непонятный объект.
Появление памятника прокомментировал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram.
«Имелось в виду, может, какое-то родовое гнездо: крылья орла, защищающие династию. Но выглядит жутко, как яйцо «чужого», и сами лица лишены эмоций», – отметила в Сети Елена Рогова.
«Много труда вложено, скульптор молодой, может, и не совсем удачно, но не все сразу получается. Не покемонов же лепил, что сейчас в моде, а все-таки историческая тематика», – написала Алена Волкова.
«Идея хороша, воплощение, конечно, на троечку», – прокомментировала Елена Матащук.
Ранее жителей Магадана возмутил памятник Ленину с шипами на голове.
Глава МВД Украины потребовал уволить зама за скандал в зоне силовой операции в ДНР
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Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский выдвинул требование отстранить своего заместителя Александра Гогилашвили и начать проверку в связи со скандалом на линии соприкосновения.
«На период дисциплинарного производства буду предлагать правительству отстранить Гогилашвили от занимаемой должности, в связи с чем подписал соответствующее представление в кабинет министров», – передает ТАСС со ссылкой на заявление Монастырского, опубликованное в Facebook.
По словам главы ведомства, он лично изучит все детали случившегося и примет соответствующие управленческое решение.
Ранее украинские СМИ опубликовали видео, на котором человек, похожий на Гогилашвили, на одном из блокпостов на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе конфликтует с полицией, которые потребовали от него документы для проверки.
Гогилашвили заявил правоохранителям, что не должен терять время на блокпосте, так как он замминситра, на что получил ответ, что документы у него спрашивают по инструкции.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает проведение в стране референдума по вопросу Донбасса.
В США заявили о бесполезности Javelin на Украине в случае конфликта с Россией
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Количества имеющихся у Украины противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin не хватит для отражения атаки в случае гипотетического конфликта с Россией, считает обозреватель журнала Popular Mechanics Кайл Мизоками.
Он отмечает, что эти комплексы действительно эффективны, позволяя наводчику захватить цель, выстрелить в нее и скрыться в безопасное место. Но при помощи имеющихся FGM-148 Javelin («Джавелин») снарядить можно лишь три из 28 украинских батальонов, передает РИА «Новости».
Автор отмечает, что эти установки уязвимы для огня артиллерии, поскольку их обычно устанавливают на легких бронетранспортерах, которым не хватает тяжелой бронезащиты.
В случае военного конфликта «Джавелины» будут играть второстепенную роль, пояснил эксперт.
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Ранее в ноябре руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. Донецк обвинил Запад в выдаче «индульгенции» Киеву на любые действия в виде поставок вооружения и боеприпасов «из-за океана».
В Сети восхитились жестом МакSим на «Золотом Граммофоне»
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Певица МакSим (Марина Максимова), которая тяжело перенесла коронавирус, пригласила на сцену музыкальной премии «Золотой Граммофон», врачей, спасших ей жизнь.
«Сегодня я пришла не одна. Сегодня я пришла с теми людьми, которые своими руками вытащили меня с того света», – сказал певица. Видео ее выступления опубликовано в Telegram.
Ведущие предложили в лице вышедших на сцену медиков поблагодарить всех врачей, в ответ последовали громкие аплодисменты.
В социальных сетях поступком МакSим восхитились и назвали трогательным. При этом многие отметили, что врачам также необходима награда.
Напомним, 5 июня певица МакSим отправилась в больницу. За несколько дней до этого она почувствовала себя плохо, причем тест на коронавирус был отрицательным. Чуть позже врачи ей поставили диагноз «пневмония с поражением 40% легких».
Через некоторое время ей стало хуже, исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. В конце июля певица стала чувствовать себя лучше. В августе артистка выписалась из больницы.
Сокуров заявил о готовности встретиться с Путиным
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Советский и российский режиссер Александр Сокуров заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, если тот подтвердит свое предложение и сочтет, что для этого есть повод.
В ходе встречи президента с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) на этой неделе между Сокуровым и Путиным развернулась дискуссия об устройстве России. Глава государства пригласил режиссера к себе, отметив, что тот затронул «очень тонкие вещи» и он готов лично «с удовольствием подискутировать». Сокуров в том числе говорил о ситуации в республиках Северного Кавказа, проблемах в армии, цензуре, работе правоохранительных органов.
«Если он [президент] повторит предложение, то почему бы и нет. Надо встретиться нам – это прекрасно. Если президент считает, что нам есть что обсудить, то надо встретиться. Интересно будет послушать его, что на самом деле он думает по поводу того, что я говорил, потому что мне показалось, что Владимир Владимирович неправильно меня понял во многих вопросах», – сказал Сокуров РИА «Новости».
Между тем глава Чечни Рамзан Кадыров предложил дать правовую оценку высказываниям Сокурова о Северном Кавказе. В частности, режиссер говорил о том, что республики Северного Кавказа сейчас имеют ярко выраженный «национальный характер», и предложил отпустить тех, кто не хочет жить с Россией.
«То, что я сказал, то я и сказал. Но я сказал только то, что я сказал… Разговор был открытый, с президентом можно говорить открыто, излагать свою точку зрения на разные обстоятельства жизни в стране, так что в рамках того же СПЧ это уместно и необходимо делать – говорить то, что ты думаешь», – сказал Сокуров, комментируя заявление Кадырова.
Член СПЧ Марина Ахмедова заявила газету ВЗГЛЯД, что в том, что говорил Сокуров, не нашла логической цепочки. «Это был скорее какой-то набор страхов. Я не могу спокойно слушать, когда кто-то сидит и говорит, мол, наши «республики хотят уйти», – заявила она.
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США заметили над Донбассом
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Самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint ВВС США летает в субботу над территорией Донбасса, сообщили СМИ.
«Над территорией Донбасса прямо сейчас летает самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint ВВС Соединенных Штатов. Согласно специфике воздушного судна, можно предположить, что оно может вести разведку в районе линии соприкосновения», – пишет «Страна.ua».
Силовые ведомства пока не выпустили официальных заявлений.
Отмечается, что ранее в данном направлении работали только высотные беспилотные летательные аппараты RQ-4A Global Hawk.
Ранее стало известно, что Байден обсудил с лидерами стран «Бухарестской девятки» якобы имеющее место наращивание Россией сил около границ с Украиной и координацию усилий союзников по НАТО по деэскалации ситуации путем «сдерживания, обороны и диалога».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Новый американский эсминец Zumwalt покрылся ржавчиной
Новейший американский эсминец Zumwalt, создание которого оценивается в 9 млрд долларов, зашел в залив Сан-Диего проржавевшим.
Футуристический военный корабль выглядел не столь блестяще: корпус покрывают полосы ржавчины, пишет Ридус со ссылкой на фото, опубликованные в Twitter.
Сообщается, что корабль вернулся после продолжительных испытаний. Экипаж высокотехнологичного корабля, работа на котором автоматизирована, в двое меньше, чем у эсминца типа Arleigh Burke.
Ржавый вид суперэсминца ВМФ привлек внимание в соцсетях. И позднее в оборонном ведомстве страны прокомментировали фото. Специалисты отметили, что ржавчина на кораблях – известна проблема, но обычно ее встречают на судах, которые были развернуты в течение длительных периодов времени, выполняя операции в быстром темпе.
Ранее сообщалось, что ВМС США перенесли оснащение стелс-эсминцев типа Zumwalt гиперзвуковыми ракетами средней дальности. Это может быть сделано в 2022 году.
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Умерла актриса Наталья Филиппова
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В Москве 8 декабря умерла российская актриса театра и кино Наталья Филиппова, сообщила пресс-служба Московского драматического театра «Бенефис».
«Руководство театра с глубоким прискорбием извещает, что скоропостижно скончалась Наталия Николаевна Филиппова. Более двадцати лет прослужила она в нашем театре, играла в спектаклях в качестве актрисы, занималась организационными делами в качестве заведующей труппой», – говорится в публикации на сайте театра.
Коллеги поделились воспоминаниями, назвав Филиппову замечательным и светлым человеком, заслуженно пользовавшимся уважением коллектива театра.
Родилась артистка 17 февраля 1943 года. В 1964 году стала выпускницей Высшего театрального училища им. Щепкина. Ранее работала в Театре на Покровке и Московском театре комедии, сотрудничала с Театром им. Маяковского.
Прославилась благодаря фильму «Помнишь запах сирени...», режиссером драмы стал Борис Галкин, а коллегой Филипповой по съемочной площадке была Ирина Розанова.
У актрисы осталась дочь Дарья Михайлова, а бывший супруг работал в США режиссером в небольшом театре.
Погранслужба Украины не впустила певицу из России
Государственная пограничная служба Украины не впустила в страну российскую певицу и ее менеджера, запретив въезд на три года из-за посещения Крыма, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Двум гражданам России из-за незаконного посещения Крыма запретили въезд в Украину... При оформлении и необходимых мер контроля пограничники установили, что иностранцы нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, в т.ч. посещая фестивали, проводившиеся на полуострове в разные годы. Также было установлено, что женщина является российской исполнительницей песен, а мужчина связан с организацией и обеспечением выступлений певцов. В Украину иностранцы планировали попасть на проведение концерта», – сообщается в Facebook ведомства.
Отмечается, что граждане России прибыли в Киев рейсом из Стамбула. За нарушение норм украинского законодательства им было отказано в пересечении границы и запрещен въезд на три года.
Позже украинское агентство УНИАН уточнило, что речь идет о певице Марии Гусаровой – Mary Gu, передает РИА «Новости».
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Кроме того, в Кремле отмечали, что Украина настойчиво пытается представить Россию стороной конфликта в Донбассе, однако Россия не является стороной конфликта в Донбассе, конфликт внутриукраинский.