В Забайкалье предъявили обвинение второму фигуранту дела о гибели людей в вездеходе

Tекст: Дарья Григоренко

По информации ведомства, обвинение предъявлено заместителю генерального директора некой коммерческой организации, имя и название которой не уточняются, передает ТАСС.

В управлении СК пояснили: «В рамках расследования уголовного дела о гибели пяти человек на вездеходе следователи СК предъявили обвинение руководителю коммерческой организации. Обвиняемый, в должностные обязанности которого входит контроль за обеспечением организации квалифицированными кадрами, а также контроль за обеспечением соблюдения правил охраны труда, допустил к управлению вездеходом мужчину, не имеющего соответствующих прав и квалификации».

Следствие считает, что обвиняемый допустил эксплуатацию вездехода, который не был зарегистрирован и не проходил техосмотр в установленном законом порядке. По ходатайству следователей суд заключил мужчину под стражу.

Заместителю директора инкриминируется преступление по ч. 3 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло по неосторожности гибель двух и более человек.

Напомним, в Каларском округе Забайкалья вездеход утонул при переправе через водоем, пять человек считаются погибшими, заведено уголовное дело. На место приезжали спасатели, они нашли затонувшую технику. В СК РФ сообщили, что водителю вездехода удалось выжить.