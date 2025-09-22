Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.0 комментариев
ВЦИОМ: Каждый второй россиянин допускают присутствие инопланетян на Земле
ВЦИОМ: Почти половина россиян сочла присутствие инопланетян на Земле возможным
Почти половина россиян допускают, что инопланетяне могут посещать Землю и скрываться среди людей, причем вера в существование внеземной жизни отмечается у представителей всех поколений.
Результаты всероссийского опроса, проведенного по заказу телеканала ТНТ, публикует ВЦИОМ.
Согласно его данным, восемь из десяти опрошенных выразили веру в существование разумной жизни за пределами Земли, а около половины россиян допускали возможность присутствия инопланетян среди людей.
Старшее поколение чаще верило в сценарии скрытого присутствия инопланетян, тогда как молодежь проявляла скептицизм. В массовом сознании контакт с внеземным разумом воспринимался скорее позитивно, хотя треть респондентов призналась в тревоге по поводу возможного контакта.
В случае гипотетического визита на Землю большинство ожидало бы от пришельцев наблюдения и изучения людей, а не завоевания. Только 10% россиян предполагали сценарий агрессии.
Как отметили эксперты ВЦИОМ, «в обществе сосуществуют разные модели контакта, но россиянам хочется, чтобы намерения инопланетян были нейтрально-исследовательскими».
Россияне также выделяли основные понятия дружбы и любви, которые попытались бы объяснить инопланетянам с помощью отечественной классической литературы. Среди наиболее рекомендуемых произведений чаще всего называли «Войну и мир» Толстого, а также Библию, «Преступление и наказание», «Мастера и Маргариту» и произведения Пушкина и Шолохова.
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» провели 2–4 сентября. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.
Напомним, на прошлой неделе жители Китая заявили о сбитом НЛО на территории своей страны.
Видеозапись полета НЛО ранее показали на заседании Конгресса США. Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался в одержимости темой НЛО.