Путин дал прогноз о росте совокупной мощности АЭС в мире

Путин заявил о росте совокупной мощности АЭС в мире в 2,5 раза

Tекст: Валерия Городецкая

Выступая на международном форуме «Мировая атомная неделя» в Москве, Путин отметил, что основной рост спроса на мирную атомную энергетику обеспечат страны Глобального Юга и Востока, которые активно развивают технологический и индустриальный потенциал.

«Стремление к развитию, к использованию в этих целях мирного атома мы безусловно поддерживаем», – подчеркнул президент, его слова приводит сайт Кремля.

Путин также добавил, что только Россия обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики. По его словам, именно благодаря безопасности и устойчивости к внешним воздействиям российский дизайн атомных станций пользуется наибольшим спросом в мире.

Путин в четверг прибыл на Глобальный атомный форум. Он провел неформальную встречу с участниками мероприятия и осмотрел выставку в музее «Атом».

Ранее президент России анонсировал запуск серийного производства плавучих АЭС. Путин заявил о поддержке партнеров в атомной отрасли, а также сообщил о планах запустить ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом к 2030 году.