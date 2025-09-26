Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.6 комментариев
Российский рынок акций снизился в начале утренних торгов
На старте утренней торговой сессии индекс Мосбиржи опустился на 0,36%, достигнув отметки 2699 пунктов по состоянию на 7:01.
Российский рынок акций начал утреннюю сессию с понижения на 0,36%, передает РИА «Новости». Согласно информации Московской биржи, к 7:01 по московскому времени рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) составил 2699 пунктов.
Московская биржа возобновила утренние торги на рынке акций с 27 января. Сессии проходят с 6:50 до 9:50, а основная сессия – с 9:50 до 18:50. Официальное значение индекса Мосбиржи определяется именно в основной торговый период, но в информационных целях в течение всего дня рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2). В часы основной сессии значения индексов совпадают.