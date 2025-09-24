Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.3 комментария
Российские ученые нашли белки для борьбы с возрастной дегенерацией сетчатки
Ученые ФИЦ Биотехнологии РАН нашли белки для борьбы с дегенерацией сетчатки глаз
Российские специалисты приступили к испытаниям белков, способных доставлять каротиноиды в сетчатку глаза и потенциально замедлять развитие возрастной дегенерации зрения.
Российские ученые обнаружили белки, которые могут помочь в борьбе с возрастной дегенерацией сетчатки глаза за счет доставки природных органических пигментов – каротиноидов, рассказал заведующий лабораторией белок-белковых взаимодействий ФИЦ Биотехнологии РАН Николай Случанко.
Ученый пояснил, что каротиноиды обычно накапливаются в макуле – ключевой структуре сетчатки, где они фильтруют вредное излучение. Однако с возрастом запас этих веществ снижается, что приводит к развитию дегенеративных заболеваний глаза, передает РИА «Новости».\
По словам Случанко, «есть определенные надежды, что каротиноидсвязывающие белки как природоподобную технологию можно будет использовать для целей доставки каротиноидов в ткань сетчатки».
Ученые работают над созданием комплексов каротиноидов с определенными белками, которые делают пигменты растворимыми в воде и облегчают их доставку в глаз. Этот метод уже проходит тестирование на глазах кроликов и на культурах клеток, и, как отмечает Случанко, «пока первые указания вполне обнадеживающие».
Если исследования окажутся успешными, в перспективе в течение пяти-семи лет этот подход может быть внедрен в клиническую практику. По словам Случанко, каротиноиды способны не только защищать сетчатку, но и предотвращать постепенное повреждение ее клеток, оказывая не только профилактический, но и терапевтический эффект.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые смогли замедлить нейродегенеративные процессы.
Специалисты также разработали нейросеть для определения болезни Паркинсона.