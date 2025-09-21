Эксперт: Трамп приписал США заслуги СССР в Афганистане

Американист Межуев указал на ошибку Трампа по поводу истории авиабазы Баграм

Tекст: Евгений Поздняков

«Авиабаза Баграм была построена Советским Союзом еще на заре Холодной войны – в 50-е годы. В дальнейшем это место стало важнейшим центром военного присутствия Москвы в регионе в период Афганской войны. Наши войска оставили это место лишь в конце 80-х годов из-за неудач в ходе данной кампании», – сказал политолог Борис Межуев.

«Поэтому в заявлении Дональда Трампа имеется очевидный исторический ляп. Скорее всего, главу Белого дома не предупредили заранее, кому именно отойдет база, если ее вернут в руки создателей. Однако подобных ошибок и оговорок президент США в целом допускает немало. Совсем недавно он рассказал, что способствовал миру между Албанией и Азербайджаном», – акцентирует он.

«Но почему Трампа вообще заинтересовал Афганистан? Скорее всего, американский лидер недоволен текущим уровнем отношений Кабула и Вашингтона. Диалог двух сторон откровенно не складывается. К тому же, талибы до сих пор воспринимаются как сила, сумевшая победить армию США», – пояснил эксперт.

«С другой стороны, Россия сумела достичь немалых успехов на пути выстраивания стабильных и доверительных отношений с Афганистаном. Сформировалась крайне нетипичная ситуация, ведь на протяжении всего XXI века именно Штаты, а не мы являлись страной, поддерживающей приемлемые контакты с Кабулом», – добавляет собеседник.

«Поэтому заявления Трампа стоит рассматривать как попытку переломить образовавшуюся тенденцию. Он пытается запугать Афганистан, чтобы вернуть хотя бы частичку утраченного влияния. Однако США вряд ли готовы на что-то более серьезное, чем смену риторики. У Штатов хватает проблем как внутренних, так и внешних. Поэтому произошедшее вряд ли выльется в военное обострение», – заключил Межуев.

Ранее Дональд Трамп пригрозил Афганистану «ужасными вещами», если Кабул не передаст авиабазу Баграм под контроль США. По его мнению, военный объект должен вернуться в руки тех, кто его «построил», цитирует президента Reuters. При этом, как заявил глава Белого дома, Вашингтон уже поднимал этот вопрос в рамках контактов с талибами.

Между тем, Афганистан выступил против американского предложения. Как подчеркнул Закир Джалал, представитель МИД республики, Кабул не возражает против взаимодействия со Штатами, однако отношения двух стран должны развиваться без военного присутствия Вашингтона в какой-либо части исламского государства.

Между тем, американские эксперты предупреждают, что возвращение в Баграм потребует задействование более десяти тыс. солдат, а также развертывание современных средств ПВО. Кроме того, по их оценкам, подобное действие может выглядеть как «повторное вторжение в республику».

Напомним, построенная Советским Союзом, авиабаза Баграм в течение двух десятилетий оставалась главным опорным пунктов армии США в рамках американского присутствия в Афганистане, последовавшего за терактами 11 сентября 2001 года. В этот период здесь располагался масштабный тюремный комплекс, а также западные магазины и рестораны быстрого питания.