Российский фигурист Гуменник выиграл отборочный турнир и завоевал квоту на ОИ

Tекст: Дарья Григоренко

По итогам двух программ Гуменник набрал 262,82 балла, показав лучший результат среди участников. Он чисто исполнил четыре четверных прыжка: флип, риттбергер и два сальхова, один из которых был выполнен в каскаде с тройным тулупом, а второй – в комбинации с двойным акселем, передает РИА «Новости».

Гуменник также успешно справился с акселем в три с половиной оборота, но допустил ошибки на приземлениях с четверного и тройного лутца. Несмотря на это, его техническая сложность позволила ему уверенно опередить конкурентов. Второе место занял фигурист из Южной Кореи Ким Хен Гем c результатом 228,60 балла, третьим стал мексиканец Донован Каррильо с 222,36 баллами.

Олимпийские квоты на Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо также завоевали украинец Кирилл Марсак и представитель Тайваня Ли Юйсян, занявшие четвертое и пятое места соответственно. Всего на турнире были разыграны пять путевок на грядущие Олимпийские игры, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

Накануне российская фигуристка Аделия Петросян обеспечила себе участие в Олимпийских играх 2026 года после победы в квалификационном турнире, где набрала 209,63 балла.

Российский фигурист Петр Гуменник вышел на первое место по итогам короткой программы в отборочном турнире по фигурному катанию к Олимпиаде.