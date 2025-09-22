ВЦИОМ: Каждый второй россиянин допускают присутствие инопланетян на Земле

ВЦИОМ: Почти половина россиян сочла присутствие инопланетян на Земле возможным

Tекст: Мария Иванова

Результаты всероссийского опроса, проведенного по заказу телеканала ТНТ, публикует ВЦИОМ.

Согласно его данным, восемь из десяти опрошенных выразили веру в существование разумной жизни за пределами Земли, а около половины россиян допускали возможность присутствия инопланетян среди людей.

Старшее поколение чаще верило в сценарии скрытого присутствия инопланетян, тогда как молодежь проявляла скептицизм. В массовом сознании контакт с внеземным разумом воспринимался скорее позитивно, хотя треть респондентов призналась в тревоге по поводу возможного контакта.

В случае гипотетического визита на Землю большинство ожидало бы от пришельцев наблюдения и изучения людей, а не завоевания. Только 10% россиян предполагали сценарий агрессии.

Как отметили эксперты ВЦИОМ, «в обществе сосуществуют разные модели контакта, но россиянам хочется, чтобы намерения инопланетян были нейтрально-исследовательскими».

Россияне также выделяли основные понятия дружбы и любви, которые попытались бы объяснить инопланетянам с помощью отечественной классической литературы. Среди наиболее рекомендуемых произведений чаще всего называли «Войну и мир» Толстого, а также Библию, «Преступление и наказание», «Мастера и Маргариту» и произведения Пушкина и Шолохова.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» провели 2–4 сентября. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

