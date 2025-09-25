Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.4 комментария
Путин заявил о росте совокупной мощности АЭС в мире в 2,5 раза
Президент России Владимир Путин сообщил о прогнозе МАГАТЭ, согласно которому к середине XXI века суммарная мощность атомных электростанций в мире увеличится более чем в 2,5 раза и приблизится к тысяче гигаватт.
Выступая на международном форуме «Мировая атомная неделя» в Москве, Путин отметил, что основной рост спроса на мирную атомную энергетику обеспечат страны Глобального Юга и Востока, которые активно развивают технологический и индустриальный потенциал.
«Стремление к развитию, к использованию в этих целях мирного атома мы безусловно поддерживаем», – подчеркнул президент, его слова приводит сайт Кремля.
Путин также добавил, что только Россия обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики. По его словам, именно благодаря безопасности и устойчивости к внешним воздействиям российский дизайн атомных станций пользуется наибольшим спросом в мире.
Путин в четверг прибыл на Глобальный атомный форум. Он провел неформальную встречу с участниками мероприятия и осмотрел выставку в музее «Атом».
Ранее президент России анонсировал запуск серийного производства плавучих АЭС. Путин заявил о поддержке партнеров в атомной отрасли, а также сообщил о планах запустить ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом к 2030 году.