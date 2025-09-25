Адвокат сообщил о двух фигурантах дела экс-депутата Госдумы Бальбека

Адвокат Анохин сообщил о двух фигурантах дела экс-депутата Госдумы Бальбека

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в уголовном процессе по обвинению в клевете, где основным фигурантом выступает экс-депутат Госдумы Руслан Бальбек, участвуют еще два человека, передает РИА «Новости».

Бальбек был задержан на территории Кабардино-Балкарии и заключен под стражу, ему предъявлены обвинения по двум статьям: клевета и неправомерный доступ к компьютерной информации. По словам Анохина, у всех троих одно и то же обвинение – их подозревают в подаче анонимных жалоб на здравоохранение Крыма, которые следствие считает недостоверными.

«Эти обвинения бездоказательны. Да и судить за обращения граждан в органы государственной власти – это нонсенс», – заявил защитник. Ранее оба обвиняемых провели в крымском СИЗО семь месяцев, сейчас им изменена мера пресечения на подписку о невыезде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек был объявлен в розыск. Власти задержали Бальбека в Кабардино-Балкарии.