    Фон дер Ляйен ищет над Балтикой повод для войны с Россией
    Лавров: НАТО и Евросоюз объявили моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют
    Глава Пентагона экстренно собрал высшее военное командование США
    Спектакль «Лето одного года» снят с репертуара БДТ по решению Фрейндлих и Басилашвили
    Ушаков: Кремль учитывает все сигналы США по публичным и закрытым каналам
    Путин: Россия запустит ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом к 2030 году
    Трамп пообещал не использовать выражение «бумажный тигр»
    Минюст США поручил подготовить расследование против фонда Сороса
    Германия предложила выдать Украине кредит за счет активов РФ
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бессмысленный визовый удар ЕС по России

    Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп поджигает Украину

    Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

    6 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Трамп встал на обамовские лыжи

    Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам, по большому счету, вс равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.

    3 комментария
    26 сентября 2025, 04:20 • Новости дня

    Депутат Кошелев рассказал, когда жильца могут оштрафовать за антисанитарию

    Tекст: Ирма Каплан

    Обращение соседа с жалобой на антисанитарию в Роспотребнадзор может привести к административному штрафу для нарушителей в размере от 500 до 1 000 рублей, рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

    По его словам, обязанность соблюдать санитарные нормы закреплена в Жилищном кодексе России, а нарушение этих требований создает угрозу как для нечистоплотных жильцов, так и для всего дома.

    «Важно заранее зафиксировать все доказательства, сделав фотографии и видеозаписи, а после подать жалобу в управляющую компанию или товарищество собственников жилья. Если соседи игнорируют предписания об уборке, обратиться с жалобой на нарушение санитарно-эпидемиологических требований можно в Роспотребнадзор, приложив копии акта обследования УК или ТСЖ», – приводит слова Кошелева ТАСС.

    В случае выявления нарушений организация выносит предписание и может привлечь жильцов к административной ответственности.

    «За антисанитарию оштрафуют на сумму от 500 до 1 тыс. рублей», – сказал депутат.

    Если есть риск распространения инфекций, рекомендуется звонить на горячую линию санитарной станции. Асоциальное поведение жильцов и нарушение порядка – повод для обращения в полицию или к участковому, добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, юрист Никонова назвала работающий способ заставить шумных соседей по даче соблюдать тишину.

    Эксперт Машаров напомнил о штрафах за шум бытовых приборов ночью, а депутат рассказал о штрафах за самовольный захват парковки во дворе.

    25 сентября 2025, 15:56 • Новости дня
    Минобороны опубликовало карту освобожденных с начала года территорий в зоне СВО

    Минобороны: ВС России с начала года освободили в зоне СВО 4 714 кв км

    Минобороны опубликовало карту освобожденных с начала года территорий в зоне СВО
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подразделения Вооруженных сил России с начала года освободили более 4 714 квадратных километров на различных участках в зоне специальной военной операции.

    По данным из Telegram-канала ведомства, свыше 3 308 квадратных километров было освобождено в Донецкой народной республике.

    В Луганской народной республике российские войска заняли более 205 квадратных километров, а в Харьковской области – свыше 542 квадратных километров. В Запорожской области освободили более 261 квадратного километра, в Сумской области – свыше 223 квадратных километров, в Днепропетровской области – более 175 квадратных километров.

    Во вторник Минобороны сообщило, что российские войска освободили Переездное в ДНР.

    До этого российские войска освободили Калиновское в Днепропетровской области.

    Комментарии (10)
    25 сентября 2025, 14:47 • Новости дня
    Глава ВТБ не захотел получать зарплату в цифровых рублях
    Глава ВТБ не захотел получать зарплату в цифровых рублях
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава ВТБ Андрей Костин заявил журналистам на XXII Международном банковском форуме, что пока не хочет получать зарплату в цифровых рублях.

    «Нет, не хочу. Я пока ношу обычный (рубль)», – сказал Костин в ответ на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    На прошлой неделе председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков стал первым гражданином России, который получил зарплату в цифровых рублях. По его словам, он планирует и дальше использовать этот формат выплат и отмечает интерес коллег к новой системе.

    Костин также высказался о перспективах Базельских стандартов банковского регулирования. «Я считаю, что Базель III умрет, умрет своей собственной смертью, умрет потихонечку, год за годом», – заявил он. Глава ВТБ сослался на мнение немецкого банкира из заметки агентства Bloomberg, подчеркнув, что новые требования могут подорвать способность европейских банков поддерживать долгосрочные проекты, важные для национальной обороны.

    Ранее Костин уже высказывался критически о применении принципов «Базеля» в нынешних условиях и предлагал создать российский стандарт банковского регулирования под названием «Воронеж-1».

    Напомним, казначейство России впервые выплатило зарплату в цифровых рублях.

    Ранее стало известно о запуске выплат пенсий и пособий в цифровых рублях по выбору.

    Комментарии (8)
    25 сентября 2025, 11:58 • Видео
    Диктатура Майи Санду: быть или не быть

    В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    Комментарии (2)
    25 сентября 2025, 14:51 • Новости дня
    Украинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2

    Хинштейн: Украинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2

    Украинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский беспилотник предпринял попытку атаковать Курскую АЭС-2 в Курчатове, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    В результате падения дрона был задет один из объектов на территории строящейся станции, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

    «Здание посечено осколками, угрозы возгорания нет. Пострадавших нет. Курская АЭС-2 продолжает работать в штатном режиме», – заявил Хинштейн.

    В августе силы ПВО рядом с Курской АЭС сбили боевой дрон ВСУ.

    В марте Курчатов и Курская АЭС стали объектами усиленной безопасности в связи с непростой обстановкой в регионе.

    Комментарии (5)
    25 сентября 2025, 13:34 • Новости дня
    Военный эксперт уличил фон дер Ляйен в подстрекательстве НАТО к конфликту с Россией

    Эксперт Анпилогов: В заявлении фон дер Ляйен о возможности сбивать самолеты России прослеживается двойная игра

    Военный эксперт уличил фон дер Ляйен в подстрекательстве НАТО к конфликту с Россией
    @ Panama Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Урсулы фон дер Ляйен по российским самолетам – по сути, призыв к граничащим с Россией странам «таскать каштаны из огня» для целей западноевропейских государств. При этом решение о коллективных мерах НАТО может вовсе не последовать, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее председатель ЕК заявила, что альянс рассматривает варианты уничтожения российских истребителей.

    «Урсула фон дер Ляйен своими заявлениями подстрекает Запад к прямому конфликту с Россией и закрывает возможность для дипломатических контактов. Впрочем, стоит помнить, что она – «бюрократ в вакууме», который ни за что не отвечает и потому спокойно призывает к чему угодно», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Любопытно, что в вопросе сбития российских самолетов позиции председателя ЕК и Эммануэля Макрона, который ранее отличался милитаристскими высказываниями, не совпали. «Президент Франции оказался более близок к разумному пониманию последствий такого решения», – заметил спикер. Он напомнил, что истребители Североатлантического альянса патрулируют небо над странами Балтии.

    «Если бы Макрон поддержал идею сбивать самолеты России, то французским летчикам пришлось бы выполнять этот приказ – пусть и сделанный в виде политического заявления. Другими словами, президент Пятой республики несет персональную ответственность, а не коллективную, которая характерна для фон дер Ляйен», – детализировал Анпилогов.

    Собеседник также отметил «хрупкость» границ в Финском заливе. Ранее Москва, Таллин и Хельсинки находили общее компромиссное решение. Сейчас же наши соседи заняли неконструктивную позицию, а Эстония и вовсе выдвигает голословные обвинения в нарушении воздушного пространства. Возникает вопрос, как страны НАТО станут поступать дальше.

    «Высказывание фон дер Ляйен – это фактически призыв к лимитрофам вблизи российской границы самим – на свой страх и риск – «таскать каштаны из огня» для целей западноевропейских государств. Другими словами, тем, кто якобы будет подвергаться «российской агрессии», предлагается действовать максимально враждебно по отношению к Москве», – рассуждает специалист.

    «При этом решение о коллективных мерах НАТО может вовсе не последовать. В этом случае прослеживается двойная игра: ответ на «нарушения» России в перспективе даст не весь блок, а какая-то одна, скорее всего, малозначимая для других европейских держав страна – будь то Эстония или Финляндия. Затем вокруг этого конфликта будет выстраиваться система военного противодействия Российской Федерации», – добавил он.

    Более того, не стоит исключать провокаций со стороны европейцев. «Они могут пойти на достаточно авантюрные шаги, например, на блокаду Калининграда. Поэтому к призывам сбивать самолеты России следует относиться крайне серьезно. В конечном счете, если сосед говорит, что он вас убьет, следует проверить, есть ли у него ружье», – заключил Анпилогов.

    Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что страны НАТО рассматривают варианты сбития военных самолетов России, «вторгающихся в воздушное пространство стран объединения». Ее слова прозвучали на фоне бездоказательных обвинений Эстонии в адрес Москвы в якобы нарушении границ.

    Фон дер Ляйен в интервью CNN выразила мнение, что страны Европы «должны защищать каждый квадратный сантиметр территории». Сбивать же самолеты, вторгающиеся в воздушное пространство, следует, по ее мнению, «после предельно ясного предупреждения». Председатель ЕК также считает, что Россия «много лет ведет гибридную войну против демократий Европейского союза и других стран».

    Более сдержанную позицию занял Эммануэль Макрон. Президент Франции заявил, что страны НАТО не должны открывать огонь по российским самолетам. «Мы хорошо видим, что это проверки. Мы не будем открывать огонь в ответ на это… Я думаю, что наша коллективная реакция в ответ на эти в своем роде проверки на надежность была пропорциональной», – сказал он.

    Ранее на полях Генеральной ассамблеи ООН Дональд Трамп ответил утвердительно на вопрос, считает ли он, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они нарушат их воздушное пространство. Когда его спросили, поддержит ли он усилия союзников, глава Белого дома воздержался от прямого ответа. «Зависит от обстоятельств», – отметил Трамп.

    Напомним, на Западе активно начали обсуждать возможность уничтожения российских боевых самолетов после того, как в пятницу эстонский премьер Кристен Михал заявил о якобы «вторжении» трех российских МиГ-31 в воздушное пространство страны. По версии Таллина, истребители пробыли на территории республики 12 минут. На этом фоне в МИД страны был вызван временный поверенный в делах России.

    Минобороны России сообщило, что полет проходил «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств». Истребители двигались из Карелии в Калининградскую область, а их маршрут пролегал над нейтральными водами. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего хотят добиться агрессивной риторикой в ЕС и НАТО.

    Комментарии (4)
    25 сентября 2025, 05:32 • Новости дня
    Стало известно число пассажирских остановок ВСМ Москва – Петербург

    Стало известно число пассажирских остановок ВСМ Москва – Петербург

    Tекст: Ирма Каплан

    Инфраструктура первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург со станциями и вокзалами будет возводиться с нуля, а остановок между городами запланировано 14, сообщили в инфоцентре ВСМ.

    Вся инфраструктура первой высокоскоростной железнодорожной магистрали России, в том числе вокзалы и станции, возводится с нуля, сообщили в инфоцентре ТАСС.

    Там добавили, что на линии ВСМ предусмотрено 14 пассажирских остановок.

    «Среди них: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград-Крюково, Высоково, Новая Тверь, Логовежь, Садва, Выползово, Валдай, Великий Новгород, Жаровская, Южный, Санкт-Петербург главный», – рассказали в инфоцентре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на рельсосварочном предприятии начали сборку стометровых рельсов в восьмисотметровые плети для высокоскоростной магистрали Москва – Петербург.

    Новый российский высокоскоростной поезд будет оснащен системой управления на базе искусственного интеллекта и станет полностью беспилотным. Мишустин назвал время пути по ВСМ между Москвой и Петербургом.

    Комментарии (6)
    25 сентября 2025, 17:30 • Новости дня
    Путин анонсировал запуск серийного производства плавучих АЭС

    Путин: Россия вскоре запустит серийное производство плавучих АЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия планирует в ближайшее время начать массовое производство малых плавучих атомных электростанций, сообщил президент Владимир Путин.

    Выступая на международном форуме «Мировая атомная неделя» в Москве, глава государства отметил развитие проектов не только наземных, но и плавучих АЭС, передает РИА «Новости».

    «Я добавлю также, что мы развиваем проекты и малых, как наземных, так и плавучих АЭС. Совсем скоро будем производить их серийно», – заявил Путин.

    В начале сентября Путин сообщил о строительстве плавучей атомной электростанции на Чукотке.

    Путин в четверг прибыл на Глобальный атомный форум. Он провел неформальную встречу с участниками мероприятия и осмотрел выставку в музее «Атом».

    Комментарии (7)
    25 сентября 2025, 09:53 • Новости дня
    Фон дер Ляйен призвала к готовности сбивать российские самолеты
    Фон дер Ляйен призвала к готовности сбивать российские самолеты
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявил, что вариант сбития истребителя, вторгшегося в воздушное пространство НАТО, «рассматривается», сообщает Politico.

    Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью CNN заявила, что возможность сбивать российские военные самолеты, нарушающие воздушное пространство стран НАТО, «находится на столе», передает Politico.

    «Мое мнение – мы должны защищать каждый квадратный сантиметр территории. Это означает, что если после предупреждения и разъяснения последствий произойдет вторжение в воздушное пространство, то вариант с применением силы, включая сбитие самолета, находится на столе», – заявила глава Еврокомиссии.

    Поводом для таких заявлений послужили несколько случаев, когда российские самолеты нарушали воздушные границы стран НАТО в июне, включая инциденты в Польше, Румынии и Эстонии. Эти события повысили тревожность и привели к обсуждению возможных ответных мер Альянса.

    Ранее, на полях Генеральной ассамблеи ООН, американский экс-президент Дональд Трамп также высказал мнение, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если те нарушают их воздушное пространство. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя слова Трампа, отметил, что армия обязана защищать воздушное пространство страны и готова принять необходимые меры. В то же время он уточнил, что считает предпочтительным перехват дронов и крылатых ракет над территорией Украины до того, как они достигнут территории НАТО.

    Фон дер Ляйен подчеркнула, что «вмешательство России в дела Европы» не ограничивается только воздушными инцидентами. По ее словам, Москва также «усилила кибератаки, шпионаж и вмешательство в выборы в странах ЕС с начала спецоперации на Украине». Она заявила, Европа должна давать ответ России по всем направлениям, чтобы защитить свои интересы.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что НАТО должно более решительно реагировать на нарушения воздушного пространства, но не следует открывать по таким самолетам огонь.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что страны Европы используют тему «вторжений» российских боевых самолетов для укрепления позиций внутри НАТО.

    Комментарии (9)
    25 сентября 2025, 23:28 • Новости дня
    Увеличилось число пострадавших от удара ВСУ «Градом» по Белой Березке в Брянской области

    Увеличилось число пострадавших от удара ВСУ «Градом» по Брянской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Варварский удар ВСУ нанесли вечером по поселку Белая Березка, били «Градом» по мирным жителям, сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз, добавив, что число пострадавших увеличилось.

    «Количество раненых мирных жителей увеличилось до девяти. <...> Пострадавшие оперативно доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сказано в посте.

    Богомаз уточнил, что пострадавшим окажут необходимая поддержку и материальную помощь.

    Напомним, ранее в этот день в результате массированного удара ВСУ с применением РСЗО «Град» по поселку Белая Березка в Брянской области были ранены мирные жители, среди пострадавших оказался ребенок.

    Комментарии (4)
    25 сентября 2025, 15:42 • Новости дня
    Захарова заявила о заинтересованности НАТО в украинских территориях

    Захарова заявила о заинтересованности Британии и НАТО в украинских территориях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что британские власти и другие страны НАТО заинтересованы в удержании украинских территорий.

    «Зеленский всему миру – и президенту США Дональду Трампу, и в ООН, и в интервью – заявляет, что не рассматривает варианты урегулирования, при которых утраченные Украиной территории не будут возвращены ему», – написала она в своем Telegram-канале. Дипломат подчеркнула, что «территории эти нужны не тем, кто живет на Украине, а британцам и другим натовцам, только им».

    Захарова также добавила, что западные государства, как и в 2022 году, продолжают предпринимать действия, направленные на срыв мирного процесса по Украине.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил Зеленскому, который в интервью американскому порталу Axios призвал российских чиновников убедиться, что они «знают местонахождение своих укрытий», о наличии у России оружия, от которого не спасет «никакое бомбоубежище».

    Комментарии (2)
    25 сентября 2025, 17:25 • Новости дня
    Путин: Мы отвергаем так называемый технологический колониализм

    Путин: Россия поддерживает партнеров в развитии атомной отрасли

    Путин: Мы отвергаем так называемый технологический колониализм
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не ставит партнеров в зависимость от своих технических решений.

    По словам Путина, Россия последовательно содействует развитию национальных отраслей своих партнеров, оказывая необходимую поддержку для формирования компетентных специалистов и инфраструктуры в области атомной энергетики, передает РИА «Новости».

    «Мы отвергаем так называемый технологический колониализм, то есть не ставим наших партнеров в зависимость от российских технических решений, а напротив, помогаем создать свою собственную, суверенную национальную атомную отрасль, включая подготовку кадров, формирование центров компетенций», – подчеркнул глава государства во время Международного форума «Мировая атомная неделя».

    Путин в четверг прибыл на Глобальный атомный форум. Он провел неформальную встречу с участниками мероприятия и осмотрел выставку в музее «Атом».

    Напомним, на ВДНХ официально открылся международный форум «Мировая атомная неделя», приуроченный к юбилею атомной промышленности и сопровождающийся уникальной отгрузкой реакторов.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 23:17 • Новости дня
    Путин принял в Кремле гендиректора МАГАТЭ Гросси
    Путин принял в Кремле гендиректора МАГАТЭ Гросси
    @ Скриншот с видео Telegram-канала «Кремль. Новости»

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин вечером в четверг встретился в Кремле с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

    В Представительском кабинете Первого корпуса Кремля Путин и глава МАГАТЭ Гросси пожали друг другу руки и сели за большой светлый стол.

    Путин и Гросси ранее в четверг виделись на полях форума World Atomic Week в павильоне «Атом» на ВДНХ и могли неформально пообщаться. На этом форуме Путин заявил, что Россия планирует к 2030 году запустить первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил о намерении баллотироваться на пост генерального секретаря ООН. По данным СМИ, Гросси рассчитывает получить поддержку администрации США и их союзников для своей кандидатуры.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 15:07 • Новости дня
    Госдума одобрила штрафы за нарушения при подготовке подачи отопления

    Введены штрафы до 10 тыс рублей за неустранение нарушений ЖКХ

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутаты одобрили в первом чтении законопроект, предусматривающий административные штрафы для организаций, несвоевременно устраняющих нарушения при подготовке к отопительному сезону.

    Законопроект об административных штрафах за неустранение выявленных нарушений в подготовке к отопительному периоду был принят в первом чтении, сообщает ТАСС.

    Документ дополняет статью 9.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях новыми пунктами, регулирующими ответственность за нарушения в сфере теплоснабжения.

    Согласно проекту, за неустранение нарушений в установленный срок муниципальными образованиями должностные лица будут оштрафованы на сумму от двух до четырех тысяч рублей. Для теплоснабжающих, теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей штраф для должностных лиц также составит от двух до четырех тысяч рублей, а для юридических лиц – от пяти до десяти тысяч рублей.

    В случае нарушений со стороны потребителей тепловой энергии либо управляющих организаций, предусмотрено предупреждение или штраф для граждан в размере 500 рублей, для должностных лиц – от двух до четырех тысяч рублей, для юридических лиц – от пяти до десяти тысяч рублей.

    В проекте также отмечено, что при переходе на одноуровневую систему местного самоуправления ответственность будет возлагаться на должностных лиц исполнительной власти субъекта РФ, реализующего полномочия органов местного самоуправления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице начали подавать тепло в социальные учреждения, включая школы и больницы. В России обсуждается введение новых правил старта отопительного сезона с учетом погодных условий.

    Комментарии (7)
    25 сентября 2025, 19:29 • Новости дня
    Дипломат предрек Украине еще больше территориальных потерь

    Чрезвычайный посол Долгов: Армия России уверенно продвигается вперед

    Дипломат предрек Украине еще больше территориальных потерь
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Чем дольше противник будет противиться мирному урегулированию украинского кризиса, тем больше потеряет территорий. Ведь все это время Россия будет продвигаться на поле боя, освобождая все новые территории, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. По данным Минобороны, ВС России с начала года освободили в зоне СВО 4 тыс. 714 кв. километров.

    «Данные Минобороны говорят о том, что решаются задачи, поставленные Верховным главнокомандующим, в том числе по созданию буферной зоны. Причем она должна быть такой, чтобы предотвратить попытки атак на наши гражданские объекты», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    По его словам, «чем дольше противник будет пытаться воевать с нами, тем больше потеряет людей и территорий». «Мы продвигаемся и это совершенно очевидно, решаем вопросы, которые стоят перед нами в рамках СВО. Президент России неоднократно говорил, что с каждым днем мы будем идти все дальше, поэтому промедление с мирным урегулированием обернется для Зеленского полной потерей страны», – продолжил дипломат.

    Он также усомнился в том, что «Зеленский, которого ободрили западники, думает о каком-либо урегулировании». «Вероятно, он собирается воевать до последнего украинца», – добавил спикер. Долгов подчеркнул, что всерьез о возврате территорий, о чем ранее на этой неделе заявил президент США Дональд Трамп, никто не говорит.

    «Россия не отдаст эти территории, это часть Российской Федерации, это зафиксировано в Конституции. Владимир Путин говорил, что Россия всерьез еще ничего не начинала на Украине и эту формулу никто не отменял. Президент имел в виду, что мы используем наш военный потенциал на очень небольшой процент. Если натовцы и украинцы хотят попробовать, то, как говорится, флаг им в руки», – сказал собеседник.

    По мнению Долгова, стратегически вопрос с точки зрения победы России в СВО и поражения Украины и поддерживающего ее Запада решен давно – движение будет только в одном направлении. «Вопрос лишь в темпах. Впрочем, неоднократно говорилось – мы движемся с той скоростью, которая позволяет нам максимально беречь наших людей и гражданское население», – заключил Долгов.

    В четверг Минобороны России опубликовало карту освобожденных с начала года территорий в зоне СВО. Всего с января подразделения Вооруженных сил России освободили более 4 тыс. 714 квадратных километров на различных участках в зоне специальной военной операции.

    Свыше 3 тыс. 308 квадратных километров было освобождено в Донецкой народной республике (ДНР). В Луганской народной республике (ЛНР) российские войска заняли более 205 квадратных километров, а в Запорожской области освободили более 261 квадратного километра.

    Также приводятся данные по трем украинским областям, на территории которых создается буферная зона безопасности. В Харьковской области освобождено свыше 542 квадратных километров, в Сумской области – свыше 223 квадратных километров, а в Днепропетровской области – более 175 квадратных километров.

    О решении создать буферную зону безопасности вдоль границы России и Украины Владимир Путин сообщил на оперативном совещании с членами правительства в мае. Глава государства обращал внимание на то, что с учетом ситуации в приграничных областях необходимо восстановить и отстроить все разрушенное, а там, где позволяют соображения безопасности – помочь людям вернуться в родные населенные пункты. Кроме того, важно восстановить инфраструктуру, поддержать малый бизнес, работу промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

    Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп после переговоров с Зеленским в Нью-Йорке заявил, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах», а возможно – «пойти еще дальше». Глава Белого дома полагает, что Москва ведет борьбу на Украине «бесцельно» и что в случае «реальной военной мощи» для победы в текущих боевых действиях потребовалось бы меньше недели.

    В ответ на это пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может разделить эти высказывания Трампа. Изменение тональности заявлений президента США, который всячески выступал за скорейшее завершение украинского кризиса, Песков связал с состоявшейся встречей Трампа с Зеленским.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 00:50 • Новости дня
    Путин принял в Кремле премьер-министра Армении Пашиняна
    Путин принял в Кремле премьер-министра Армении Пашиняна
    @ Скриншот с видео Telegram-канала «Кремль. Новости»

    Tекст: Ирма Каплан

    В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в представительском кабинете Первого корпуса Кремля.

    C российской стороны во встрече также участвуют пресс-секретарь Дмитрий Песков, помощник Юрий Ушаков, замминистра иностранных дел Дмитрий Любинский и другие, уточнила пресс-служба Кремля.

    С армянской стороны участвую вице-премьер Армении Мгер Григорян, замминистра иностранных дел Мнацакан Сафарян, пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян и другие.

    Встреча с Пашиняном завершит серию международных переговоров Путина после мероприятий Международного форума по атомным и смежным отраслям в павильоне «Атом».

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 16:36 • Новости дня
    Пасечник сообщил о попытке ВСУ вывести из строя Луганскую ТЭС

    ВСУ нанесли удары по газовым станциям Северодонецка и Счастья

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате серии ударов по газораспределительным станциям в городах ЛНР были обесточены Северодонецк и Счастье, пострадала Луганская ТЭС.

    Вооруженные силы Украины нанесли удары по газораспределительным станциям в городах Северодонецке и Счастье, передает ТАСС. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, основной целью атаки была работающая на газу Луганская ТЭС.

    Пасечник заявил: «Буквально сегодня у нас нанесены два удара по газораспределительным станциям в городе Счастье и городе Северодонецке. Без света [остался] Северодонецк, без света – Счастье. Весь прицел был на то, чтобы вывести из строя нашу [Луганскую] ТЭС».

    Атака произошла в день проведения форума «Интеграция Луганской народной республики: результаты и новые вызовы». В результате удара оба города остались без электроэнергии. Луганская ТЭС продолжает оставаться одной из ключевых энергостанций региона.

    В конце 2024 года глава Минтопэнерго ЛНР Денис Ярош сообщил, что Луганская ТЭС начала работать на газу после отказа от угля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, украинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2. Напомним, в августе силы ПВО рядом с Курской АЭС сбили боевой дрон ВСУ.

    Комментарии (0)
    Российский бюджет потратят на безопасную жизнь и развитие без долгов

    Главный финансовый документ страны – бюджет на 2026-2028 годы – предполагает увеличение расходов на социальные обязательства, оборону и технологическое развитие страны. Расходы на поддержку семей с детьми увеличены до 10 трлн рублей, а в целом на социальные обязательства – до 41 трлн рублей. Это в разы больше, чем несколько лет назад. За счет чего Минфин планирует найти дополнительные средства? Подробности

    «Поворотный момент» Трампа напомнил о политике Сталина

    «Это поворотный момент». Так президент США Дональд Трамп подписал фотографию, на которой он стоит лицом к стадиону людей, пришедших проститься с Чарли Кирком. Имеется в виду, что Америка разделилась на до и после: теперь пришло время для уничтожения внутренних врагов. Иными словами, Трамп начинает репрессии. Но преуспеет ли? Подробности

    Украинцев приговорили к высылке из Европы на фронт

    Президент США Дональд Трамп, который недавно требовал от Украины территориальных уступок в обмен на мир, призвал Киев вернуть земли военным путем. Как отмечают эксперты, так он дал Киеву и Брюсселю карт-бланш на новую эскалацию конфликта. Причем европейцы будут поддерживать ВСУ как в техническом плане, так и мобилизационном: вероятно, беженцев с Украины, находящихся в ЕС, будут отправлять на фронт. Подробности

    Как разведка Ирана проникла на сверхсекретный объект Израиля

    «Миллионы страниц разнообразной и ценной информации» стали добычей иранской разведки, которой удалось проникнуть в святая святых ядерной программы Израиля – секретный исследовательский центр в Димоне. Каковы методы работы разведки Ирана, как ей удалось добыть столь закрытую информацию – и завербовать агентов в Израиле? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

