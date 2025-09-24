Российские ученые нашли белки для борьбы с возрастной дегенерацией сетчатки

Ученые ФИЦ Биотехнологии РАН нашли белки для борьбы с дегенерацией сетчатки глаз

Tекст: Мария Иванова

Российские ученые обнаружили белки, которые могут помочь в борьбе с возрастной дегенерацией сетчатки глаза за счет доставки природных органических пигментов – каротиноидов, рассказал заведующий лабораторией белок-белковых взаимодействий ФИЦ Биотехнологии РАН Николай Случанко.

Ученый пояснил, что каротиноиды обычно накапливаются в макуле – ключевой структуре сетчатки, где они фильтруют вредное излучение. Однако с возрастом запас этих веществ снижается, что приводит к развитию дегенеративных заболеваний глаза, передает РИА «Новости».\

По словам Случанко, «есть определенные надежды, что каротиноидсвязывающие белки как природоподобную технологию можно будет использовать для целей доставки каротиноидов в ткань сетчатки».

Ученые работают над созданием комплексов каротиноидов с определенными белками, которые делают пигменты растворимыми в воде и облегчают их доставку в глаз. Этот метод уже проходит тестирование на глазах кроликов и на культурах клеток, и, как отмечает Случанко, «пока первые указания вполне обнадеживающие».

Если исследования окажутся успешными, в перспективе в течение пяти-семи лет этот подход может быть внедрен в клиническую практику. По словам Случанко, каротиноиды способны не только защищать сетчатку, но и предотвращать постепенное повреждение ее клеток, оказывая не только профилактический, но и терапевтический эффект.

