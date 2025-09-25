Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.4 комментария
Путин заявил о самой высокой востребованности российских АЭС в мире
Путин сообщил о мировом лидерстве российских проектов атомных электростанций
Российские атомные электростанции выделяются на мировом рынке благодаря высоким стандартам безопасности и устойчивости к внешним воздействиям, заявил президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин заявил, что атомные электростанции, созданные по российскому дизайну, пользуются наибольшим спросом в мире, сообщает РИА «Новости».
По его словам, такие станции отличаются высоким уровнем безопасности и устойчивости к внешним воздействиям.
Путин подчеркнул на международном форуме «Мировая атомная неделя»: «Благодаря безопасности, устойчивости к внешнему воздействию атомные станции, построенные по российскому дизайну, являются самыми востребованными в мире».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия запланировала в ближайшее время начать массовое производство малых плавучих атомных электростанций.
Путин сообщил о планах возведения уникальной плавучей атомной станции на Чукотке.