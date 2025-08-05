Эксперт Машаров напомнил о штрафах за шум бытовых приборов ночью

Tекст: Ирма Каплан

«Если звук от стиральной машины или пылесоса будет превышать допустимые пределы, это могут посчитать как нарушение и выписать штраф. Обращаю внимание, что сейчас в Госдуме рассматривается федеральный закон о тишине, который должен ввести единые правила по всей России», – сообщил он РИА «Новости».

Он добавил, что в проекте – запрет шума с 23.00 до 07.00, дневной тихий час с 13.00 до 15.00, ограничение на ремонт с 09.00 до 19.00 по будням. За нарушение – штрафы.

Машаров напомнил, что к запрещенным источникам шума относятся ремонт, громкая музыка, бытовая техника, крики и лай животных.

Гражданам-нарушителям грозит штраф от 500 до 1 тыс. рублей, должностным лицам – от 1 до 2 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям – от 1 до 2 тыс. рублей с возможной приостановкой деятельности до 90 суток, а юридическим лицам – от 10 до 20 тыс. рублей и приостановка на тот же срок.

Соседи могут обращаться с жалобами в полицию или управляющую компанию, а также в суд для компенсации морального вреда.

Машаров уточнил, что КоАП РФ не содержит прямого запрета на действия, нарушающие тишину, однако в нем предусмотрена ответственность за нарушение санитарных норм, регулирующих уровень шума.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, юрист Никонова назвала работающий способ заставить шумных соседей по даче соблюдать тишину.