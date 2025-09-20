Tекст: Вера Басилая

Бывший президент Украины Виктор Ющенко принимает все свои решения под влиянием жены, сотрудницы Госдепа США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет «Комсомольская правда».

Захарова заявила, что родители Кэтрин Клэр Чумаченко – остарбайтеры. Это вывезенные на принудительные работы в Третий рейх славяне.. По словам дипломата, нацисты считали славян трудовой силой или подлежащими уничтожению.

Мария Захарова также напомнила, что после окончания Второй мировой войны семья Чумаченко оказалась в США. Там они, по ее словам, присоединились к сообществу украинских националистов.

Ранее бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил о необходимости для Киева «идти дальше бывших государственных границ» и продвигаться к Москве.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал это заявление в стихотворной форме.

