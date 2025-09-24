Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.6 комментариев
Лавров провел встречу с главой МИД Словакии в Нью-Йорке
Лавров встретился с Юраем Бланаром на сессии Генассамблеи ООН
В Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН прошли переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его словацким коллегой Юраем Бланаром.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Словакии Юраем Бланаром на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает ТАСС.
Переговоры состоялись в рамках мероприятий недели высокого уровня, как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. В публикации МИД России добавили фотографию, подтверждающую факт встречи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк во главе российской делегации для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
В первый день ГА ООН в графике Лаврова запланированы не менее десяти полноформатных переговоров. Лавров и госсекретарь США Марко Рубио проведут переговоры в 19.00 мск в среду.