В Хабаровске прошел первый чемпионат по метанию ножа среди спортсменов с ПОДА
В Краевом центре единоборств стартовали уникальные соревнования для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), среди участников – ветераны спецоперации на Украине.
Соревнования стартовали в Хабаровске, организаторами выступили Общероссийская федерация спортивного метания ножа, фонд «Защитники Отечества», правительство Хабаровского края и профильные министерства. Чемпионат проходит среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, включая ветеранов специальной военной операции, и стал первым официальным турниром подобного уровня в России, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Вице-губернатор Хабаровского края Артем Мельников на открытии подчеркнул, что регион готов поддерживать спортсменов: «Для нас важно, что, возвращаясь, бойцы ведут активный образ жизни, на собственном примере показывая, что никакие трудности не могут сломить русского мужчину, настоящего воина во всем!»
Как отметила статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева, уникальность турнира в том, что впервые его участники смогут выполнить официальные спортивные разряды: «В настоящее время уже более 500 ветеранов вошли в спортивные сборные регионов, а около 30 – в составы национальных сборных».
В программе – состязания в трех спортивных классах, метание специальных ножей без режущей кромки на дистанции от трех до пяти метров. В чемпионате участвуют спортсмены из 55 регионов России, особое внимание уделяется участию ветеранов спецоперации на Украине.
Президент федерации Андрей Трохов назвал событие историческим: «Это историческое событие для нашего вида спорта. Хабаровск станет местом, где мы не только определим сильнейших, но и покажем, что спортивное метание ножа доступно для всех».
Ветеран СВО Евгений Шнайдер в беседе с корреспондентом отметил, что именно этот вид спорта помог ему вновь найти себя и популяризировать дисциплину среди молодежи региона.